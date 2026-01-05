Если верить инсайдеру, возвращение RTX 3060 мы должны заметить в первом квартале 2026 года

Компания NVIDIA может возобновить производство видеокарт GeForce RTX 3060, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @hongxing2020 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Предполагается, что это позволит расширить ассортимент доступных видеокарт в условиях дефицита и высокой волатильности на рынке памяти.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Производство видеокарт RTX 3060 завершилось в 2024 году и на сегодняшний день архитектура Ampere выглядит уже несколько устаревшей, в частности, из-за отсутствия аппаратного ускорения вычислений в форматах FP8 и FP4, отсутствия поддержки генерации кадров.

Инсайдер не уточняет, что могло бы послужить причиной такого решения, однако журналисты связывают потенциальное возвращение RTX 3060 с дефицитом памяти GDDR7. Вряд ли дело только в этом, поскольку NVIDIA, вероятно, могла бы нарастить производство более современных видеокарт RTX 4060 и RTX 5050 с памятью GDDR6. Может быть, возобновление производства RTX 3060 как-то связано с загрузкой производственных мощностей TSMC, ведь графические процессоры для видеокарт Ampere производила компания Samsung.

Так или иначе, слабо верится в то, что RTX 3060 вернётся на полки магазинов в 2026 году. Если это даже произойдёт, вряд ли видеокарта вызовет интерес у потребителей при наличии в продаже тех же RTX 4060 и 5050 с меньшим энергопотреблением и поддержкой генерации кадров при сравнимой или более высокой производительности даже без вспомогательных технологий NVIDIA.

Есть вероятность, что версия RTX 3060 12 ГБ могла бы вызвать какой-то интерес у пользователей, увлекающихся ИИ. С другой стороны, на сегодняшний день дополнительные 4 ГБ памяти кардинально не изменят ситуацию при переходе от выполнения базовых рабочих процессов к более сложным задачам, связанным с ИИ. А вот аппаратная поддержка менее точных форматов вычислений позволит владельцам видеокарт RTX 40 и 50 сэкономить память и ускорить выполнение некоторых задач.

Слух крайне сомнительный и пока не подтверждается другими источниками. Если верить инсайдеру, возвращение RTX 3060 мы должны заметить в первом квартале 2026 года. Какой версии? Не уточняется.

