Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
Уже около 5 лет я пользуюсь твердотельным накопителем в качестве системного диска - мой OCZ Vertex 4 на 128 Гб служит исправно всё это время. Однако, под файлы и игры у меня всегда был массив из двух обычных жёстких дисков в режиме RAID 0. По сравнению с 2015 годом, цены на SSD ощутимо упали, и я решил прикупить себе "терабайтный" твердотельник конкретно для игр. Расскажу, стоит ли тратить немаленькую сумму на такой апгрейд.
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Муки выбора
Выбирал я довольно долго, и в итоге остановился на одном из бюджетных вариантов: Samsung 860 QVO 1TB с интерфейсом SATA 3 и памятью 3D QLC V-NAND. Характеристики стандартные: максимальная скорость чтения - 550 Мб/с, записи - 520 Мб/с. Стоит такой около 8 тысяч рублей.
Я был в курсе недостатков данного диска: а именно снижение скорости записи при исчерпании SLC-кэша. По моим наблюдениям, после непрерывного копирования больших объёмов данных, примерно на отметке 40Гб появляется падение скорости с 400Мб/с до 70МБ/с. Если приостановить копирование и подождать, пока буфер очистится, то темп возвращается к 400Мб/с.
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В моём случае этот недостаток проявился лишь однократно - при переносе игр с HDD. Я не работаю с большими объёмами данных постоянно, поэтому в данном случае решил не переплачивать за условный Samsung 860 EVO с памятью 3D TLC и сэкономил около трёх тысяч рублей.
Поиграв несколько часов, изменения в лучшую сторону я заметил сразу. Наконец-то пропал этот раздражающий треск HDD - а так как они у меня в массиве, то шумят сразу оба. SSD работает бесшумно.
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Новый игровой опыт
Конечно, средний fps вообще не изменился, но игровые ощущения поменялись кардинально. Например, в играх с открытым миром вроде Assassin’s Creed Odyssey или Red Dead Redemption 2, которые часто подгружают большое количество ассетов, полностью пропали микрофризы. В таких проектах разница в минимальном FPS очень заметна по сравнению с HDD.
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Также в несколько раз уменьшилось время загрузки локаций. С секундомером я не замерял, но в GTA V и Rise of the Tomb Raider разница внушительная. Примерно в 2-3 раза:
Самое крутое в SSD - это то, что можно сразу играть после смерти. Если загрузку уровня в начале еще можно подождать, то долгие "лоадинги" после кончины в условной Sekiro: Shadows Die Twice меня просто начали доставать.
NVME для игр - не нужен
Если вы выбираете, какой тип SSD для игр прикупить, то скажу однозначно: NVME - бесполезная переплата. Основной прирост от интерфейса PCI вместо SATA - в линейных чтениях и записях, но это касается только огромных файлов, например фильмов. Файлы игр обычно - куча мелких, там нужна высокая скорость случайного чтения, и если сравнивать HDD и SSD - то будет огромная разница. Но для SATA SSD и SSD NVME - практически нет отличий.
Если говорить совсем просто, то увеличение пропускной способности интерфейса там, где эта пропускная способность не используется полностью - не даст результата. Объясню на примере.
Вы ходили на работу пешком со скоростью 5 км/ч, тратя на дорогу час. Позже вы приобрели мотороллер, у которого скорость около 40 км/ч - и стали добираться за 10 минут. Явный прирост в скорости. Затем вы купили дорогую машину, у которой максимальная скорость 300 км/ч - но до работы всё ещё добираетесь за 10 минут. Вообще нет прироста скорости. Смотрим тесты:
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Резюмируя вышесказанное, хочу добавить, что в 2020 году переход на SSD уже необходим, а не просто желателен. Если ваша конфигурация ПК явно выше средней, то приобретение твердотельного накопителя должно быть одной из приоритетных задач для апгрейда. Прирост в FPS это не даст, но зато ощутимо повысит уровень комфорта в играх. Тем более, что в новые консоли также завезут SSD.
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