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Так уж получилось, что я пользуюсь одновременно и Windows 7, и Windows 10. "Десятка" установлена у меня на домашнем игровом компьютере, а "семёрка" - на рабочем. Весной, в самый разгар пандемии, мне пришлось несколько месяцев работать из дома. И за это время я практически возненавидел Windows 10. Сейчас объясню, почему.

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Время отклика

Раньше Windows 10 для меня была просто эдаким "лаунчером" - на домашнем компьютере я только запускал игры и смотрел кино. С интерфейсом самой "винды" взаимодействие было минимальным. Собственно, обновился я несколько лет назад только потому, что актуальные игры перестали поддерживать "семёрку" и стали требовать DirectX 12.

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Но поработав на "десятке" пару месяцев, я понял, за что её все ругают. Время отклика действительно дольше - старая Windows 7 на более слабом рабочем компе работает быстрее! И там, и там установлены SATA SSD. Я думаю, это связано с тем, что последняя "винда" постоянно что-то отправляет на сервера Microsoft, а также перегружена ненужными ресурсами, которые нельзя отключить. Мои ощущения подтвердились тестами в программе LatencyMon:

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Сравнение времени отклика системы, автор - блогер overclockers.ru Zystax

Меня не особо беспокоит сам факт того, что "майки" собирают мои личные данные и продают их кому попало. Мне не нравится, что это сказывается на быстродействии системы.

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Но главная проблема в том, что на современных системах практически невозможно установить "семёрку"! Мы столкнулись с этим на работе, собирая ПК новому сотруднику на Ryzen 3 2200G. Проблема была именно в драйверах контроллеров USB 3.0. По итогу, специальной утилитой поправили образ системы, интегрировав туда "дрова". Только тогда всё заработало.

Интерфейс

Объединённый интерфейс для десктопных ПК и планшетов - худшее решение Microsoft за все годы. Это начало бесить меня ещё в Windows 8, которую я снёс практически сразу после установки. В "десятке" ещё хуже - теперь некоторые приложения доступны только в магазине Microsoft Store. Например, при установке драйверов на звуковую карту Realtek старая программа для настройки звука уже недоступна - извольте скачать кривую планшетную версию из магазина.

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То же самое касается игр - например, в Forza Horizon 4 не поиграть, кроме как купив её в планшетном магазине Microsoft.

Плюсом ко всему, прозрачные окна седьмой "винды" мне просто нравятся гораздо больше, чем современный плоский дизайн, который стал трендом и проник практически везде: начиная от Android и iPhone, и заканчивая осовремениванием некоторых сайтов. Но это уже вкусовщина, можете со мной поспорить.

Навязывание обновлений

"Отключаем обновления в Windows 10 всего за 8 простых шагов" - в интернете куча статей на эту тему, в том числе на нашем сайте. Необходимо устанавливать твикеры, копаться в реестре, блокировать сервера и заниматься прочей ерундой. И даже после проделывания всех этих действий всё равно не получается до конца выпилить апдейты. Microsoft следовало бы сделать один простой пункт в настройках - отключить обновления. И всё! Почему они этого до сих пор не сделали? Непонятно.

Пример стороннего твикера

Приведу пример из личного опыта. У нас на работе в комнате для совещаний есть проектор, к нему подключен мини-ПК размером с флешку, что-то вроде такого:

Для презентаций такой "флешки" с HDMI хватает за глаза. На ней установлена Windows 10, которую никак не выпилить. Обновления полноценно отключить не получилось. Пользуемся проектором мы очень редко, но включать такой ПК приходится регулярно - чтобы он скачал апдейты, установил их и успокоился. Делаем этого для того, чтобы он не начал установку в самый неподходящий момент, когда нужно показать презентацию заказчикам:

Второй пример - новые игры требуют самой последней версии Windows 10. Forza Horizon 4 на версии ниже 1903 не запустится, похожая ситуация и с Horizon: Zero Dawn.

Дублирование настроек

Чтобы зайти в классическую "Панель управления", нужно пройти через 7 кругов ада. То же самое касается и сетевых настроек, а также настроек экрана и многого другого - очень неудобно.

Понятно, что приделывали этот новый планшетный интерфейс задней левой пяткой. Часть графики сохранилась ещё со времён Windows 98, а часть - новая, что выглядит очень коряво:

Почему нельзя вообще отключить эти плитки и планшетные приложения на обычном десктопе? Опять-таки, достаточно было бы сделать одну кнопочку в настройках.

Баги

Windows 10 уже исполнилось 5 лет, но количество ошибок в системе просто поражает. Например, у меня иногда пропадают значки на ярлыках. Пару раз в месяц перестаёт работать кнопка Пуск - при нажатии на неё ничего не происходит. Некорректно определяется масштабирование в некоторых программах: у меня 2 экрана, Full HD и 4K, при переключении между ними постоянно возникают проблемы со скейлингом.

Отмечу, что вышеупомянутые постоянные обновления зачастую только приносят новые баги. Так, после одного из них у меня, например, отвалился драйвер старого принтера.

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Поделитесь в комментариях своим опытом, какие проблемы возникали у вас на Windows 10?