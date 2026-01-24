Это на 9% больше, чем годом ранее.

ТАСС сообщает, что в прошедшем 2025 году на Дальнем Востоке было введено в строй более 230 новых предприятий, которые в той или иной форме прибегали к механизму государственной поддержки. Журналисты издания обнародовали данную информацию со ссылкой на заявление пресс-службы Минвостокразвития.

В опубликованном ведомством сообщении особым образом подчёркивается, что введённые в строй предприятия в количестве более 230 единиц являются успешно действующими. То есть, за год с ними ничего не случилось, и это не может не радовать.

Есть ещё заявление Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в котором утверждается, что за прошедший год количество достигнувших стадии ввода в эксплуатацию заводов в регионе выросло на 9%. Развитие региона действительно продолжается и демонстрирует завидный темп: в 2025 году там был дан старт 674 проектам, которые в совокупности привлекли около 1,9 трлн рублей инвестиций. Если говорить сейчас о сравнительных категориях, то по количеству стартовавших проектов прошлый год показал рост на 13% по сравнению с 2024-м, а по инвестициям прирост составил 20%.

В заметке ТАСС также указывается, что за последние 10 лет Дальний Восток получил 1296 новых предприятий, в создании которых непосредственное участие принимало государство, вложив туда в целом 5,3 трлн рублей.