Sandisk провела ребрендинг и представила новый SSD формата 2230.

Компания Sandisk провела ребрендинг NVMe SSD-накопителей, сообщает Windows Central. Теперь накопители WD_BLACK и WD Blue выпускаются под брендом Optimus, который был известен в середине 2010-х годов. Также Sandisk представила совершенно новый накопитель Optimus GX 7100M для игровых КПК, по скоростным характеристикам новинка превосходит WD_BLACK SN700M.

Источник изображения: Sandisk

«Sandisk Optimus — это новое наименование линейки внутренних SSD-накопителей Sandisk для геймеров, создателей контента и профессионалов, знаменующее собой ребрендинг NVMe SSD-накопителей WD_BLACK и WD Blue», — заявили представители Sandisk по связям с общественностью.

По данным Sandisk, ребрендинг был проведён для того, чтобы помочь потребителям лучше определить, какой SSD больше всего подходит для их задач. В рамках бренда Sandisk Optimus накопители ранжированы по трём уровням в зависимости от доступности, сбалансированности и производительности.

Линейка начального уровня Sandisk Optimus, обеспечивающая баланс между ценой и производительностью. Подходит для создателей контента.

Линейка среднего уровня Sandisk Optimus GX для геймеров, которым важна более быстрая загрузка в играх.

Флагманская линейка Sandisk Optimus GX PRO для профессионального применения в рабочих станциях и продвинутых геймерских систем.

Существующие накопители WD_BLACK и WD Blue переименованы:

WD_BLACK SN8100 → Sandisk Optimus GX PRO 8100.

WD_BLACK SN7100 → Sandisk Optimus GX 7100.

WD_BLACK SN850X → Sandisk Optimus GX PRO 850X.

WD Blue 5100 → Sandisk Optimus 5100.

Новый SSD-накопитель Optimus GX 7100M формата 2230 выпускается в вариантах объёмом 1 и 2 ТБ. Скорость на операциях последовательного чтения достигает 7250 МБ/с, последовательной записи — 6900 МБ/с. Средняя мощность во время записи составляет 3,8 и 4,0 Вт соответственно, ресурс 600 TBW на каждый терабайт объёма.