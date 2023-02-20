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Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году

Windows 11 набирает популярность среди пользователей и стремительно развивается, обгоняя по количеству внедряемых новшеств Windows 10 в период пика популярности.
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На старте Windows 11 среди многих пользователей, попробовавших эту операционную систему, был заметен некий скепсис в отношении новинки. Систему обвиняли во вторичности, в том, что это лишь Windows 10 с небольшой надстройкой интерфейса, а многочисленные баги и проблемы с производительностью не добавляли новой операционке популярности. Но, с тех пор прошло уже больше года и многие проблемы уже решены, а количество полезных новшеств, которые получает Windows 11 и уже никогда не получит Windows 10, заставляет обратить на нее внимание даже консервативных пользователей.

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Особенно быстро на Windows 11 переходят геймеры с актуальным "железом" и среди пользователей Steam уже почти треть из них, 31.59%, пользуется новой операционной системой и это количество быстро увеличивается. Я немало критиковал Windows 11 в своих блогах, но, в очередной раз попробовав установить ее для блога "Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11", понял, что новая ОС стала выглядеть органично и стильно, а множество нововведений делает работу в ней удобнее и комфортнее.

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И сегодня мы посмотрим на все новшества самой актуальной редакции Windows 11 2022 Update (22H2), отметив как самые незначительные, так и радикальные, ради которых пользователи и переходят на новую ОС.

Первое новшество заметно уже при загрузке системы, вращающийся кружочек из точек теперь состоит из одной линии.

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В редакции Windows 11 22H2 Home по умолчанию выключен протокол SMB1.

Папки, которые можно подключить в Windows Sandbox, теперь могут работать с относительными путями.

Дизайн устаревших элементов системы, например, окна "Выполнить", обновился и использует современный стиль.

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В Безопасности Windows появилась защита от фишинга, которая серьезно повышает защиту системы в интернете.


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А еще добавлена мощная функция безопасности "Интеллектуальное управления приложениями" (Smart App Control, SAC).


В "Центре обновления Windows" появилась возможность сразу удалять обновления, не открывая Панель управления.


Интерфейс на странице "Язык и регион" приведен к общему дизайну системы.


Раздел "Время и язык" и страницы "Дата и время" после обновления показывает часы в реальном времени, а менять часовой пояс могут и обычные пользователи, а не только администраторы.


Раздел "Другие пользователи", который ранее назывался "Семья и другие люди", теперь содержит возможность создания локальной учетной записи и учетной записи Microsoft. А страница "Ваша учетная запись Microsoft" удалена.


В Дополнительных компонентах стал доступен компонент Windows Management Instrumentation (WMIC). А раздел "Приложения по умолчанию" при активации поиска будет показывать выпадающий список вариантов, пользоваться которым намного удобнее.


Также в "Приложениях" появилась дополнительная страница "Расширенные параметры приложений".


Microsoft удалила стандартное средство "Программы и компоненты" из Панели управления, и все пути в системе теперь будут указывать на страницу "Установленные приложения", попасть в которую можно и по ссылке ms-settings:appsfeatures.


Изменен дизайн страницы "Шрифты", став органичным с общим видом системы, а область для перетаскивания увеличена.


В разделе "Панель задач" в настройках "Поведение панели задач" появились новые опции для выключения мигания значков приложений, а также - истории недавнего поиска при наведении курсора на кнопку "Поиск".


В разделе VPN стало возможно просмотреть подробности о VPN-соединении, нажав на его значок. А страница авиарежима теперь помнит, отключали ли вы Bluetooth или Wi-Fi, и при следующем использовании авиарежима будет восстанавливать предыдущие настройки.

Страница «Принтеры и сканеры» показывает гораздо более подробную информацию о принтере и сканере.

В разделе "Многозадачность" изменены опции закрепления окна, что делает их более простыми, понятными и удобными.


Разделы "Дисковые пространства" и "Диски и тома" так же обновлены и приведены к общему дизайну системы. 


Можно констатировать, что все больше опций и разделов Windows 11 получили обновленный дизайн, что делает систему органичной и современной, даже несмотря на то, что в ней присутствует много от прошлых Windows. Если развитие Windows 11 продолжится такими темпами, то подобные саркастические коллажи скоро станут неактуальными.


Значения таймеров по умолчанию для спящего режима и выключения экрана уменьшены для экономии энергии и выбросов углекислого газа, в то время когда ваш ПК простаивает. Windows 11 дополнительно предлагает рекомендации по энергосбережению для снижения выбросов углекислого газа тем пользователям, у которых значения параметров ухода ПК в сон и выключения экрана установлены в режим "Никогда".


Раздел "Звук" после обновления предупредит о том, что доступ к микрофону был ограничен в настройках конфиденциальности.

Раздел "Дисплей" получил новый дизайн всплывающего окна при активации опции «Обнаружить».

В разделе "Графика" теперь появилась опция "Изменение стандартных параметров графики по умолчанию", которая откроет новую страницу. Которая включает новую функцию "Оптимизации для оконных игр", дающая новые оптимизации, ранее доступные только в режиме DirectX 12, старым играм, работающим в оконном режиме или в оконном режиме без рамок в режимах DirectX 11 или DirectX 10. Это улучшит задержку в играх и разблокирует Auto HDR для игр в оконном режиме, и добавит функцию "Переменная частота обновления".  

Итоги

Ради таких полезных игровых оптимизаций уже стоит перейти на Windows 11, а в этом блоге мы пока рассмотрели только половину из них. Продолжим знакомится с новшествами в следующем блоге, пока можно отметить, что система становится удобнее, быстрее и предлагает новые функции с каждым большим обновлением.

Но не стоит забывать, что у системы подросли системные требования и в 2023 году уже стоит задуматься о том, чтобы установить в игровой ПК сразу 32 ГБ оперативной памяти. Это позволит с комфортом играть, не думая о том, открыт ли у вас бразуер и сколько фоновых задач выполняется. В Ситилинке самыми популярными и не особо дорогими комплектами быстрой ОЗУ DDR4 объемом 32 ГБ стали комплекты от фирмы Patriot: Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K, Patriot Viper Steel PVS432G360C8K и Patriot Viper Steel RGB PVSR432G320C8K.

Пишите в комментарии, а вы уже перешли на Windows 11?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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windows 10 windows windows 11 операционные системы интерфейс критика системные требования 22h2 новое новшества
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