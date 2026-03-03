Переработанная архитектура включает в себя выделенный нейронный процессор.

Компания Qualcomm анонсировала на выставке Mobile World Congress 2026 платформу Snapdragon Wear Elite для следующего поколения носимых устройств. Платформа разработана с учётом ограниченного пространства и времени автономной работы этого класса устройств, а также для реализации возможностей искусственного интеллекта (ИИ) без чрезмерной зависимости от облака, пишет TechRadar.

Источник изображения: Qualcomm

Переработанная архитектура включает в себя выделенный нейронный процессор (Neural Processing Unit, NPU), производительности которого должно быть достаточно для локального запуска больших языковых моделей. Платформа предназначена для широкого спектра устройств, от умных часов и умных очков до таких новых категорий, как значки и кулоны с искусственным интеллектом. Wear Elite разработан для обеспечения постоянно работающих контекстно-зависимых функций путём обработки входных данных, таких как голос, местоположение, движение и даже данные с камеры. Цель состоит в реализации персонализированных помощников на базе ИИ, которые понимают, когда предложить помощь.

Wear Elite поддерживает широкий спектр стандартов связи, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS L1 + L5, сверхширокополосную связь, 5G и GNSS. Эти возможности позволяют устройствам синхронизировать данные или взаимодействовать с другим оборудованием, минимизируя расход заряда батареи. По словам Qualcomm, платформа обеспечивает значительное повышение энергоэффективности, а скорость зарядки выросла вдвое относительно решений прошлого поколения.

Как ожидается, первые устройства на базе Snapdragon Wear Elite появятся в ближайшие несколько месяцев. В частности, компания Samsung подтвердила, что её следующее поколение умных часов Galaxy Watch будет использовать Wear Elite. Новые Galaxy Watch могут представить летом 2026 года.