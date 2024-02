Блоги ddr22

На прошлой неделе DLSS стала доступна в демоверсии Stormgate Steam Next Fest и в The Inquisitor. Кроме того, DLSS стала доступна игрокам нового дополнения Atomic Heart: Trapped In Limbo и недавно вышедшего Call of Duty: Warzone Season 2.

