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После снижения цен на процессоры Ryzen 5000 среди любителей продукции AMD начался ажиотаж: Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 покупаются для апгрейда старых ПК, в которых несколько лет трудились процессоры Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 или Ryzen 7 1700. Секрет популярности Ryzen 5000 в конце 2022 года не только в низкой цене, ведь на AliExpress Ryzen 5 5500 можно купить дешевле 7000 рублей, но и в том, что с выходом новых прошивок старые материнские платы на чипсетах A320, B350, X370 и B450 получили поддержку новых процессоров.

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Это сделало платформу AM4 привлекательной для апгрейда даже в 2022 году, спустя почти восемь лет после ее появления на рынке. Судя по отзывам на форумах и вторичному рынку, наполнившемуся процессорами Zen и Zen+, которые стоят копейки, такой апгрейд сделали за последние месяцы очень многие пользователи. Решился на такой апгрейд и я.

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Почти три года я пользовался процессором Ryzen 5 1600, материнской платой MSI B450-A PRO MAX и парой модулей ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT (AES) общим объемом 32 ГБ. За это время сменилась вся остальная начинка моего ПК: видеокарта - с GeForce GTX 1060 на GeForce RTX 3060, добавился SSD на 1 ТБ для игр, качественный блок питания - голдовый Chieftronic GPU-750FC, а корпус из обычной жестяной банки нулевых годов превратился в удобный и вместительный Fractal Design Define R4, пусть и подержанный.

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Ryzen 5 1600, несмотря на принадлежность к поколению Zen+ и отличный разгонный потенциал, казался в этой сборке гадким утенком, о чем мне не раз писали в комментариях. Я и сам это понимал и наглядно видел в играх, что производительности Ryzen 5 1600 стало иногда не хватать для GeForce RTX 3060. И вот, наконец решился на апгрейд и я, а толчком к нему стал рост курсов валют и рост цен на комплектующие, про который я уже упоминал в прошлом блоге.

Ждать дальше, что Ryzen 5 5600X еще подешевеет, было бессмысленно, даже если бы курс валют был бы стабилен, достаточно взглянуть на цены Ryzen 5 1600 в рознице. Покупать довольно дорогостоящий процессор на AliExpress я не решился, особенно почитав отрицательные отзывы пользователей, которым помяли процессор при транспортировке, поэтому купил его в местном магазине, чуть дороже 13000 рублей, а сегодня его цена уже перевалила за 14500 рублей.

Принеся его домой, я первым делом занялся извлечением Ryzen 5 1600 из сокета, что оказалось непростой задачей. За почти два года, прошедших с тех пор, как я установил на него Zalman CNPS10X Performa, термопаста окаменела и намертво приклеила подошву кулера к крышке процессора. Тянуть кулер вверх в таком случае категорически нельзя - вы просто вырвете процессор из сокета и повредите ножки. Поэтому стоит разогреть процессор до максимума, например, утилитой OCCT, и пробовать провернуть кулер на процессоре, что я и сделал.

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Итак, процессор установлен, протестирован и даже настроен экспресс методом - за несколько часов я настроил AMD Curve Optimizer, процессор дал опустить значения по всем ядрам на "-30", сделал "фикс" разгон для режима минимального энергопотребления и разогнал планки Crucial Ballistix Sport LT, которые не шли на Ryzen 5 1600 выше 3400 МГц, до 3600 МГц с тонкой настройкой всех таймингов. За это спасибо опытным оверам из ветки нашей конференции про Ryzen 5000, которую я регулярно читаю.

И спустя несколько дней тестирования процессора в играх и утилитах уже можно сделать первые выводы об оправданности замены Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X, и они будут довольно неоднозначные. И сегодня я расскажу о причинах, из-за которых пожалел об этом апгрейде.

В повседневной эксплуатации прироста производительности не видно

Я думаю, почти у каждого читателя был опыт апгрейда, когда совсем старый процессор менялся на новый. В этом случае прирост мощности заметен практически везде - Windows работает шустрее, браузер перестает тупить, а FPS в играх вырастает в два-три раза. В случае замены Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X этого ждать не стоит - вы не заметите абсолютно ничего, пока не запустите сложные рабочие задачи или процессорозависимые игры. Все дело в том, что 12 потоков Ryzen 5 1600 еще очень и очень мощны для повседневных задач и совсем слабым этот процессор станет лет через пять.

В играх на глаз прирост заметен очень редко

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Если вы думаете, что после замены Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X игры начнут летать, а GeForce RTX 3060 наконец-то "раскроется" на 100%, то я вас разочарую. Прирост в играх даже по мониторингу заметен не всегда и не везде, и в основном вырастет минимальный FPS. Больше всего выиграют владельцы высокогерцовых мониторов, которым нужно больше 60 FPS, и игроки в онлайн шутеры.

Высокое энергопотребление

Как только вы включите Precision Boost Overdrive в BIOS, чтобы Ryzen 5 5600X показал все, на что способен, вы увидите магию от AMD, когда 65 ватт TDP легко превращаются во все 120. Даже после настройки "курвы" на минимальное энергопотребление мой Ryzen 5 5600X жрет 95 ватт в относительно легком стресс тесте AIDA64, а если просто включить Precision Boost Overdrive без настройки лимитов и "курвы" и запустить OCCT, то вы увидите энергопотребление в 134 ватта и наверняка закричите - "Страшно! Вырубай!"





Высокий нагрев

По сравнению с большим кристаллом Ryzen 5 1600, с небольших чипов IOD и CCD-чиплета Ryzen 5 5600X отвести тепло заметно сложнее. Zalman CNPS10X Performa, которым я охлаждаю Ryzen 5 5600X, подходит для этого идеально - пять теплотрубок, сплошная медная подошва и возможность отвести 230 ватт тепла. Но с этим процессором кулер справляется с трудом и температуры легко улетают далеко за 70 градусов. Чтобы вы поняли масштаб проблемы - температуры Ryzen 5 1600 в разгоне до 4000 МГц, который ест 115-117 ватт в жестком стресс-тесте LinX, этот кулер удерживает в районе 64 градусов.

А представьте, какие бы были температуры с недорогим кулером типа Aerocool Verkho 2, который формально может охладить Ryzen 5 5600X? С такими кулерами остается один путь - настраивать лимиты температуры и энергопотребления, что неизбежно вызовет падение производительности.

Цены на старые Ryzen

Идеальный апгрейд - это когда вы продаете старое железо почти по такой цене, по которой купили новое. Но в случае с апгрейдом старых Ryzen это получится только при их замене на Ryzen 5 5500 с AliExpress, ведь на вторичном рынке уже полно Ryzen 5 1600, Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 1700, а цены на них настолько низки, что становится жалко продавать еще достаточно мощный шестиядерник всего за 4500 рублей.

Итоги

Вот такие нюансы стоит вам учесть, если вы задумали апгрейд старого Ryzen на Ryzen 5 5600X или очень близкий к нему по производительности Ryzen 5 5600. Об этом обычно не пишут в обзорах, а маркетологи и рекламщики всегда выставляют продаваемый продукт в лучшем свете, проходя по минусам и общему впечатлению только вскользь.

Пишите в комментарии, а вы собираетесь менять старый Ryzen или вы приверженец процессоров от Intel?

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