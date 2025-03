Разработчик Tomb Raider сократил 17 сотрудников, но подтвердил продолжение работы над новыми проектами

Компания Crystal Dynamics, известная по сериям Tomb Raider, Legacy of Kain и Gex, объявила о сокращении 17 сотрудников. В официальном заявлении на платформе X студия назвала это решение трудным, но необходимым для соответствия текущим бизнес-потребностям и будущему успеху компании. Уволенным сотрудникам предложат компенсационные пакеты и помощь в трудоустройстве.

Несмотря на сокращения, студия продолжает работу над ключевыми проектами. Среди них - новая часть Tomb Raider и ремейк Perfect Dark, который разрабатывается совместно с The Initiative. Последний перешел на движок Unreal Engine 5 для повышения эффективности разработки. Perfect Dark выйдет на PC и Xbox Series X|S, а издателем выступит Xbox Game Studios.



Это не первые сокращения в Crystal Dynamics. В 2023 году компания уволила 9 сотрудников маркетингового отдела на фоне массовых сокращений в материнской компании Embracer Group. Однако по сравнению с другими студиями, Crystal Dynamics демонстрирует относительно стабильную ситуацию - за три года общее число уволенных составило 27 человек.



Текущая волна сокращений в игровой индустрии уже затронула около 1493 сотрудников различных студий в 2025 году. Crystal Dynamics подчеркивает, что принятые меры не повлияют на текущие проекты, включая недавно выпущенные ремастеры Tomb Raider и Legacy of Kain: Soul Reaver. Студия остается приверженной созданию качественных игр, несмотря на сложные организационные решения.