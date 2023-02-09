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Одной из главных проблем Windows 11 стали высокие системные требования и прожорливость в плане системных ресурсов, что не дает установить новую ОС на множество старых ПК и ноутбуков. Команде энтузиастов NTDEV удалось победить эти проблемы Windows 11, создав облегченную сборку Tiny11, ориентированную на старые компьютеры и ноутбуки. Для работы Tiny11 требуется всего 8 ГБ дискового пространства и 2 ГБ ОЗУ, и ей не требует поддержка модуля TPM (Trusted Platform Module).

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Основой для сборки послужила Windows 11 Pro версии 22H2. Сегодня мы попробуем сборку Tiny11 в работе, разберемся в ее плюсах и минусах, и вынесем вердикт - стоит ли вам обратить на нее свое внимание.

Как скачать Windows 11 Tiny11 и стоит ли опасаться вредоносных программ в сборке?

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Команда NTDEV выкладывает свои релизы на сайте Archive.org, и скачать Windows 11 Tiny11 с их странички можно как прямой загрузкой, так и как torrent-файл.

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Вес iso-файла составляет всего около 3 ГБ. Что касается наличия вредоносных программ, которые могут быть в подобных сборках, то я бы не стал их опасаться в случае с Windows 11 Tiny11. Во-первых, команда NTDEV уже давно выкладывает свои релизы облегченных сборок Windows в открытый доступ, и если бы с ними были бы проблемы в плане интегрированных троянских программ, энтузиасты давно бы это заметили и забили бы тревогу.

Во-вторых, сборка Windows 11 Tiny11 стала чрезвычайно популярной за последние дни, и о ней написали почти все новостные ресурсы, посвященные высоким технологиям. Соотвественно, сборку попробовало огромное количество энтузиастов, и если бы с ней возникали проблемы - это уже бы всплыло.

Установка

Для тестирования Windows 11 Tiny11 мы создадим очень жесткие условия, создав виртуальную машину всего с двумя ядрами, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и системным разделом объемом 20 ГБ. Думаю, не стоит говорить, что обычная Windows 11 даже не сможет установиться в таких условиях.

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Главный недостаток сборки Tiny11 заметен уже при начале установки. Система не дает выбрать русский язык как основной, но как вариант ввода с клавиатуры русский язык выбирается и устанавливается.

Установка на не самый быстрый SATA SSD, да еще всего лишь на двух ядрах процессора происходит очень быстро, всего пять минут и Windows 11 уже готова к первоначальной настройке и работе. При установке можно обойтись локальной учетной записью без регистрации и доступа к интернету - это еще один плюс сборки.

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Тестирование

Первым делом стоит заглянуть в Диспетчер задач, ведь именно ради низкого потребления системных ресурсов мы ставим Windows 11 Tiny11. Потребление памяти около 2 ГБ - на первый взгляд много, но стоит помнить, что это самый первый запуск системы и в данный момент работают службы проверки системы, обновления и первоначальной настройки.





А вот загрузка процессора при этом на удивление низкая.





А после того, как дать системе сделать свои дела, потребление оперативной памяти падает и составляет около 1.4 ГБ после старта, что очень мало для Windows 11.





На диске, размер которого всего 20 ГБ, Windows 11 Tiny11 заняла 9 ГБ, но в этот объем вошли установленные компоненты VMware Tools, нужные для корректной работы виртуальной машины.

Глядя на меню Пуск, на первый взгляд никаких изменений незаметно.





Но стоит открыть список всех программ, как видно, насколько их мало по сравнению с обычной Windows 11.





Это подтверждает и раздел Apps в Параметрах - установлено только самое нужное.





Но Microsoft Store в сборке работоспособен и можно доустановить любые нужные вам UWP-приложения.





Работоспособна и служба обновлений драйверов, .NET компонентов и безопасности. Антивирус Защитник Windows работает, а обновления безопасности находятся и скачиваются.





Заглянув в список установленных программ, мы видим, что никакого обычного софтового мусора из набора Windows 11 нет.





А вот в списке компонентов Windows есть все, что нужно для офисной работы.





Параметры Windows 11 работают корректно, но, зайдя в раздел Language & region при попытке установить в систему русский язык не происходит ничего - это связано с невозможностью работы системы с хранилищем компонентов WinSxS. Из-за этого будет невозможно установить в систему и подсистему Windows для Linux (WSL).





В Tiny11 нет предустановленного браузера, поэтому, чтобы установить его, придется воспользоваться магазином Microsoft Store.





Я установил Microsoft Edge, запустил воспроизведение ролика на YouTube и Full HD 60 FPS видео идет гладко, несмотря на всего два ядра в системе.





Нормально воспроизводится и видео 1440p, заметные фризы и высокая загрузка процессора появляются только при воспроизведении 4K видео.

Итоги

Windows 11 Tiny11 быстро устанавливается, не требует поддержки TPM (Trusted Platform Module), и занимает очень мало места на диске. Всего на двух ядрах и четырех гигабайтах оперативной памяти система настолько шустро работает, что у меня даже создается впечатление, что это не Windows 11, а старая добрая Windows 7. Одним словом, это отличный выбор для старых ПК и ноутбуков, владельцы которых ищут себе новую операционную систему после того, как поддержка Windows 7 и Windows 8.1 полностью завершена. Отлично подойдет сборка и для бюджетных игровых ПК, ведь на них тоже желательно минимальное потребление ресурсов системой.

Радует сохраненный функционал Microsoft Store и обновлений безопасности Windows, который позволит поддерживать систему в безопасном состоянии, и устанавливать новые программы из доверенного источника. Что касается отсутствия русского языка в системе - при использовании Windows 11 Tiny11 быстро понимаешь, что уже помнишь, где находится та или иная настройка и находить их можно с минимальным знанием английского языка. Да и не так часто это требуется, а как язык ввода русский язык прекрасно устанавливается и работает. Отсутствие обычных обновлений гарантирует то, что ваша Windows сохранится в неизменном состоянии весь срок службы, и никакие новые функции в нее добавлены не будут, как и не прилетят "кривые" обновления, вызывающие проблемы.

Windows 11 Tiny11 показала плавную работу еще и потому, что установлена на SSD-накопитель, а вот на обычном HDD результаты были бы уже не такие хорошие. Но заменить HDD на SSD в старом ПК или ноутбуке очень просто, достаточно выбрать модель формфактора 2.5" с SATA интерфейсом достаточного объема, например, 240-256 ГБ. В Ситилинке самыми популярными моделями такого объема стали: Kingston A400, KINGSPEC P3-256 и Digma Run S9.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

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