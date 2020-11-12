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Перешёл с Intel i5-9400f на AMD Ryzen 3600 или как я с умом потратил 84750 рублей

В этом блоге поделюсь своими впечатлениями о смене процессора Intel на AMD. Расскажу, почему в моём случае стоило обновляться, или как я потратил деньги с умом.
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Я очень давно задумывался об апгрейде своего компьютера и копил на это деньги. Но копились они медленно, а жить на текущей платформе уже не было никаких сил. И вот я решил совершить апгрейд во что бы то ни стало. Поведаю, чем это закончилось. До 2019 года моя платформа базировалась на процессоре Intel i7-2600K, 16ГБ оперативной памяти и видеокарте GTX 1060 6ГБ.
Осенью 2019 году я купил шестиядерный процессор Intel i5-9400f и материнскую плату Asus ROG strix B365-G gaming к нему. Процессор i5-9400f был выбран как самый дешевый шестиядерник на тот момент, ведь время четырёхядерных процессоров окончательно прошло. Процессор Intel i5-9400f имеет заблокированный множитель, а потому я посчитал, что покупать к нему плату на Z-чипсете не имеет никакого смысла. Ведь всё, что он может мне предоставить — это разгон памяти. Я решил, что разгон памяти не даст мне ничего в реальных задачах, а именно в играх. Не секрет, что многочисленные блогеры проповедуют мнение о том, что разгон памяти обязателен и позволяет добиться значительного повышения фпс в играх. Но ведь эти самые блогеры тестируют свои сборки на топовых комплектующих, а какой прирост фпс от разгона памяти будет у связки с GTX 1060? Думаю, что минимальный. Поэтому в 2019 году я собрал следующую платформу:
- процессор Intel i5-9400f;
- оперативная память SAMSUNG DDR4 два модуля по 8Gb 2666MHz pc-21300 (M378A1G43TB1);
- материнская плата Asus ROG strix B365-G gaming;
- видеокарту я решил всё-таки сменить на MSI Radeon RX 5700 MECH;
- блок питания Chieftec BDF-600S 600S;
- корпус Thermaltake Versa;
- SSD Kingston 120 GB SA400;
- кулер процессора боксовый.
Монитор остался прежний - LG Flatron E2441T.
Поначалу всё шло хорошо. Пока я не начал играть на своей системе в новые игры. Я уменьшил тайминги памяти до 13-15-15-15-1Т на стоковом напряжении. Но в играх прироста фпс это не дало.

Затем я стал замечать, что в играх у меня постоянно проскакивают микрофризы. Особенно заметно это было во встроенных тестах игр Deus Ex Mankind Divided и «Ларка». Микрофризов становилось меньше при включении вертикальной синхронизации, но такой поворот меня не устраивал. Не помогал даже сброс настроек БИОСа в полный сток. Со временем терпеть микрофризы я устал, и они начали меня бесить. Это как битый пиксель на только что купленном дорогом мониторе. Плюс периодически я «ловил» чёрные экраны из-за неоптимизированных драйверов от AMD. После долгого изучения корня проблем, я решил, что дело либо в видеокарте, либо в недостаточной производительности процессора. Так было принято решение сменить всю платформу.
Старые комплектующие я продал в течение первой недели ноября 2020 года на известной общероссийской площадке бесплатных объявлений. Быстрее всего ушла видеокарта. Я выставил её за 24 тысячи рублей. Покупал я её за 25 тысяч, и поскольку она была в идеальном внешнем состоянии, то скидка в 1000 рублей мне показалась достаточной. За полчаса налетело более десятка продавцов. Я отдал предпочтение покупателю из моего города. Ещё через полчаса покупатель, в лице взъерошенного и взволнованного молодого человека, был у моего подъезда. Он отдал деньги наличными безо всяких слов и скрылся в темноте. Наверно побежал скорее играть с микрорфризами. Больше я о нём не слышал. Остальные комплектующие ушли по следующим ценам:
- i5-9400f с боксовым кулером за 6000 рублей;
- ОЗУ за 2500 рублей;
- материнская плата за 3500 рублей;
- блок питания за 1500 рублей;
- SSD за 800 рублей;
- корпус за 700 рублей;
- монитор за 2000 рублей
Итого от продажи комплектующих я выручил 40000 рублей.
Дело осталось за малым – выбрать новые комплектующие и собрать компьютер.
Выбор процессора пал на AMD Ryzen 3600 и я объясню почему. Во-первых, этот процессор обладает вдвое большим числом потоков, чем i5-9400f, а значит, имеет «задел» на несколько лет вперёд. Во-вторых, покупая процессоры Intel, пользователь покупает платформу без будущего. Что я бы смог поставить через пару лет на свою Asus ROG strix B365-G gaming? Да ничего! К тому же, как позже показали обзоры (на момент покупки я их не нашел), у данной материнки всего 3 фазы VRM и она вряд ли вытянет что-либо мощнее i5-9400f. Вот такие платы для Intel! А материнские платы Intel на Z-чипсетах неоправданно дороги. Слишком дорогие и процессоры Intel с разблокированным множителем. Но они горячие а разгоне и требуют дорогую систему охлаждения. Покупая AMD пользователь покупает платформу, которая поддерживается много лет и даёт возможность апгрейда без смены платформы. Процессоры AMD имеют под крышкой припой, а не термопасту. Бюджетные материнки AMD дают возможность разгонять оперативную память и процессор. И главное, на сегодня уже есть стопроцентная гарантия, что я смогу в будущем поставить на свою платформу процессоры AMD Ryzen 5000. Года через три я планирую установить себе AMD 5800Х или AMD 5700Х (если такой появится). Всё это оттолкнуло меня от покупки Intel i5-10400f. Зачем наступать дважды на те же грабли? Биосы для материнских плат на чипсете B450, совместимые с Ryzen 5000, уже начали появляться в сети, и потому было принято решение купить материнку именно на таком чипсете. Мой выбор пал на AORUS B450 ELITE.  Прикинув цены на комплектующие, я понял что сделал правильный выбор. Как видите, при желании, платформу на AMD можно собрать дешевле платформы Intel на 2000 рублей. Но я не стал искать самые низкие цены и купил то, что было в наличии здесь и сейчас.

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У процессора AMD 3600 чиплетный дизайн, а потому брать дорогой кулер нет смысла, ведь места где расположен сам кристалл, касается в лучшем случае одна-две трубки. Поэтому моим новым кулером стал проверенный временем и популярный DeepCool GAMMAXX 300. О нём очень много положительных отзывов от реальных покупателей, оставленных на сайтах магазинов. Термопасту я намазал свою - у меня оставалась ещё немного КТП-8. AMD 3600 не горячий процессор, поэтому марка термопасты не имеет особого значения. Но на всякий случай я намазал её побольше.
Оперативную память я купил с запасом – 32 ГБ. Нехватка 16 ГБ уже стала ощущаться на старой платформе. А что будет в будущем, когда начнут появляться игры, портированные с игровых консолей нового поколения? Поэтому выбор пал на 32Gb DDR4 3000MHz Crucial Ballistix (2x16Gb KIT). «Балистиксы» давно считаются лучшим выбором для платформ AMD.
Блок питания я решил взять с запасом. Ведь неизвестно сколько будет потреблять моя следующая видеокарта. Свой выбор я остановил на Aerocool KCAS-800W PLUS. Это качественный «голдовый» блок от известного производителя.
Теперь нужно было выбрать накопитель. Конечно только SSD. Сейчас модны накопители NVME, но я просмотрел множество тестов на youtube и разница в загрузках игр между SSD NVME и SSD SATA составляет от силы пару секунд, а то и совсем её нет. А в скорости работы операционной системы отличия вообще заметить невозможно. Что касается выбора между самими SATA SSD, то я разумно решил, что раз уж нет отличий от NVME, то между SATA SSD отличий не заметить и вовсе. Поэтому был куплен самый недорогой SSD Kingston A400 объёмом 480Gb, с чипами памяти TLC. Компания Kingston давно зарекомендовала себя как лучший производитель массовых SSD «для народа».
Корпус было решено взять стильный и качественный и с хорошим продувом. Ведь это «лицо» всего компьютера. Это однозначно Be Quiet Pure Base 500 Window White. У него есть окно, через которое можно любоваться своим новым «железом». Потом я обязательно поставлю туда RGB-подсветку с пультом ДУ, чтобы вся эта красота подсвечивалась.
Монитором был выбран Viewsonic VX3211-2K-MHD. Это IPS монитор с разрешением 2560x1440 и частотой 60 Гц. Новые модели видеокарт выпускаются каждый год, а мониторы люди меняют раз в 10 лет. Поэтому разрешение я взял с запасом. Частота больше 60 Гц мне не требуется, так как я считаю, что разницы между 60 Гц и 120 Гц никакой нет. «Скил» игрока зависит не от частоты монитора, а от его умения. А вот от мышки умение игрока очень зависит. Ведь мы целимся не монитором, а мышкой! Была взята мышь A4Tech Bloody AL9 Blazing Black с лазерным сенсором. Заодно я обновил и коврик на A4Tech X7-500MP. Новая мышь своими тефлоновыми «ножками» перемещается по новому коврику как по маслу! И не нужны никакие 240 Гц на мониторе!
Оставалось дело за малым – видеокартой! Покупать видеокарты AMD я зарекся и мой однозначный выбор это только NVIDIA. Я давно не мониторил цены на видеокарты и меня ждал сюрприз. Цены на сопоставимые по производительности с моей предыдущей RX 5700 видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER начинались от 38000 рублей. Но я хотел большего! Для меня важна плавность картинки и отсутствие микрофризов. Я решил остановиться на GeForce RTX2070 Super Palit JetStream.
И вот, все комплектующие были куплены. С учётом того, что я продал свои старые «железки», апгрейд мне обошелся всего в 84750 рублей.

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Вернувшись домой, за пару часов я собрал новую систему и приготовился её испытать. Процессор я выставил множителем на 41 при напряжении 1,25В, а память разогнал до частоты 3667 МГц с таймингами 16-19-16-36.

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Первым делом я прогнал Cinebench r15. Процессор AMD 3600 набрал 1645 очков против 1004 очков на i5-9400f. Вот это результат — разница в 65%!  Бенчмарк отчего-то неправильно определил мою Windows10. В играх температура процессора не превысила 71 градуса.

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Что касается видеокарты, то её производительность оказалась сопоставимой с предыдущей RX 5700. Я прогнал тесты в играх Deus Ex Mankind Divided и Shadow of the Tomb Raider и ненавистных микрофризов в них не обнаружил. Наконец-то у меня сбалансированная и стабильная система! По итогу, хочу сказать, что покупка процессоров Intel вряд ли является выгодным вложением. Потратив всего 84750 рублей, я получил существенные изменения в работе системы. Ушли микрофризы в играх, а процессор стал работать на 65% быстрее. Очень жаль, что цены на видеокарты так выросли – иначе я купил бы видеокарту помощнее. А владельцам Intel i5-9400f я рекомендую избавляться от них, пока они окончательно не перестали «тянуть» и не обесценились на вторичном рынке. Чуть позже я потрачу пару-тройку часов на то, чтобы изучить что такое майнинг на видеокартах и опробую его на своей новой RTX 2070 Super . Конечно же, я сразу напишу об этом статью, в которой научу вас правильно «майнить».

Делитесь в комментариях, какой процессор и видеокарту вы бы выбрали при сборке нового ПК?



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amd intel ryzen 3600 личный опыт i5-9400f удачный апгрейд
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