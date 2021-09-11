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Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru

Краткая история заработка на сайте overclockers.ru с демонстрацией занятной статистики
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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Совсем недавно тут была статья про то, как один автор заработал целых 10000 рублей на этом сайте. Я решил подбить свой баланс, и у меня получилось 63327 рублей. За не полных 3 года ) А если быть точнее: за 1058 дней на момент написания этой статьи. Это составляет 2 года 10 месяцев 3 недели и 2 дня. Конечно реального времени на все материалы было потрачено меньше, думаю в среднем час на один пост. Средний прибыток от сайта в день получается 59 рублей 85 копеек. Такие деньги может легко получить каждый – достаточно достичь порядка 5 миллионов просмотров и деньги ваши )

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Конечно, нужно отметить, что раньше платили больше. Сейчас платят меньше. Не знаю, с чем это связано, может авторам стали выдавать меньшую долю, чем раньше, может авторов стало слишком много, и на всех денег не хватает, а может упали общие доходы сайта.

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Всего я написал на этом ресурсе 716 материалов. Это 570 новостей и 100 статей. Еще 46 записей в персональный блог.

108 моих записей не удостоились ни одного комментария, так что посетителям там даже сказать было нечего. При том, что эти 108 записей без комментов получили 845235 просмотров. Всего под всеми моими постами за эти годы было оставлено на сегодняшний день 8826 комментариев.

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Моя самая комментируемая статья от 16 ноября 2018 – XFX Radeon RX 590 Fatboy 8 ГБ в 23 играх собрала всего 10612 просмотров, но рекордные для меня 200 комментариев. Материал старый, у меня комментарии сейчас не показываются в этой статье, но вангую, что там сошлись в неравном бою фаната AMD и NVIDIA.

Общее число просмотров всех моих записей составляет почти 5 миллионов, а точнее 4918252 просмотра.

Первая статья появилась 19 октября 2018 - Процессор за миллион: обзор Xeon Platinum 8180

Она набрала 17588 просмотров и 38 комментариев. За три неполных месяца 2018 года я получил 8925, почти 3000 в месяц в среднем.

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Самый популярный мой материал вышел 19 октября 2018 года под названием: GeForce RTX 2070 – кому оно нужно?

Статья набрала 36866 просмотров и 57 комментариев. Тогда развернулись споры о том, кому нужен RTX, и вообще выгоднее взять 1000-ю серию GeForce.

Весь 2019 год писал почти непрерывно, суммарно получил 32665 рублей.

Лучший мой материал 29 июля 2019 года – это новость под названием: FarCry Remake на движке CryEngine 5 выглядит лучше, чем оригинал. Она набрала рекордные для меня 95911 просмотров и 24 комментария. Наверно в тот момент на сайте было овердофига фанатов FarCry.

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В 2020 году доходы заметно упали. Всего удалось заработать 15102 рубля.

Лучший материал 2020 года – статья под названием: Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10

Она собрала 78478 просмотров и 111 комментариев. В обсуждении любители разных браузеров пытались друг другу и миру доказать, какой все же браузер лучше.

В 2021 году полных прошло пока 8 месяцев, из которых я плотно начал писать лишь с лета. За эти месяцы всего удалось заработать 6635 рублей, но я и мало писал в этом году. Пока что самый популярный мой материал этого года - статья под названием: В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended.

Эта статья набрала 14708 просмотров и 48 комментариев. В обсуждении собрались, очевидно, представители фанатского сообщества игры Сталкер и стали доказывать друг другу, какой мод лучше.

Конечно, только на деньги, полученные на этом сайте, я не смог бы прожить. Поэтому надо работать и на других ресурсах. Оверклокерс - это все лишь один из множества, так сказать, финансовых ручейков, которые вместе в итоге сливаются в одну большую полноводную денежную реку.


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