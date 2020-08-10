Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями

[ ] для раздела Блоги
+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже около 5 лет я пользуюсь твердотельным накопителем в качестве системного диска - мой OCZ Vertex 4 на 128 Гб служит исправно всё это время. Однако, под файлы и игры у меня всегда был массив из двух обычных жёстких дисков в режиме RAID 0. По сравнению с 2015 годом, цены на SSD ощутимо упали, и я решил прикупить себе "терабайтный" твердотельник конкретно для игр. Расскажу, стоит ли тратить немаленькую сумму на такой апгрейд.

реклама

Муки выбора

Выбирал я довольно долго, и в итоге остановился на одном из бюджетных вариантов: Samsung 860 QVO 1TB с интерфейсом SATA 3 и памятью 3D QLC V-NAND. Характеристики стандартные: максимальная скорость чтения - 550 Мб/с, записи - 520 Мб/с. Стоит такой около 8 тысяч рублей.

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Я был в курсе недостатков данного диска: а именно снижение скорости записи при исчерпании SLC-кэша. По моим наблюдениям, после непрерывного копирования больших объёмов данных, примерно на отметке 40Гб появляется падение скорости с 400Мб/с до 70МБ/с. Если приостановить копирование и подождать, пока буфер очистится, то темп возвращается к 400Мб/с. 

реклама

В моём случае этот недостаток проявился лишь однократно - при переносе игр с HDD. Я не работаю с большими объёмами данных постоянно, поэтому в данном случае решил не переплачивать за условный Samsung 860 EVO с памятью 3D TLC и сэкономил около трёх тысяч рублей. 

Поиграв несколько часов, изменения в лучшую сторону я заметил сразу. Наконец-то пропал этот раздражающий треск HDD - а так как они у меня в массиве, то шумят сразу оба. SSD работает бесшумно.

реклама

Новый игровой опыт

Конечно, средний fps вообще не изменился, но игровые ощущения поменялись кардинально. Например, в играх с открытым миром вроде Assassin’s Creed Odyssey или Red Dead Redemption 2, которые часто подгружают большое количество ассетов, полностью пропали микрофризы. В таких проектах разница в минимальном FPS очень заметна по сравнению с HDD.

реклама

Также в несколько раз уменьшилось время загрузки локаций. С секундомером я не замерял, но в GTA V и Rise of the Tomb Raider разница внушительная. Примерно в 2-3 раза: 

Самое крутое в SSD - это то, что можно сразу играть после смерти. Если загрузку уровня в начале еще можно подождать, то долгие "лоадинги" после кончины в условной Sekiro: Shadows Die Twice меня просто начали доставать. 

NVME для игр - не нужен

Если вы выбираете, какой тип SSD для игр прикупить, то скажу однозначно: NVME - бесполезная переплата. Основной прирост от интерфейса PCI вместо SATA - в линейных чтениях и записях, но это касается только огромных файлов, например фильмов. Файлы игр обычно - куча мелких, там нужна высокая скорость случайного чтения, и если сравнивать HDD и SSD - то будет огромная разница. Но для SATA SSD и SSD NVME - практически нет отличий.

Если говорить совсем просто, то увеличение пропускной способности интерфейса там, где эта пропускная способность не используется полностью - не даст результата. Объясню на примере.

Вы ходили на работу пешком со скоростью 5 км/ч, тратя на дорогу час. Позже вы приобрели мотороллер, у которого скорость около 40 км/ч - и стали добираться за 10 минут. Явный прирост в скорости. Затем вы купили дорогую машину, у которой максимальная скорость 300 км/ч - но до работы всё ещё добираетесь за 10 минут. Вообще нет прироста скорости. Смотрим тесты:


***

Резюмируя вышесказанное, хочу добавить, что в 2020 году переход на SSD уже необходим, а не просто желателен. Если ваша конфигурация ПК явно выше средней, то приобретение твердотельного накопителя должно быть одной из приоритетных задач для апгрейда. Прирост в FPS это не даст, но зато ощутимо повысит уровень комфорта в играх. Тем более, что в новые консоли также завезут SSD.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd hdd игры red dead redemption 2 nvme сравнение gta assassin's creed odyssey апгрейд пк samsung 860 qvo
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
2
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
7
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
50

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Старые флагманы Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
7
Создатели World of Tanks рассказали 10 интересных и малоизвестных фактов, о которых почти никто не знает - на грани разорения, король среди танкистов и многое другое
37
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
2
Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
22
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
72
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
47
Honor 30S сильно подешевел – Kirin 820, 128 ГБ памяти, 64-Мп камера, аккумулятор на 4000 мА*ч и NFC дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro
3
Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
29
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
47
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
20
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
48
Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна на 33 смартфона Xiaomi – список телефонов и ссылки на закачку
3
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
52
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
10
Honor 30 Premium подешевел на 11 000 рублей – Kirin 985 5G, 256 ГБ памяти, топовая камера и аккумулятор на 4000 мА*ч по лучшей цене на рынке
1
Изучаем игровой потенциал нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G – универсальный геймерский чип или медленный компромиссный вариант по мнению экспертов Benchmark
52
В The Witcher 3 добавили полсотни модов – графика и текстуры преобразились до неузнаваемости
21
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
56
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ampere готовят представить уже 9 сентября, сообщает GamersNexus
32
Раскрыта новая информация о процессорах Intel Alder Lake 10-нм - конфигурация big.SMALL, LGA 1700, DDR5 и SKUs
24

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
145
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
214
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
42
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
56
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
67
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
9
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
2
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
+

Сейчас обсуждают

nonses84
16:49
Блин теперь с телефона не потеребонькаешь 😁
Владелец смартфона Xiaomi обнаружил, что устройство подсматривает за ним через сканер отпечатка пальцев
dyam
16:48
В Украине примерно по $370.
Процессоры AMD Ryzen серии Renoir доступны на интернет-аукционе
KashtanPalash
16:47
Ставлю кол, ибо обозвал премиумом обычный 4к, а к тому же LG 9 сейчас никто не переиграет так или иначе.
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
Vlad Pupkin
16:47
Какое достижение в вашей жизни, вы зарегистрированы ) А я зам, Правления банка )
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Иван
16:47
Отключи HD текстуры. Разницу в игре не увидишь, а в размере "пожираемой" оперативки точно увидишь.
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Amon Amarth
16:46
Ага. "Вот как надо" и фото с системником на ВТОРОЙ столешнице.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Eisbrecher
16:45
Компьютер - это сравнительно дешевая развлекательная хрень, которая должна служить, и это главное.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Иван
16:45
)))) Nice!
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Eisbrecher
16:44
Да нет, это вы - рабы системников. Я же располагаю вещи так, как мне удобно.
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
Иван
16:43
Немаловероятно.
7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем