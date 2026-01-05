Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Wccftech: NVIDIA может возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060
Если верить инсайдеру, возвращение RTX 3060 мы должны заметить в первом квартале 2026 года

Компания NVIDIA может возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @hongxing2020 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Предполагается, что это позволит расширить ассортимент доступных видеокарт в условиях дефицита и высокой волатильности на рынке памяти.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Производство видеокарт RTX 3060 завершилось в 2024 году и на сегодняшний день архитектура Ampere выглядит уже несколько устаревшей, в частности, из-за отсутствия аппаратного ускорения вычислений в форматах FP8 и FP4, отсутствия поддержки генерации кадров.

Инсайдер не уточняет, что могло бы послужить причиной такого решения, однако журналисты связывают потенциальное возвращение RTX 3060 с дефицитом памяти GDDR7. Вряд ли дело только в этом, поскольку NVIDIA, вероятно, могла бы нарастить производство более современных видеокарт RTX 4060 и RTX 5050 с памятью GDDR6. Может быть, возобновление производства RTX 3060 как-то связано с загрузкой производственных мощностей TSMC, ведь графические процессоры для видеокарт Ampere производила компания Samsung.

Так или иначе, слабо верится в то, что RTX 3060 вернётся на полки магазинов в 2026 году. Если это даже произойдёт, вряд ли видеокарта вызовет интерес у потребителей при наличии в продаже тех же RTX 4060 и 5050 с меньшим энергопотреблением и поддержкой генерации кадров при сравнимой или более высокой производительности даже без вспомогательных технологий NVIDIA.

Есть вероятность, что версия RTX 3060 12 ГБ могла бы вызвать какой-то интерес у пользователей, увлекающихся ИИ. С другой стороны, на сегодняшний день дополнительные 4 ГБ памяти кардинально не изменят ситуацию при переходе от выполнения базовых рабочих процессов к более сложным задачам, связанным с ИИ. А вот аппаратная поддержка менее точных форматов вычислений позволит владельцам видеокарт RTX 40 и 50 сэкономить память и ускорить выполнение некоторых задач.

Слух крайне сомнительный и пока не подтверждается другими источниками. Если верить инсайдеру, возвращение RTX 3060 мы должны заметить в первом квартале 2026 года. Какой версии? Не уточняется.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3060
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
16
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
18
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
14
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Oleg Panda
12:39
О как интересно! А я вот твой хваленый чимбаликс или как его там даже поставить не смог, хотя все (ваще все дистры, кроме, наверное, генту) ставлю с закрытыми глазами левой пяткой. Но за то в лайв реж...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Snooper
12:38
Ух ты, аж 72 штуки. Интересно что за процы и предусмотрены ли на них радиаторы? Процы похоже просто распаяны.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Dentarg
12:34
Повезло тем, кто купил 4090 за 140к на релизе в 2022г. 5 лет на бескомпромиссном флагмане.
Выпуск видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен
Dentarg
12:19
Да Кстати, планки по 512 ГБ существовали ещё лет 5 назад. 256 это дешмань.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
artemuss1990
12:12
"летает с комфортными 36 FPS" ну ну
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
OhOtNiChEk
12:11
Жду 7070, номер красивый )
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
lighteon
12:01
Ну вот допустим, что Дипсик пишет. А что делать с его слепыми зонами? Они есть и по сей день. И в них Дипсик такую лютую ахинею написать может, что не один фанат Нвидиа/AMD в пьяном угаре не сочинит. ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Snooper
11:47
100 планок это комплект для сервера? Мерзкий лживый кликбейтник.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Михаил Сидоров
11:41
Опасное заблуждение в том, что наука может что то там объяснить и докопаться до истины в первой инстанции. Наука всего лишь наблюдает за процессами вокруг, выявляет закономерности и строит модели на и...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Михаил Сидоров
11:35
Дипсик пишет: RTX 3050 в PCIe 2.0 x8: ~4 ГБ/с. Достаточно для её уровня производительности. RTX 2070 в PCIe 2.0 x16: ~8 ГБ/с. Ей нужно больше данных, но и ей этого достаточно (потери ~1-3%). Спорить ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter