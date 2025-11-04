AnTuTu опубликовал топ-10 моделей среднего ценового диапазона за октябрь.

В свежем рейтинге флагманских Android-смартфонов от AnTuTu первые пять позиций заняли модели на базе чипсета от Qualcomm, но в среднем ценовом сегменте MediaTek взяла реванш, обеспечив десять мест из десяти возможных, пишет издание Gizmochina.

Согласно опубликованным данным, лидирующую позицию в топ-10 от AnTuTu за октябрь текущего года с результатом 1 931 641 балл занял смартфон Realme Neo7 SE, оснащённый чипсетом Dimensity 8400-Max, на втором месте оказался iQOO Z10 Turbo на Dimensity 8400, имеющий в своём активе 1 915 499 очков, а замыкает тройку лидеров Vivo Y300 GT, оснащённый аналогичным предыдущей модели чипом — он завоевал 1 909 814 балла.

На четвёртой строчке расположился Redmi Turbo 4, обладающий SoC Dimensity 8400-Ultra и набравший 1 868 587 очков, на пятом и шестом местах очутились Oppo Reno 14 и Reno 14 Pro на базе чипсетов Dimensity 8350 и Dimensity 8450 соответственно, получившие 1 495 632 и 1 485 371 балл, а седьмую позицию занимает Motorola Edge 60 Pro с чипом Dimensity 8350 и показателем 1 451 715 очков.

Замыкает топ-10 сразу три модели от Oppo — K13 Turbo 5G с активом в 1 450 850 очков восседает на восьмом месте, а Reno 13 Pro и Reno 13 на основе чипсета Dimensity 8300-Ultra располагаются на девятой и десятой позициях, набрав 1 291 601 и 1 283 913 баллов соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Интересно, что ни один смартфон среднего сегмента, оснащённый SoC от Qualcomm, не попал в свежий рейтинг AnTuTu, что может указывать на верную стратегию со стороны MediaTek в данной ценовой категории.