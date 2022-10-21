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Сказать, что пользователи недовольны продукцией Microsoft последние несколько лет - ничего не сказать. На форумах я постоянно встречаю даже не недовольство, а просто ярость, когда свежеустановленная система начинает глючить и тормозить после очередного обновления безо всякой причины, а все попытки починить ее не дают результата и проблему решает только переустановка Windows. Подобные проблемы начались сразу после выхода Windows 10 в 2015 году, и заметно усилились после того, как Microsoft упразднила отдел, занимающийся тестированием обновлений на реальных компьютерах, перенеся тесты на виртуальные машины и бета-тестеров из системы Windows Insider.

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Казалось бы, корпорации надо было пересмотреть взгляд на развитие Windows 10, отказаться от частых крупных обновлений, перестать пичкать ОС функциями, которые не нужны пользователям и сосредоточиться на стабильности и надежности, но маркетологи решили иначе. И представили нам осенью 2021 года "новую" операционную систему Windows 11. Windows 11 представляла собой не более, чем очередное полугодовое обновление под названием Sun Valley, в котором радикально изменили интерфейс, но в Microsoft решили, что это обновление может получить собственное имя Windows 11. Хотя и заявляли, что Windows 10 станет последней Windows.

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Новизна системы лезет изо всех щелей

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Сказать, что пользователи были в шоке, попробовав "новую" ОС, не будет преувеличением. Запредельные системные требования не позволяли установить Windows 11 на множество еще вполне шустрых ПК. Даже в 2022 году, по заявлениям компании Lansweeper, 43% компьютеров компаний США и Европы не подходят для установки Windows 11, а в таких компаниях используются далеко не Core 2 Duo с парой гигабайт ОЗУ.

Судя по темпам распространения, Windows 11 ждет провал

Те же счастливчики, которые имеют быстрые игровые ПК и установили Windows 11 столкнулись с невиданным ранее явлением, когда Windows умудрялась просаживать производительность процессоров Ryzen в играх на 10-15% или замедление скорости работы SSD-накопителей в 2-4 раза. Более мелкие проблемы, типа отваливающихся принтеров или глюков при работе с сетью и USB-устройствами, на этом фоне выглядят уже привычными.

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Но главная проблема Windows 11 - это упрощенный и урезанный функционал интерфейса. Казалось бы, провальные эксперименты Microsoft с меню Пуск на Windows 8 должны были создать в компании табу на радикальное изменение интерфейса, но нет, они ничему не научились. И интерфейс Windows 11 оказался заточен под сенсорные экраны, доля которых среди пользователей ПК не превышает пары процентов.

Причем в этот раз Microsoft покусились не только на меню Пуск, но и на практически весь остальной функционал, к которому привыкли пользователи десктопов со времен выхода Windows XP. Гении из Microsoft урезали все, что могли урезать, сделав из интерфейса Windows 11 некое подобие Android систем. Контекстное меню стало крохотным и упрощенным, требуя нажатия дополнительной опции для развертывания.

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Урезали и функционал Проводника, убрав привычную ленту и явно затачивая систему для самых казуальных пользователей, практически не пользующихся Проводником.

Меню Пуск стало неудобным, слишком перегруженным лишними деталями, практически лишилось возможности настройки под себя и зачем-то переехало в центр экрана.

Но самый большой ущерб получила панель задач. Она теперь статична и намертво приклеена к нижней части экрана, нельзя менять ее размер и размер значков на ней, привычные функции перетаскивания не работают как раньше. Даже привычный клик правой кнопкой мыши по панели задач, который в предыдущих версиях Windows открывал много удобных функций, теперь открывает только параметры панели задач.

Похоже, в Microsoft стали понимать, что они натворили с интерфейсом и теперь привычные функции постепенно возвращаются в Windows 11. Подумать только, спустя год они снова разрешили перетаскивать файлы на иконки приложений в панели задач! Как говориться, "если хочешь сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом верни как было". Самое забавное в том, что все эти функции присутствуют в Windows 11, ведь это практически старая добрая Windows 10 в новой обертке, и вернуть их можно строчками в реестре.

Год назад я уже делал гайд по исправлению интерфейса Windows 11, но он уже потерял актуальность, ведь все больше компаний выпускают софт, который позволяет легко вернуть все, как было раньше. И сегодня мы посмотрим, что может сделать утилита StartAllBack от разработчика Tihiy. Скачать ее можно с сайта производителя, а ознакомительная версия работает 100 дней.

После установки утилиты вы увидите окно, где можно выбрать три режима быстрой кастомизации Windows 11, и я рекомендую выбрать режим "Почти 10".

Изменения происходят мгновенно, даже не нужно перезагружать ПК. А теперь давайте посмотрим, как изменения произошли в системе. Меню Пуск становится привычным, удобным и лаконичным.

Утилита позволяет тонко настроить меня Пуск под себя, меняя тип и размер ярлыков.

Контекстное меню Рабочего стола при нажатии на него, на ярлык или папку, становится привычным, каким было в Windows 10.

Удобная лента с инструментами возвращается в Проводник, а ее дизайн сочетается с общим дизайном ОС.

В утилите StartAllBack можно выбрать разные варианты ленты.

Панель задач получает почти весь былой функционал, вот так реагируя на нажатие правой кнопкой мыши.

Теперь панель задач можно прикрепить к другим краям экрана, что пригодится владельцам ультрашироких мониторов.

Стиль ее оформления, размер значков и прозрачность теперь можно настроить. Как и вид кнопки Пуск.

Стоит отметить то, что утилита StartAllBack не просто возвращает былой функционал, но и делает это очень качественно, и возвращенные элементы не выбиваются из общего дизайна системы, достаточно взглянуть на меню Пуск или значки в ленте проводника. А вот при использовании, к примеру, бесплатной утилиты Open-Shell-Menu, которая тоже позволяет вернуть старый дизайн меню Пуск в Windows 11, результат уже не был таким завершенным, и измененная кнопка Пуск явно выделялась из дизайна системы.

Можно сказать, что с помощью StartAllBack мы делаем интерфейс Windows 11 таким же удобным и функциональным, как в Windows 10, всего за один клик. Настроек по умолчанию из режима "Почти 10" хватит большинству пользователей.

Windows 11 предъявляет более жесткие требования к накопителю, чем Windows 10 и ее работа на обычном жестком диске превращается в сплошные тормоза. Но в 2022 году бюджетные SSD-накопители можно позволить себе даже в ПК начального уровня. В Ситилинке самыми популярными SSD объемом 480-512 ГБ стали вот эти три недорогие модели: Kingston A400, Digma Run S9 и

Kingston NV1 SNVS/500G.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу Windows 11?

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