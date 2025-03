Пользователи RTX 30 и 40 серий месяцами сталкиваются с BSOD, вылетами и зависаниями из-за проблемных драйверов Nvidia. Nvidia выпускает фиксы только для RTX 50.

Источник изображения: Nvidia

Владельцы графических ускорителей Nvidia RTX 40 и RTX 30 серий пожаловались на BSOD (синие экраны смерти), внезапные вылеты игр и зависания системы. Проблемы начались после выхода драйверов серии R570, которые изначально разрабатывались для новейших RTX 50. Хотя Nvidia выпустила несколько исправлений, они касаются только новых видеокарт, а старые продолжают работать нестабильно.

Сообщество собирает доказательства, но Nvidia пока отмалчивается. Один из пользователей на Reddit составил список жалоб от пострадавших геймеров. У всех одно и то же: игры зависают, вылетают или приводят к перезагрузке ПК. Несмотря на многочисленные обращения, компания до сих пор не дала официального ответа.

По представленным пользователями данным, проблемы чаще всего возникают при одновременном использовании DLSS Frame Generation и G-Sync. Некоторые отмечают падение производительности, но большинство сталкивается с критическими ошибками. Частично решить проблему помогает откат к старым версиям DLSS, но это временное решение.

Особенно часто сбои происходят в требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Indiana Jones and the Great Circle и God of War Ragnarok. Пользователи сообщают о «фризах», «статтерах» и вылетах, особенно при включенном Frame Generation в драйверах 572.xx.

Однако есть временные решения, но они ограничивают функциональность устройств. Сообщество нашло несколько способов обхода ошибок: откат драйверов до версии 566.xx, отключение Frame Generation и G-Sync, снижение частоты обновления монитора. Но все эти меры лишают пользователей новых функций, а Nvidia не предлагает полноценного исправления.

Компания выпустила несколько обновлений в рамках ветки R570, но почти все исправления предназначены для RTX 50. В разделе «Известные проблемы» в релизах драйверов нет ни слова о неполадках на старых GPU.

Проблемы преследуют владельцев RTX 40 с января, когда вышел драйвер 572.16. Несмотря на то, что Nvidia, вероятно, сосредоточена на оптимизации RTX 50, её молчание по поводу багов видеокарт предыдущего поколения подрывает доверие пользователей.