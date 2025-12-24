Устройство представят вместе со смартфоном Xiaomi 17 Ultra.

Смарт-часы Xiaomi Watch 5 представят 25 декабря вместе со смартфоном Xiaomi 17 Ultra, сообщает GSMArena. Часы станут флагманским предложением линейки носимых устройств Xiaomi, выделяясь за счёт наличия корпуса из нержавеющей стали и сапфирового стекла. Для часов разработали три варианта ремешков: кожаный, стальной и силиконовый.

Источник изображения: Xiaomi

Также отличительной чертой Xiaomi Watch 5 станет наличие электромиографического датчика для регистрации электрических сигналов от мышц. Потенциально это можно использовать для анализа мышечной усталости или для реализации управления гаджетами с помощью жестов, даже с помощью простых движений запястьем или пальцами.

В основе смарт-часов Xiaomi Watch 5 используется чипсет Qualcomm Snapdragon W5. Часы будут работать под управлением фирменной операционной системы HyperOS для носимых устройств. Пока неясно, будет ли это полноценная операционная система или оболочка поверх Wear OS от Google.

На момент написания отсутствует информация о международной версии Xiaomi Watch 5, сначала смарт-часы появятся в Китае вместе с новыми смартфонами Xiaomi 17 Ultra.