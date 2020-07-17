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Прочитав новость в Digital Foundry от том, что многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS, я задумался: а имеет ли вообще смысл покупать новые консоли?

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Не так давно я обновил свой старенький монитор на 144-герцовый, в основном для игры в динамичные сетевые шутеры. Разница ощущается сразу, и это не прочувствовать ни в каких обзорах на YouTube, надо попробовать вживую. К хорошему быстро привыкаешь, и теперь сидя на работе за стандартной "60-герцовкой" мне становится некомфортно. Даже в интерфейсе Windows частота обновления очень сильно влияет на восприятие изображения, чего уж говорить про игры.

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Даже подключив ПК к телевизору через HDMI и играя на большом расстоянии от экрана (с геймпада), всё равно ощущается некоторая неплавность при 60 герцах. Но в целом, через полчаса игры к этому привыкаешь. Преимущества телевизора в виде 4К-разрешения и возможности развалиться на диване перевешивают небольшой дискомфорт.

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Моя Sony PlayStation 4 пылилась уже около года, но весной в руки попал диск с Horizon: Zero Dawn и я решил вернуться к забытому консольному геймингу. Какое же отвращение я испытал, попытавшись сыграть в этот пока-ещё-эксклюзив от Sony. 30 кадров в секунду даже после 60 кажутся ужасом, а уж после 144 играть в это становится невозможно. Включил уплавлялку на ТВ, но это практически не даёт никакого эффекта, зато значительно повышает инпут-лаг, управление становится "желейным".

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Я стал запускать другие игры, в которые с успехом играл раньше: GTA V, Uncharted 4, новый God of War и другие. Где-то фреймрейт ощущается чуть лучше, где-то хуже - но в целом играть одинаково тяжело. Даже после пары часов игры ощущение заторможенности не пропадает, а в сочетании с низким разрешением и консольным "мыльцом" это дает еще больший негативный эффект.

Вернувшись на компьютер, я просто кайфую, играя в современные игры на 90-100 fps с технологией Freesync. К играм на консолях возвращаться нет никакого желания, пусть даже это будут эксклюзивы. Свою старушку PS4 я успешно продал, пока она ещё в цене. А "Горизонт" с нетерпением жду на ПК.

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Для консолей нового поколения обещают "нативные" 4К в большинстве проектов и технологию RayTracing, но какой в этом смысл, если игры всё также будут ограничены 30 кадрами, да ещё и с возможными просадками до 15-20 кадров? Киношный стандарт в 24 кадра, придуманный в начале 20 века в современных реалиях не выдерживает никакой критики. Тогда это был просто компромисс между необходимой плавностью движения на экране и разумным расходом киноплёнки.

Для Xbox Series X якобы обещают поддержку до 120 fps, но я уверен, что это будет реализовано только в "индюшатине" и прочих майнкрафтах. ААА-тайтлы так и будут выпускать с низким фреймрейтом, равно как и Sony.

Честно говоря, я не понимаю, какой смысл улучшать картинку, которая последние 7 лет и так практически не меняется. Сейчас самое время отказаться от этого много лет назад устаревшего стандарта в 30 кадров. Но похоже, что Sony и Microsoft об этом даже не задумываются. Можно ведь дать пользователям выбор, попробовать ввести в играх 2 режима: с "ультра"-графикой и 30 fps и немного порезанной графикой, но 60 fps.

Обсудил эту ситуацию с другом, он вспомнил, как проходил Bloodborne, который идёт на PS4 Fat с огромными просадками до 20 fps. Игру он так и не прошел до конца.

По итогу могу сказать что лично для меня разница между 30 и 60 кадрами в секунду - огромная, а после игры на 144 Гц возвращаться назад уже больно. Поэтому покупать новые консоли я точно не буду, тем более что большинство эксклюзивов со временем появляются на ПК (Detroit, Horizon, Death Stranding).

А как как вы воспринимаете низкий фреймрейт на консолях? Поделитесь своим опытом в комментариях.