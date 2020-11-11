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Мои постоянные читатели знают, что на протяжении всей осени я раздумываю об апгрейде процессора. Сперва я передумал обновляться на Ryzen 3600, а затем и вовсе стал помышлять о смене платформы на Intel. Рассказываю, чем закончилась эта история.

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Получив очередной гонорар за статьи, я наконец решился. Свой старенький AMD Ryzen 5 1600X я поменял на 3600X. Почему именно версию Х, а не обычный 3600? Вроде бы, по производительности разница между ними минимальна. Всё дело в ситуации на рынке.

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Процессор 3600X сейчас стоит всего на 600 рублей дороже, чем 3600:

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По задумке маркетологов AMD, между ними должен быть перепад в 50 долларов. Фактически, из-за обвала рубля произошло что-то непонятное. Жалкие 7 баксов я вполне готов докинуть, чтобы получить +200 МГц к рабочим частотам и более качественный кристалл.

Таким образом, я несильно потерял в деньгах по сравнению с летними ценами. Ведь тогда Ryzen 3600 стоил около 15 тысяч, а 3600X - в районе 17.

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Своего старичка 1600X я выставил на Авито, указав цену чуть ниже рыночной. Всегда так делаю, чтобы побыстрее продать.

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В итоге, слить его удалось в тот же день. От предложений не было отбоя. Разговорившись с барыгой, я узнал, что "райзены" тысячной серии сейчас в дефиците. Я стал одним из немногих, кто решился так скоро поменять процессор.

Итого, с учетом всех манипуляций, я потратил на апгрейд около 12 000 рублей "чистыми".

Вернувшись домой, наконец установил новинку куриными ножками прямо в сокет. Сверху налил немного термопасты IceTerm II и приправил все это дело кулером Arctic Cooling Freezer 33. Полная конфигурация компьютера выглядит следующим образом:

Мать: ASUS Prime B350-Plus

Оперативка: 2x8 Gb Corsair Vengeance LPX DDR4@3000Mhz@CL15 (15-17-17-17-35)

Видеокарта: AsRock AMD Radeon RX 5700 8Gb

SSD: OCZ Vertex 4 (128Gb) и Samsung 860 QVO (1TB)

БП: Corsair CS 750W Gold

Корпус: Zalman Z9 Plus (2 вентилятора на вдув и 2 на выдув)

Монитор: 24" AOC G2460PF 144Hz (Freesync)

Сразу прогнал Cinebench R15, чтобы посмотреть примерную разницу в производительности:

Более 30% прироста в синтетике - неплохо. Начитавшись о том, что "райзены" 3000-й серии греются, решил проверить это на практике, заодно проверив стабильность процессора.

Тестирование обоих ЦП проводил в AIDA64 (FPU test) и OCCT. Первый сильнее греет процессор, поэтому выкладываю результаты после часа FPU (смотреть правый столбец, макс. температуры):

Получается, что 3600Х даже холоднее своего престарелого родственника. Я связываю это с тем, что не менял термопасту на 1600Х с 2017 года. За это время она успела потерять свои свойства. Также, при установке нового процессора сделал "капитальную уборку" в корпусе, вычистив пыль из самых труднодоступных мест. Это также могло повлиять на результаты.

В играх температура не повышается выше 70 градусов, что вполне приемлемо.

А теперь переходим к самому главному - личным впечатлениям. Я решил апгрейдиться, потому что играю на 144 Гц мониторе. И в большинстве проектов производительность упиралась именно в процессор.

В Call of Duty: Warzone средний FPS практически не изменился: около 90-100 на моих средне-низких кастомных настройках. Но есть отличия по минимальной частоте - практически пропали неприятные микрофризы. Играть стало комфортнее.

C каждым новым обновлением разработчики ухудшают производительность. Если весной было около 120-130 кадров, то сейчас значительно меньше. С этим столкнулся не только я, в теме игры в конференции множество подобных жалоб.

В Red Dead Redemption 2 изменений не заметил. Но игра и на старом ЦП нормально шла в 1440p@60 fps (в такие проекты я играю на телеке с геймпадом). Да и процессорозависимой никогда не была.

Далее, я решил проверить новинку - Watch Dogs: Legion. Каково же было мое удивление, когда не самая красивая игра не смогла выдать стабильные 60 кадров в реальном геймплее вообще ни на каких настройках графики.

Позор Ubisoft Toronto - отвратительная оптимизация! Да и сама игра - тот ещё мусор. Ужасная физика автомобилей, тупой сюжет, унылейшие задания. В помойку. Только испортили мне впечатления от апгрейда.

Также жду выхода Assassin's Creed: Valhalla. Прошлую часть Odyssey я проходил с локом в 45 кадров, так как стабильные 60 процессор не тянул.

Посмотрим, как будет с новым ЦП на этом движке. Надеюсь, хотя бы здесь Ryzen 3600Х себя оправдает.

***

По итогу, хочу сказать, что апгрейд процессора через поколение вряд ли является выгодным вложением. Потратив 12 000 рублей, я не получил каких-то существенных изменений. Очень жаль, что новинка 5600X не поддерживает старые материнские платы - в таком случае я бы однозначно купил его. А владельцам Ryzen 1600/1600X я рекомендую сидеть на пятой точке ровно как минимум до осени 2021 года.