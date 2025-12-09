Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel готовит видеокарту мощностью 300 Вт
Согласно транспортным накладным, Intel работает над графической картой мощностью 300 Вт

Новые таможенные данные свидетельствуют о том, что Intel готовит плату для видеокарт большей мощности. В записях описывается партия «N38341-001 TASDK 300W GPU BRKT 0.8», предназначенная для исследований и разработок для видеокарты мощностью 300 Вт. Аналогичные описания появлялись несколько раз в начале сентября и октябре, что указывает на аппаратную часть, а не на единичную опечатку. Стиль кода совпадает с более ранними записями об оборудовании видеокарт Intel, включая код M19826-306, использованный на печатной плате Arc B580 Limited Edition.

Мощность 300 Вт будет значительно выше, чем у современных игровых видеокарт Intel. Arc A770 16 ГБ имеет общую номинальную мощность 225 Вт, как и A750. Что касается Battlemage, то Arc B580 имеет TBP 190 Вт, в то время как более дешёвая B570 рассчитана примерно на 150 Вт. Плата, рассчитанная на 300 Вт, говорит о том, что Intel, по крайней мере, тестирует гораздо более крупный кристалл для настольных ПК со значительным запасом мощности.

Это согласуется со слухами о более мощном Arc B770 на базе более мощного графического процессора Battlemage, обычно называемого BMG-G31. В обновлениях драйверов Linux Mesa уже указаны новые идентификаторы PCI Battlemage, которые связывают с видеокартами класса B770. Отдельные утечки из брифингов Computex и партнёрских каналов утверждают, что выпуск платы по-прежнему запланирован на конец 2025 года.

Неофициальные характеристики указывают на 32 ядра Xe2, 256-битную шину памяти и 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, что является явным шагом вперёд по сравнению с 20 ядрами Xe2 и 192-битной шиной в Arc B580. Судя по слухам, такая видеокарта должна быть на уровне GeForce RTX 4070, в зависимости от тактовых частот и оптимизации драйверов. Ничто из этого не подтверждает, что Arc B770 попадёт на полки магазинов, но появление специальной платы для видеокарты мощностью 300 Вт наряду с более ранними утечками об упаковке B770 говорит о том, что Intel всё ещё создаёт и продвигает мощные платы на базе Battlemage, по крайней мере, для внутреннего тестирования.

Стоит отметить, что 300 Вт не являются рекордом для графических процессоров Battlemage. Двойная Arc Pro B60 имеет номинальную мощность 400 Вт, однако по сути это одна плата с двумя 200-ваттными графическими процессорами.

#intel #видеокарты #видеокарты нового поколения #intel arc #видеокарты intel #видеокарты intel arc #intel arc battlemage #arc b770 #bmg-g31
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
3
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
13
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
2
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
На пресейле ферма ботов мгновенно скупила весь объем токена WET от DeFi-проекта HumidiFi
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
4
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
+
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
5
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
9
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
13
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
24
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
2
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
+

Сейчас обсуждают

Сергей Кохов
11:17
А как обратно из новой в Legacy перенести они не рассказали?
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
Виталий Вершинин
10:44
Если врагу не нравится " Ьерминатор", значит мы на верном пути
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Mekanika
10:44
100%
Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
typym6ek
10:34
Честно я хирею с цен вообще)))) Сейчас в 2 раза дороже стало...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Алексей Бурлуцкий
10:34
Не сегодня завтра ИИ пузырь схлопнется, или китайцы закидают своим ddr5 ,ssd и всё эти sad, nvme и ddr5 станут на сдачи довать, да к тому же на подходе ddr6 и подешевеют nvme для pci-e 5. Последнее чт...
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Кот Шрёдингера
10:17
Самое смешное, недавно Макрон пугал Китай санкциями ЕС. Представляю как китайцы смеялись. Плохо Панин своего мужа воспитывает, надо чаще его по морде бить, а то он такую чушь несёт.
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
Кот Шрёдингера
10:13
Пол года назад Рыжий балабол заявлял, что прототип F-47 «летает уже пять лет» А тут оказывается его ещё не проектировали. Совсем заврались американе.
Пентагон до сих пор не начал разработку истребителя 6-го поколения F/A-XX
Мистер правдоруб
10:07
Превратились в помойку, а когда-то имели огромный профицит от торговли с Россией! Стравили народы на выходе получили пшик!
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
[IRanPast]
09:57
Это насколько нужно быть полными придурками, чтоб отказаться от Российского газа, а потом перевозить всю химическую промышленность в Китай, чтоб получить доступ к Российскому газу!? В Европу больше ни...
Foreign Policy: Европа между двух огней — «Россия Путина» на востоке и «Америка Трампа» на западе
aoxoa1
09:46
Сближение. 270 млн километров. Активируется... Мозг.. Крысы..
Новые снимки НАСА и ЕКА показывают, что 3I/ATLAS активизируется перед сближением с Землёй
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter