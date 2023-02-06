За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На днях я решил купить в компьютер родственника недорогой SSD объемом 120 ГБ, а такие модели сегодня можно найти всего за 700-800 рублей. В 2023 году можно констатировать, что Windows 10 практически не работоспособна на HDD и превращает в мучение не только загрузку ПК, но даже запуск браузера. Компьютер этот используется как мультимедийный, для Youtube, музыки и простых игр, и объема SSD-накопителя в 120 ГБ ему хватит с лихвой. Начав искать недорогую модель и смотреть тесты, я убедился, что ничего хорошего за такую сумму не купишь: SLC-кеш крошечного размера, после заполнения которого скорость записи иногда падает ниже 50 МБ/с, это норма в этой ценовой категории.

реклама

И тут я подумал — а может быть купить себе новый SSD вместо старенького Samsung 850 EVO на 120 ГБ, которого стало откровенно не хватать по объему, а его отдать родственнику? Даже с учетом дополнительного SSD на 1 ТБ под игры, 120 ГБ для системного раздела в 2023 не хватает для игрового ПК. Накопитель постепенно заполняется сохранениями игр, распухающими системными папками Windows, установленными программами и даже установить на него дополнительно пару игр становится проблемой.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Начав смотреть обзоры популярных M.2 NVMe SSD объемом 512 ГБ, я обнаружил, что выбрать однозначного лидера по соотношению цена/качество среди них очень непросто, а старый рецепт — "не знаешь, какой SSD купить, покупай Samsung", больше не работает. Гарантия на SSD от Samsung, ввезенные по схемам серого импорта, составляет всего год, а качество продукции резко упало. Проблемными оказались не только новые модели, но и старые модели 970-й линейки.

реклама

Решив купить M.2 NVMe SSD, нужно быть готовым к дополнительным проблемам — высокому нагреву, что делает необходимым покупку и установку радиатора. А это дополнительные расходы и время, особенно если опыта с установкой M.2 у вас нет. Еще одна проблема — M.2 в большинстве случаев отнимет у вас два SATA порта, и если их и так не хватает, как в моем случае, это становится проблемой.

Внимательные читатели, которым на глаза попался мой прошлый блог "Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows", наверняка заметили, какое большое количество SATA устройств отображается в Управлении дисками на моем ПК. Да, их там целых восемь штук, так как ПК используется как хранилище фото и видео для всех родственников. И в моем случае покупка M.2 SSD обернулась бы нуждой установки его в переходник

PCI-E to M.2 или покупкой SATA контроллера на четыре порта, который стоит недешево.

В результате я решил купить себе недорогой SATA SSD на 256 ГБ и сказать, что это простое решение в 2023 году — нельзя. Геймеры и компьютерные энтузиасты давно стараются использовать M.2 NVMe SSD, а у меня довольно шустрый компьютер на базе Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 с 32 ГБ ОЗУ и ставить в него бюджетный SATA SSD — решение очень спорное.

реклама

Почему именно бюджетный? Потому, что отдать несколько тысяч рублей за морально устаревшее устройство очень тяжело, а недорогой SSD можно использовать как расходник, не беспокоясь о его ресурсе. Отработает гарантийный срок и хорошо, а сломается — не беда, главное не потерять важные данные. И я начал читать обзоры SSD по третьему кругу, теперь выбирая лучшие бюджетные модели объемом 256 ГБ. И оптимальным выбором мне показался SmartBuy Splash. В Регарде сегодня такой стоит 1730 рублей, но мне удалось найти его всего за 1400 рублей.

По сегодняшним меркам 1400 рублей — это копейки и беспокоиться о ресурсе такого SSD никто не будет.

Накопитель выдает довольно много параметров в S.M.A.R.T., а температура в простое очень низкая.

реклама

Результаты в CrystalDiskMark соответствуют скоростям бюджетного SATA SSD.

Но я выбрал SmartBuy Splash из-за того, что судя по обзорам, накопитель почти по всему своему объему за пределами SLC-кеша выдает скорость выше 200 МБ/с, что очень и очень неплохо для бюджетной модели. И я запустил тест записи AIDA64, чтобы в этом убедиться.

Накопитель обладает "жирным" SLC-кешем примерно в 64 ГБ, а скорость за ним вначале держится на отметке в 270 МБ/с. Но после 54% теста скорость обвалилась до 104-113 МБ/с, как и мое настроение. Причина проста — мне досталась новая версия накопителя на контроллере MAS1102, о чем рапортует утилита от Вадима Очкина.

С другой стороны — 100 МБ/с на второй половине объема накопителя гораздо лучший результат, чем у многих бюджетных M.2 SSD, а еще одна причина, по которой я выбирал SATA SSD, это использование его как большой флешки для переноса данных и с такими скоростными характеристиками он для этого подойдет.

Что касается использования такого SATA SSD в игровом ПК, то разницу по сравнению с M.2 SSD без секундомера заметить практически невозможно.





Один из сценариев, когда на SSD приходится записывать десятки и даже сотни гигабайт данных — разворачивание системы из бэкапа или ее перенос на другой накопитель. Если вам интересен такой момент, как перенос Windows со старого Samsung 850 EVO 120 ГБ на SmartBuy Splash 256 ГБ, то с этим отлично справилась Acronis True Image. Несколько кликов и Windows перенесена, а системный раздел увеличен до 238 ГБ.

В моем ПК еще настроен и бэкап с помощью Acronis True Image, что не помешает с бюджетным SSD, ведь если он выйдет из строя, то, скорее всего, вместе со всеми данными. Поэтому папки пользователя и Application Data у меня копируются на жесткий диск раз в сутки. А вот ценные папки с жесткого диска — свежие фото и т.д., наоборот, копируются на SSD, ведь шанс их одновременного выхода из строя минимален.

Итоги

Как видите, причин для использования SATA SSD в игровом ПК в 2023 году у меня оказалось более, чем достаточно. Резюмируя, можно выделить главные: такой SSD отнимет у вас только один порт SATA, а не два, как M.2 SSD, можно не беспокоиться о его нагреве, в будущем его можно будет использовать как флешку или поставить в старый ПК или ноутбук без M.2 слота, прирост скорости в загрузке игр с M.2 SSD мало заметен, а еще с бюджетный SATA SSD настолько дешев, что можно не беспокоиться о его ресурсе.

Если же посмотреть в Регарде самые популярные SATA SSD объемом 256 ГБ с ценой от 1400 до 1800 рублей, это будут вот такие модели: Netac SA500, Patriot P210 и Apacer AS350 Panther.

Пишите в комментарии, а какие SSD стоят в вашем ПК?



Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.