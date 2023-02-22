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В прошлом блоге мы начали знакомиться с новшествами Windows 11, начав с самых незначительных, спрятанных глубоко под капотом системы. Сегодня мы продолжим знакомство и начнем с более важных нововведений, которые мы видим каждый день и которые радикально меняют впечатление об операционной системе.

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Одно из таких новаторских новшеств - вкладки в проводнике. Microsoft давно обещала реализовать вкладки, еще в эпоху расцвета Windows 10, но релиз этой удобной функции произошел только осенью 2022 года. Теперь Проводником пользоваться также удобно, как и браузером и не нужно скакать из одного окна в другое, чтобы скопировать файлы или папку - все, что вам нужно, доступно в пределах одного окна во вкладках.

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Переработаны функции меню специальных возможностей при входе в систему.





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Обновлено приложение очереди печати, получив новый дизайн и став гораздо проще и удобнее.

Радикально переработан Диспетчер задач, получивший новый дизайн, темную тему, функцию "режим эффективности", которая позволит ограничить системные ресурсы, потребляемые требовательными приложениями.





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Предварительный просмотр элементов в папках снова стал возможен, как и в прошлых версиях Windows, это исправило один их главных недостатков системы, который вызывал негатив от пользователей.





Облачное хранилище OneDrive теперь более тесно интегрировано в Проводник, получив новые значки на панели.

Качественно переработано контекстное меню, поведение которого меняется в зависимости от того объекта, на котором вы его применяете. Например, появился новый значок в контекстном меню, появляющемся после клика на "Корзине" и опции подключения и отключения сетевых дисков. А щелчок ПКМ с зажатой клавишей Shift теперь мгновенно открывает устаревший макет контекстного меню.





В Проводнике страница «Быстрый доступ» была переименована в «Главная». Подраздел «Быстрый доступ» теперь стал названием первого раздела на «Главной», в котором присутствуют закрепленные папки, а раздел «Закрепленные файлы» переименован в «Избранное».





На странице "Главная" стало возможным отображение содержимого облачного хранилища OneDrive, файлов из папки "Загрузки" и данных почти из всех индексируемых расположений. Если файлы в данный момент недоступны на компьютере локально, то они отобразятся в виде миниатюр, выбрав которые, ими можно будет обменяться через OneDrive.

В окне "Параметры папки" на вкладке "Общие" теперь стало возможным выбрать начальную папку Проводника.





Добавлены новые типы макетов, переработано их поведение и функция Snap assist — встроенное автоматическое разделение экрана в Windows. Snap assist показывает три последние вкладки Microsoft Edge как предложения для переключения в макете, но эту функцию можно отключить. А если нажать Windows + Z или перетянуть нужное вам окно в верхнюю часть экрана для запуска макетов прикрепления, они отображаются с номерами, и нажатием нужной цифры на клавиатуре можно будет выбрать нужный вам макет.





Переработан режим "Не беспокоить", а также режим "Фокусировка внимания", теперь их намного более удобно включать, настраивать автоматический запуск в нужное время и выставлять приоритет для некоторых важных приложений, которые могут игнорировать режим "Не беспокоить" и оповещать вас.

Режим "Фокусировка внимания" лаконично переименован в "Фокусировка", и стал интегрирован в приложение "Часы" вместе с другими функциями фокусировки, такими, как таймер фокусировки.

Начав сеанс фокусировки, значок панели задач отключится, прекратится так же и мигание приложений на панели задач, включится режим "Не беспокоить" и отобразится таймер фокусировки. Как только сеанс фокусировки закончится, приходит уведомление об завершении времени фокусировки. Узнать больше о функции фокусировки внимания можно перейдя в "Настройки" - "Система" - "Фокус".

В версии Windows 11 22H2 появилась долгожданная функция переполнения панели задач, за отсутствие которой систему ругали пользователи. Функция делает более удобным переключение между приложениями и их запуск, когда на панели задач осталось мало места. Панель задач теперь автоматически переходит в режим переполнения, когда количество значков на ней достигнет максимально возможного.





Появились изменения в начальном экране, открываемого после нажатия кнопки Пуск. Раздел "Рекомендуем" можно настроить, но полностью убрать невозможно. Нажатие кнопки питания теперь открывает быстрых доступ к функции "Параметры входа".





Наведен порядок в меню, названия стали более лаконичными - "Специальные возможности Windows" переименованы в "Специальные возможности", "Windows Terminal" стал просто "Терминал", а "Windows Media Player" теперь называется "Традиционный проигрыватель Windows Media".

Но одно из самых главных изменений начального экрана - появление папок. Теперь по аналогии с Android-системами перетягивание одного значка приложения на другой создает папку с ярлыками.





Весьма полезным новшеством оказалась возможность регулировать громкость колесиком мыши при наведении курсора на иконку громкости. Попробовав такой способ регулировки, только удивляешься, как до этого не додумались раньше. Всплывающая панель регулировки звука тоже получила изменения. Обновлен значок выбора источника звука и стали доступны настройки bluetooth устройств при нажатии ПКМ на кнопку "Bluetooth".





Дизайн всплывающих элементов, таких как регулятор звука, яркости экрана, режима "в самолете" или управления камерой был обновлен и получил оформление, соответствующее общему дизайну системы.

При нажатии сочетания клавиш ALT + Tab работающие приложения показываются не в полноэкранном, а в компактном интерфейсе. Но если нажать кнопку "представление задач" на панели задач, открытые приложения вновь будут показываться полноэкранном режиме.

Итоги

Как видите, количество изменений, которые получила ОС Windows 11 к 2023 году просто огромно. Исправлены многие недоработки интерфейса, дизайн системы стал цельным и органичным, добавлены многие полезные функции, облегчающие работу за ПК и делающие ее более комфортной. Не забыли разработчики и оптимизации для игровых ПК. Одним словом, спустя более, чем год после выхода, Windows 11 стала привлекательной операционной системой и если ваш ПК или ноутбук достаточно мощные, самое время перейти на нее.

Глядя на обилие новых функций, становится понятным рост системных требований новой ОС. Она занимает больше места на накопителе и минимальным комфортным объемом в игровой ПК стали 512 ГБ. В Ситилинке самыми популярными SSD-накопителями такого объема стали KINGSPEC P3-512, Digma Run S9 и KINGSPEC NX-512.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

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