На прошлой неделе DLSS стала доступна в демоверсии Stormgate Steam Next Fest и в The Inquisitor. Кроме того, DLSS стала доступна игрокам нового дополнения Atomic Heart: Trapped In Limbo и недавно вышедшего Call of Duty: Warzone Season 2.

На прошлой неделе DLSS была доступна в демоверсии Stormgate Steam Next Fest и в The Inquisitor. Кроме того, DLSS стала доступна игрокам нового дополнения Atomic Heart: Trapped In Limbo и недавно вышедшего Call of Duty: Warzone Season 2. На этой неделе Banishers: Ghosts of New Eden получит DLSS 3, а Smalland: Survive the Wilds и Skull and Bones выходят с DLSS 2.

реклама

Игра Banishers от Focus Entertainment и DON'T NOD: Ghosts of New Eden вышла 13 февраля. В Новом Эдеме, в 1695 году, общины поселенцев столкнулись с ужасным проклятием.

Геймеры с GeForce RTX смогут сразу же увеличить производительность благодаря включению DLSS 2 и DLSS 3. В 4K при максимальных настройках пользователи GeForce RTX 40 Series получат прирост производительности в среднем в 1,8 раза. DLSS позволит GeForce RTX 4090 и RTX 4080 SUPER обеспечить 144 FPS в 4K. Владельцы GeForce RTX 4070 Ti SUPER могут рассчитывать на 120 FPS, а владельцы GeForce RTX 4070 SUPER - на частоту более 100 FPS.

С первого дня выхода в ранний доступ, игра Smalland: Survive the Wilds поддерживала технологию DLSS 2. 15 февраля игра выйдет из Раннего доступа с обновлением 1.0, в котором будет завершена история игры и добавлено много нового контента. Чтобы получить максимальное удовольствие от игры, рекомендуется включить DLSS 2, чтобы увеличить частоту кадров в Smalland: Survive the Wilds.

Разработанная Ubisoft Singapore в сотрудничестве с другими студиями Ubisoft, игра Skull and Bones - это кооперативная пиратская ролевая игра с открытым миром, где вы сможете создать свою собственную историю и стать самым известным пиратским королем, построив свою контрабандную империю в опасном мире.

Когда игра Skull and Bones выйдет 16 февраля, пользователи ПК смогут использовать технологию освещения Ray-Traced Global Illumination для улучшения качества изображения и повысить производительность с помощью DLSS 2. Если вы купите Premium Edition или подпишетесь на Ubisoft+, то сможете получить игру на три дня раньше, 13 февраля. Кроме того, мы рекомендуем загрузить наш новый драйвер Game Ready Driver, который позволит еще больше оптимизировать работу в игре Skull and Bones.