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Сегодня мы рассмотрим лучшее оружие в Call of Duty: WARZONE после патча от 11 августа. Все картинки кликабельны (если плохо видно).

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M4A1

Очень хороший выбор для новичка, средняя во всех отношениях штурмовая винтовка. Сборка рассчитана на использование как основное оружие и отлично сочетается с метовой RPG-7.

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А вариация ниже - уже для дальнего боя: длинный ствол, трёхкратный оптический прицел, магазин на 60 патронов.

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GRAU

Несмотря на обширный нерф в прошлом сезоне, эта штурмовка всё еще одна из самых сильных в игре. Малый разброс, большая дистанция, легкий контроль отдачи - именно за это её полюбили миллионы игроков. А так же удобнейшая мушка, благодаря которой вам не нужно ставить кастомизированный прицел и, соответственно, освобождается дополнительный модуль.

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Если вам не нравится лазер, то его можно поменять на заднюю рукоять XRK "Пустота".

RAM-7

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Лучшая штурмовка по урону на данный момент. Прекрасно подходит как для ближней, так и для дальней дистанции. Приятная отдача и высокая скорострельность.

Минус только один - в отличие от других штурмовых винтовок, отдача идёт влево вверх, а не вправо вверх. К этому надо привыкнуть. Но как только разберётесь - будете получать невероятное удовольствие от того, как быстро лопаются на врагах "броники", а сами они улетают в ГУЛАГ.

MP5

Сильнейший пистолет-пулемёт в игре. Отлично подходит для второго слота оружия, если основное у вас - штурмовая винтовка с оптическим прицелом. MP5 в ближнем бою имеет больший урон и скорострельность по сравнению с MP7, поэтому является "метой".

MP7

Неплохое оружие в сочетании со снайперкой. В отличие от MP5, данный ПП подходит для более дальних дистанций. При этом, он хорошо "наваливает" от бедра, имеет нормальную кучность и скорострельность.

Kar98k

Лучшая винтовка для агрессивного геймплея в Warzone. Сильно вдаль из неё не постреляешь, но и смысла в этом нет никакого - "каряк" нужен для быстроты действий. Сборка превращает её из пехотной винтовки в полноценную снайперскую, и нацелена на максимальное сокращение времени вхождения в прицел.

HDR

Отличный вариант для любителей покемперить на крышах. Самая точная снайперская винтовка в игре. Скорость полёта пули - максимальная, плюс отличный урон. Гарантированно убивает за два выстрела.

***

Ну вот и всё на сегодня, надеюсь этот гайд был вам полезен. Напомню, что в последнем патче понерфили "читерский" FAL (оружие стало более скиллозависимым), а также пулемёт Bruen Mk9 (снизили урон на дистанции). Данные пушки выпали из меты, поэтому рассматривать их бессмысленно.