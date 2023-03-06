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Windows 11 вышла более полутора лет назад, 24 июня 2021 года, и к марту 2023 года отвоевала уже треть пользователей Steam у Windows 10. Среди обычных ПК, а не только игровых, успехи Windows 11 гораздо скромнее. По статистике аналитической компании Statcounter, в феврале 2023 года Windows 11 установлена всего на 19% ПК, и рост ее доли за месяц составил всего 1%. Это весьма скромные показатели и, учитывая то, что в IT-прессе уже во всю пишут о Windows 12, которая, согласно утечкам, появится во второй половине 2024 года, похоже, что в Microsoft считают Windows 11 провалившимся проектом.

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Если утечки информации о Windows 12 подтвердятся, большая часть пользователей ПК перейдут на новую операционную систему сразу с Windows 10, поддержка которой как раз закончится, так и не попробовав Windows 11. Похоже, что повторяется ситуация с Windows 8, которую пропустили многие пользователи, перейдя с Windows 7 сразу на Windows 10. Мне, как блогеру, приходится часто иметь дело с Windows 11, для тестов и обзоров я устанавливаю ее на ПК второй системой и дополнительно — на виртуальные машины.

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Только за последний месяц вышли две статьи о всех новшествах Windows 11, обзор облегченной версии Windows 11 Tiny11 и гайд по быстрой установке Windows 11. Однако, как заметили некоторые читатели в комментариях, я не спешу устанавливать Windows 11 основной системой на свой ПК и продолжаю пользоваться старой доброй Windows 10 LTSC 21H2. На это есть несколько веских причин и сегодня я о них расскажу.

Неудобство интерфейса

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Создавая Windows 11 в Microsoft опять, как и в случае с Windows 8, сделали ставку на пользователей сенсорных экранов, количество которых среди пользователей ПК ничтожно мало, и урезали множество привычных функций интерфейса. Слово "урезали" здесь даже не совсем подходит, лучше сказать "кастрировали". В результате мы получили нечто среднее между Windows и Android, операционную систему, притворяющуюся, что мышь уже практически не нужна продвинутому пользователю ПК, а о таком устаревшем и бесполезном действии, как вызов контекстного меню правой кнопкой мыши и вовсе стоит начинать забывать.

Однако пользователи не оценили такой новаторский шаг и теперь в течении полутора лет Microsoft радует их, постепенно возвращая привычные функции, к которым они привыкли пользоваться на десктопе со времен Windows 95. Конечно, есть в Windows 11 и полезные функции, которые не помешали бы в Windows 10, например, регулировка громкости звука колесиком мыши при наведении курсора на значок громкости, но их слишком мало.

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Я уже писал статью о том, как возвратить привычный интерфейс и функции из Windows 10 в Windows 11, но, с новым обновлением 22H2 у многих пользователей система просто не запускается, если установлены утилиты StartAllBack и ExplorerPatcher. Это — еще один минус в копилку Windows 11.

ОС постоянно меняется и нужно постоянно переучиваться

Но возвращение функций происходит не просто так, а вместе с перетасовкой уже имеющихся. Только вы привыкли к тому, что на Windows 11 определенная функция сменила место в "Параметрах" после перехода с Windows 10, как она снова переезжает на другое место в новом обновлении. И так будет продолжаться весь жизненный цикл системы, это неизбежно. Как и переезд функций из классической "Панели управления" в "Параметры", который не завершится и на новой Windows 12.

Принудительные обновления Windows 11

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"А ты не обновляй Windows 11 до новой версии" — скажет читатель, но Microsoft теперь не спрашивает, хотите вы обновляться или нет и принудительно обновляет довольно свежие выпуски Windows 11 до самой новой версии. Так произошло с Windows11 версии 21H2, которые в январе принудительно обновились до версии 22H2, «чтобы помочь пользователям ОС оставаться защищёнными и продуктивными».

Высокие системные требования

Не радуют и выросшие системные требований новой ОС. Даже с учетом того, что у меня довольно шустрый компьютер: Ryzen 5 5600X, 32 ГБ ОЗУ, и отдельный SSD под систему объемом 256 ГБ, чувство того, что ресурсы ПК тратятся сильнее, а я не получаю ничего, ни новых функций, ни новой производительности — совсем не радует. Одно дело — перейти с устаревшей и "деревянной" Windows 7 на Windows 10 с поддержкой игр на DirectX 12 и с множеством удобных функций. И совсем другое дело — перейти с Windows 10 на прожорливую Windows 10 с кастрированным интерфейсом, которую маркетологи Microsoft последний момент решили назвать не "Windows 10 Sun Valley", а "Windows 11".

Высокий уровень шпионажа и телеметрии

Ресурсы вашей системы тратятся сильнее не просто так, а работают на корпорацию Microsoft, собирая телеметрию и рекламные данные для ее партнеров. Специалисты по информационной безопасности отмечают, что даже по сравнению с Windows 10 Windows 11 превратилась в настоящий шпионский модуль, непрерывно рассылающий данные не только в Microsoft, включая MSN, поисковую систему Bing и Windows Update, но и во множество сторонних служб: Steam, McAfee, Comscore ScorecardResearch.com и многие другие.

"Пусть следит, мне не важно" — скажет неискушенный пользователь, но эта слежка превращается в сетевые лаги, высокую загрузку процессора и нагрузку и дополнительный износ SSD-накопителя.

Главная причина

Ну и главная причина, это то, что я нашел идеальную Windows 10. Это Windows 10 LTSC 21H2 — шустрая, привычная, не меняющаяся со временем, стабильная и надежная, и на которой отлично идут и старые, и новые игры. Слазить с этой системы совсем не хочется и проведя на ней уже больше года, я собираюсь пользоваться ею и дальше, до конца срока поддержки, который наступит в 2026 году.

Итоги

Как видите, минусов у новой системы предостаточно, с частью из них можно смириться, если только вы любите осваивать новое и быть на острие прогресса. А часть можно решить, подтянув свой ПК или ноутбук по системным требованиям, добавив ОЗУ и купив SSD хотя бы объемом 240-256 ГБ, ведь модели на 120 ГБ стали слишком тесными для Windows 11. В Ситилинке самыми популярными моделями объемом 240-256 ГБ стали Kingston A400 SA400S37/240G, KINGSPEC P3-256 и Digma Run S9 DGSR2256GS93T.

Пишите в комментарии, а какой Windows пользуетесь вы?

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