Согласно транспортным накладным, Intel работает над графической картой мощностью 300 Вт

Новые таможенные данные свидетельствуют о том, что Intel готовит плату для видеокарт большей мощности. В записях описывается партия «N38341-001 TASDK 300W GPU BRKT 0.8», предназначенная для исследований и разработок для видеокарты мощностью 300 Вт. Аналогичные описания появлялись несколько раз в начале сентября и октябре, что указывает на аппаратную часть, а не на единичную опечатку. Стиль кода совпадает с более ранними записями об оборудовании видеокарт Intel, включая код M19826-306, использованный на печатной плате Arc B580 Limited Edition.

Мощность 300 Вт будет значительно выше, чем у современных игровых видеокарт Intel. Arc A770 16 ГБ имеет общую номинальную мощность 225 Вт, как и A750. Что касается Battlemage, то Arc B580 имеет TBP 190 Вт, в то время как более дешёвая B570 рассчитана примерно на 150 Вт. Плата, рассчитанная на 300 Вт, говорит о том, что Intel, по крайней мере, тестирует гораздо более крупный кристалл для настольных ПК со значительным запасом мощности.

Это согласуется со слухами о более мощном Arc B770 на базе более мощного графического процессора Battlemage, обычно называемого BMG-G31. В обновлениях драйверов Linux Mesa уже указаны новые идентификаторы PCI Battlemage, которые связывают с видеокартами класса B770. Отдельные утечки из брифингов Computex и партнёрских каналов утверждают, что выпуск платы по-прежнему запланирован на конец 2025 года.

Неофициальные характеристики указывают на 32 ядра Xe2, 256-битную шину памяти и 16 ГБ памяти стандарта GDDR6, что является явным шагом вперёд по сравнению с 20 ядрами Xe2 и 192-битной шиной в Arc B580. Судя по слухам, такая видеокарта должна быть на уровне GeForce RTX 4070, в зависимости от тактовых частот и оптимизации драйверов. Ничто из этого не подтверждает, что Arc B770 попадёт на полки магазинов, но появление специальной платы для видеокарты мощностью 300 Вт наряду с более ранними утечками об упаковке B770 говорит о том, что Intel всё ещё создаёт и продвигает мощные платы на базе Battlemage, по крайней мере, для внутреннего тестирования.

Стоит отметить, что 300 Вт не являются рекордом для графических процессоров Battlemage. Двойная Arc Pro B60 имеет номинальную мощность 400 Вт, однако по сути это одна плата с двумя 200-ваттными графическими процессорами.