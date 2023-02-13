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Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян

Установка Windows 11 в 2023 стала непростой задачей, но сегодня мы легко обойдем требования TPM 2.0 и Secure Boot и разберем простой способ скачивания Windows 11 с официального сайта.
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За последние десятилетия установка Windows становилась все проще и доступнее неопытным пользователям. Ушли в прошлое загрузочные дискеты с MS-DOS, ввод длинных ключей продукта, загрузочные CD-ROM сменились удобными флешками. А затем, с появлением Windows 10, Microsoft создала удобный инструмент Media Creation Tool, который сам скачивает свежую версию Windows и записывает ее на флешку, делая ее загрузочной. Вам остается только загрузиться с флешки на новом ПК и установить Windows, следуя простым подсказкам.

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Все изменилось около двух лет назад, когда Microsoft стала буквально навязывать пользователям создание учетной записи Microsoft при чистой установке Windows, скрывая опцию создания локального аккаунта, которым пользуются большинство пользователей. А с выходом Windows 11 в 2021 году многие пользователи достаточно шустрых ПК, которые справлялись с Windows 10, узнали, что их компьютеры не подходят для Windows 11.

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Системные требования Windows 11 стали довольно жесткими:

  • Процессор: с частотой 1 ГГц или более быстрый 64-разрядный процессор с 2 ядрами, как минимум 8-го поколения Intel (поддерживаются некоторые процессоры Intel 7-го поколения) или AMD Ryzen 2000.
  • Оперативная память: 4 гигабайта памяти.
  • Место на накопителе: 64 гигабайта.
  • Прошивка: UEFI, Secure boot, микросхема TPM 2.0
  • Видеокарта: DirectX 12, совместимая с драйвером WDDM 2.0.

Довольно быстро выяснилось, что эти системные требования можно обойти и Windows 11 вполне шустро работает и на старых компьютерах, но вот сам метод их обхода с интеграцией ветки реестра при установке Windows был очень неудобен, а неопытный пользователь мог и вовсе не справится с ним.

Microsoft ввела ограничения для россиян

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Но с самой главной проблемой при установке Windows столкнулись пользователи из России и Беларуси в 2022 году, когда Microsoft объявила о постепенном сокращении своего бизнеса в России. Теперь при попытке скачать образ Windows 11 или средство создания загрузочной флешки с официального сайта Microsoft можно заметить сообщение о прекращении продаж продуктов и услуг в России на главной странице сайта.

А при попытке скачать ISO-файл с Windows нас встречает сообщение об ошибке:

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В данный момент не удается выполнить ваш запрос. Эту службу запрещается использовать некоторым пользователям и лицам, а также в определенных расположениях. По этой причине использование технологий, которые обеспечивают анонимность или скрывают расположение, при подключении к этой службе обычно не разрешается.

Как видите, из простого и удобного процесса, доступного новичку, установка Windows 11 в 2023 году превратилась в квест, чтобы решить который, нужно обладать достаточными техническими знаниями. Но сегодня мы сделаем это просто и легко, воспользовавшись сторонними инструментами. А для начала, давайте скачаем свежий образ Windows 11.

Обходим ограничения и скачиваем Windows 11

Несмотря на то, что Microsoft не разрешает "использование технологий, которые обеспечивают анонимность или скрывают расположение" мы рискнем ими воспользоваться. Для этого зайдите в магазин расширений вашего браузера и введите в поиске расширений "VPN". Первые результаты в выдаче обычно будут бесплатными VPN-сервисами, которыми пользуется множество пользователей и установить их можно без опасений, тем более, что потребуется они нам буквально на несколько секунд.

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Я установил расширение Hola VPN, снова зашел на сайт Microsoft и выбрал Windows 11 нужной редакции. Теперь можно без проблем получить ссылку на скачивание нашего ISO-файла, но не спешите на нее нажимать. Если начать скачивание с бесплатным VPN, ожидание окончания скачивания файла ISO, который весит уже более пяти гигабайт, займет несколько часов, если не суток. Поэтому щелкните правой кнопкой мыши по кнопке "64-bit Скачать" и выберите "Скопировать ссылку".

Эту ссылку просто вставьте в другой браузер или отключите VPN и введите в адресную строку вашего основного браузера и начнется скачивание образа Windows с нормальной скоростью, в зависимости от скорости вашего интернета.

Создаем загрузочную флешку с Windows 11

Теперь нам осталось создать установочную флешку Windows 11 без проверки TPM 2.0 и Secure Boot. Даже если в вашем ПК включен TPM 2.0, я рекомендую создать флешку без требований наличия доверенного платформенного модуля (TPM, Trusted Platform Module). Это позволит установить Windows 11 на любой ПК, да и само наличие этого модуля не нужно большинству пользователей. У меня он отключен, так как его реализация на системах AMD может вызывать проблемы со стабильностью, выражающиеся в фризах и заиканиях звука.

Самый простой метод создания загрузочной флешки с Windows 11 с отключением проверки на наличие модуля TPM 2.0 и включенной безопасной загрузки (Secure Boot), а заодно и наличия 4 ГБ ОЗУ - это использование популярной утилиты Rufus, предназначенной для записи образов Windows на флешки. Важно использовать последние версии утилиты, которые можно скачать с официального сайта.

Запускаем утилиту, указываем ей наш ISO-файл. 

Но никаких опций по отключению проверки TPM 2.0 и Secure Boot пока не видно. Не переживайте, они появятся после нажатия кнопки "Старт". А заодно можно активировать создание локального аккаунта с нужным вам именем, что очень удобно.

После записи образа на флешку, можно приступать к установке Windows 11. Я проверил работоспособность флешки - требования TPM 2.0 и Secure Boot успешно обходятся, а локальный аккаунт с заданным именем создается с пустым паролем. Первый вход в систему происходит автоматически, а при повторном входе система предлагает задать пароль.

Итоги

Как видите, скачать и установить Windows 11 все еще можно довольно быстро и легко. А вот время создания загрузочной флешки и установки Windows 11 сильно зависит от типа используемой флешки. Многие до сих пор по привычке используют для установки Windows старые флешки USB 2.0 объемом 8 ГБ, но их скорости часто оставляют желать лучшего. Современную быструю флешку можно купить всего за несколько сотен рублей, например, в Регарде наиболее популярны вот такие модели: Kingston DataTraveler Exodia M Black/Blue, SanDisk Ultra Luxe и Kingston DataTraveler Exodia.

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

Пишите в комментарии, а как вы устанавливаете Windows 11?

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Теги

microsoft windows windows 11 блокировка системные требования tpm 2.0 установка ограничения secure boot
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