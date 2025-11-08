В ходе предварительных испытаний алгоритм показал более точные прогнозы, чем наиболее распространённая модель правительства США.

Круговая орбита становится всё более загруженной. Только такая компания, как Starlink, запустила в космос 10 000 спутников. Эти аппараты, а также увеличивающее количество космического мусора могут привести к серьёзным повреждениям спутников и кораблей на орбите.

Итальянский стартап Ecosmic разработал собственный алгоритм для прогнозирования столкновений на орбите Земли. После двух лет разработки они опубликовали статью, подробно описывающую эффективность своего решения. Система SAFE (System to Avoid Fatal Events, то есть система предотвращения фатальных событий) превосходит существующие решения.

В ходе тестирования разработчики SAFE предсказали более 1000 реальных столкновений. В каждом случае прогнозы были значительно более ранними и точными, чем у SpaceTrack. Это система правительства США, которая используется с 1950-х годов и в основном опирается на данные телескопов и радаров, отслеживающих объекты в космосе. Однако, по данным Ecosmic, система перегружена постоянно растущим количеством объектов.

SAFE, в свою очередь, разработана для объединения данных активных и пассивных радаров, телескопов и других общедоступных источников и использования алгоритма для расчёта вероятности столкновения. SpaceTrack, по данным Ecosmic, сгенерировал 268 ложных тревог за время тестирования, в отличие от SAFE. Более того, платформа, как сообщается, выдавала предупреждение более чем за 24 часа до столкновения в 75% случаев, по сравнению с 68% у SpaceTrack. По данным Ecosmic, их система даёт ответственным лицам в среднем 12 дополнительных часов для реагирования на потенциальные столкновения.

В ближайшие месяцы стартап планирует продолжить оптимизацию своей системы. Новые функции включают определение орбиты объектов на околоземной орбите и оптимизированные рекомендации по манёврам для операторов спутников. В случае потенциального столкновения они могли бы использовать эти рекомендации, чтобы максимально эффективно избегать столкновений с другими спутниками или космическим мусором.