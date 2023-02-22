Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2

Продолжаем знакомиться с нововведениями Windows 11, которые наконец-то превратили новую операционную систему от Microsoft в законченный продукт.
[ ] для раздела Блоги
+
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В прошлом блоге мы начали знакомиться с новшествами Windows 11, начав с самых незначительных, спрятанных глубоко под капотом системы. Сегодня мы продолжим знакомство и начнем с более важных нововведений, которые мы видим каждый день и которые радикально меняют впечатление об операционной системе.

реклама


рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Одно из таких новаторских новшеств - вкладки в проводнике. Microsoft давно обещала реализовать вкладки, еще в эпоху расцвета Windows 10, но релиз этой удобной функции произошел только осенью 2022 года. Теперь Проводником пользоваться также удобно, как и браузером и не нужно скакать из одного окна в другое, чтобы скопировать файлы или папку - все, что вам нужно, доступно в пределах одного окна во вкладках.

реклама


Переработаны функции меню специальных возможностей при входе в систему.


реклама

Обновлено приложение очереди печати, получив новый дизайн и став гораздо проще и удобнее.

Радикально переработан Диспетчер задач, получивший новый дизайн, темную тему, функцию "режим эффективности", которая позволит ограничить системные ресурсы, потребляемые требовательными приложениями. 


реклама

Предварительный просмотр элементов в папках снова стал возможен, как и в прошлых версиях Windows, это исправило один их главных недостатков системы, который вызывал негатив от пользователей.


Облачное хранилище OneDrive теперь более тесно интегрировано в Проводник, получив новые значки на панели. 

Качественно переработано контекстное меню, поведение которого меняется в зависимости от того объекта, на котором вы его применяете. Например, появился новый значок в контекстном меню, появляющемся после клика на "Корзине" и опции подключения и отключения сетевых дисков. А щелчок ПКМ с зажатой клавишей Shift теперь мгновенно открывает устаревший макет контекстного меню.


В Проводнике страница «Быстрый доступ» была переименована в «Главная». Подраздел «Быстрый доступ» теперь стал названием первого раздела на «Главной», в котором присутствуют закрепленные папки, а раздел «Закрепленные файлы» переименован в «Избранное».


На странице "Главная" стало возможным отображение содержимого облачного хранилища OneDrive, файлов из папки "Загрузки" и данных почти из всех индексируемых расположений. Если файлы в данный момент недоступны на компьютере локально, то они отобразятся в виде миниатюр, выбрав которые, ими можно будет обменяться через OneDrive.

В окне "Параметры папки" на вкладке "Общие" теперь стало возможным выбрать начальную папку Проводника.


Добавлены новые типы макетов, переработано их поведение и функция Snap assist —  встроенное автоматическое разделение экрана в Windows. Snap assist показывает три последние вкладки Microsoft Edge как предложения для переключения в макете, но эту функцию можно отключить. А если нажать Windows + Z или перетянуть нужное вам окно в верхнюю часть экрана для запуска макетов прикрепления, они отображаются с номерами, и нажатием нужной цифры на клавиатуре можно будет выбрать нужный вам макет.


Переработан режим "Не беспокоить", а также режим "Фокусировка внимания", теперь их намного более удобно включать, настраивать автоматический запуск в нужное время и выставлять приоритет для некоторых важных приложений, которые могут игнорировать режим "Не беспокоить" и оповещать вас.

Режим "Фокусировка внимания" лаконично переименован в "Фокусировка", и стал интегрирован в приложение "Часы" вместе с другими функциями фокусировки, такими, как таймер фокусировки.

Начав сеанс фокусировки, значок панели задач отключится, прекратится так же и мигание приложений на панели задач, включится режим "Не беспокоить" и отобразится таймер фокусировки. Как только сеанс фокусировки закончится, приходит уведомление об завершении времени фокусировки. Узнать больше о функции фокусировки внимания можно перейдя в "Настройки" - "Система" - "Фокус".

В версии Windows 11 22H2 появилась долгожданная функция переполнения панели задач, за отсутствие которой систему ругали пользователи. Функция делает более удобным переключение между приложениями и их запуск, когда на панели задач осталось мало места. Панель задач теперь автоматически переходит в режим переполнения, когда количество значков на ней достигнет максимально возможного.


Появились изменения в начальном экране, открываемого после нажатия кнопки Пуск. Раздел "Рекомендуем" можно настроить, но полностью убрать невозможно. Нажатие кнопки питания теперь открывает быстрых доступ к функции "Параметры входа".


Наведен порядок в меню, названия стали более лаконичными - "Специальные возможности Windows" переименованы в "Специальные возможности", "Windows Terminal" стал просто "Терминал", а "Windows Media Player" теперь называется "Традиционный проигрыватель Windows Media".

Но одно из самых главных изменений начального экрана - появление папок. Теперь по аналогии с Android-системами перетягивание одного значка приложения на другой создает папку с ярлыками.


Весьма полезным новшеством оказалась возможность регулировать громкость колесиком мыши при наведении курсора на иконку громкости. Попробовав такой способ регулировки, только удивляешься, как до этого не додумались раньше. Всплывающая панель регулировки звука тоже получила изменения. Обновлен значок выбора источника звука и стали доступны настройки bluetooth устройств при нажатии ПКМ на кнопку "Bluetooth".


Дизайн всплывающих элементов, таких как регулятор звука, яркости экрана, режима "в самолете" или управления камерой был обновлен и получил оформление, соответствующее общему дизайну системы.

При нажатии сочетания клавиш ALT + Tab работающие приложения показываются не в полноэкранном, а в компактном интерфейсе. Но если нажать кнопку "представление задач" на панели задач, открытые приложения вновь будут показываться полноэкранном режиме. 

Итоги

Как видите, количество изменений, которые получила ОС Windows 11 к 2023 году просто огромно. Исправлены многие недоработки интерфейса, дизайн системы стал цельным и органичным, добавлены многие полезные функции, облегчающие работу за ПК и делающие ее более комфортной. Не забыли разработчики и оптимизации для игровых ПК. Одним словом, спустя более, чем год после выхода, Windows 11 стала привлекательной операционной системой и если ваш ПК или ноутбук достаточно мощные, самое время перейти на нее.

Глядя на обилие новых функций, становится понятным рост системных требований новой ОС. Она занимает больше места на накопителе и минимальным комфортным объемом в игровой ПК стали 512 ГБ. В Ситилинке самыми популярными SSD-накопителями такого объема стали KINGSPEC P3-512, Digma Run S9 и KINGSPEC NX-512.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows windows 11 операционные системы интерфейс критика 22h2 новое новшества
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
39
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
40
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
31
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
7
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
22
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
7
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
5
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
2
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
2
Что индийские авианосцы говорят о будущем российско-индийских отношений
3
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
12
Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
5
GeForce RTX 3060 Ti vs Radeon RX 6650 XT – почему мы не рекомендуем покупать видеокарту NVIDIA
28
В США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
7
В преддверии мартовского снижения добычи экспорт нефти из РФ резко подскочил
+
Из-за больших потерь ВСУ начали применять "тактику Махно" - военный эксперт Литовкин
4
Учёные приблизились к решению проблемы быстрой порчи металла из-за процесса коррозии
2

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
66
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
17
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
24
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
8
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
12
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Что если бы коммунизм победил капитализм - как бы развивалась сфера технологий и IT
75
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
45
Как заставить Steam увеличить скорость загрузки игр
5

Сейчас обсуждают

Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:14
И вот энтузиасты говорят о том, что такие массовые и точные удары могли наноситься только Хаймарсами, а мы же знаем, что до последнего времени, их ракеты летели на расстояние до 80 км, а здесь – явно ...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
MaxA
14:14
На эту тему нагуглил похожее только: Компания "Агрокомплекс", которой владеет бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв, захватила свыше полутора...
ЧВК «Вагнер» прокомментировали свои потери
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:14
В общем, с помощью рубанка, рашпиля и зубила, их можно модернизировать так, чтобы они попадали по наземным целям, но точность оставляет желать лучшего и не факт, что ракета промахнется совсем радикаль...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:13
Не нужно обладать какими-то особенными шпионскими навыками для того, чтобы понять – противник готовит какую-то новую гадость именно технологического плана. Причем, когда прутин приказал в 100 раз увел...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:13
Как сообщили СМИ, испытание оказалось неудачным. И тут надо отметить вот что. Являясь межконтинентальной, такая ракета обычно отстреливается с тем, чтобы долететь до полигона «Кура» на Камчатке. Уже к...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:13
Тем не менее, в его речи все равно отсутствовал явный блок про «Кузькину мать». Ему явно хотелось рассказать что-то о вундервафле, которую испытали прямо сейчас, но как только его несло в это направле...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:13
Но как было сказано ранее, ни о военных победах, ни об испытаниях торпед или ракет, что является неотъемлемой частью его таких речей, он рассказывать не стал. Хотя наблюдатели говорят о том, что в это...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Вежливый-B-R_A_D_L_E_Y
14:12
За 20-21 февраля, произошел ряд событий, которые можно отнести к испытаниям оружейного характера. Как это обычно бывает, подробности именно военных испытаний, а тем более – в боевых условиях, всплываю...
США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
MaxA
14:11
Мыслите шире: Оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) в России запрещено законом; за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс Российской Федераци...
ЧВК «Вагнер» прокомментировали свои потери
Mr. Night
14:10
Не надоело один и тот же скрин постить? Я с телефона печатал, к слову.
Немного геометрии: глава МИД Германии предложила Путину развернуть свою политику «на 360 градусов»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем