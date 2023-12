Пиратство компьютерных игр появилось еще в те далекие времена, когда игры распространялись на дискетах и даже магнитофонных кассетах. А истории про то, как издатели игр пытались защитить их от копирования, а пираты обходили системы защиты, читать сегодня чрезвычайно увлекательно, даже несмотря на то, что и игры, и техника тех лет давно превратились в самый настоящий винтаж. С тех пор прошло почти полвека и рынок ПК-игр из нишевой индустрии превратился во многомиллиардный бизнес, который приносит огромные прибыли не только разработчикам игр, но и производителям огромного количества игровых девайсов для ПК — от мощных видеокарт, до мышек, клавиатур и мониторов с высокой частотой обновления.

Изменились и объемы пиратства компьютерных игр, которые стали достигать миллионов копий в год и если корпорации, продающие игры, считают пиратство безусловным злом, а каждая скаченная копия игры, по их мнению, приносит им убыток, то вот у экспертов, попытавшихся разобраться в проблеме пиратства более досконально, получились совсем другие цифры. Например, исследование, проведенное Европейской комиссией в 2017 году, показало, что, пиратство игр повышает количество игр, купленных легально, и на каждую сотню игр, скаченных с торрентов, издатели в среднем получают 24 игры, за которыми геймеры пошли в Steam, Epic Games Store или другой игровой магазин.

И это неудивительно, ведь игры, скаченные с торрентов, выступают отличной демоверсией и часть игроков потом покупают понравившуюся игру. Ну а логика издателей игр, заявляющих, что человек, скачавший игру, нанес им ущерб, ведь он же ее не купил — не работает в реальном мире, где у довольно большой части геймеров из не самых богатых стран попросту не хватало бы месячного дохода, чтобы купить все те игры, которые они скачали бесплатно.

Ну а в том, что пираты сохраняют общемировое игровое цифровое наследие, легко убедиться, попробовав легально купить какую-нибудь старую, не особо популярную игру. Наверняка у вас ничего не получится и единственным способом в нее поиграть станет скачивание с сайта пиратских игр или сборника старых игр с торрентов.

Что касается России, то уровень пиратства компьютерных игр у нас неуклонно падал с начала нулевых годов, о чем в СМИ периодически появлялись исследования со статистикой, но в 2023 году уровень пиратства резко подскочил, составив почти 70%. То есть, 7 из 10 геймеров за новыми играми сегодня идут не в Steam, а на торрент-трекер. Причина этого — санкции, введенные крупнейшими игровыми магазинами против российских игроков, и все чаще, открывая страничку новой игры в Steam, мы видим надпись — "Данный товар недоступен в вашем регионе". А если, несмотря на такое отношение, у пользователя Steam и появится желание купить кукую-либо игру, то в дело вступает ограничение на пополнение кошелька.

В такой ситуации геймерам не остается ничего другого, как скачивать игры бесплатно с торрент-трекеров, и в этом, конечно, есть ряд серьезных минусов. Долгое ожидание взлома игр, защищенных системой защиты Denuvo, которое иногда может достигать нескольких месяцев, отсутствие онлайна и кооперативного прохождения некоторых игр или риск подхватить троян или программу-"майнер", запустив скаченную игру. Но в целом нельзя назвать ПК-гейминг только с играми "торрент эдишн" заметно отличающимся от того, как если бы эти игры покупались в Steam.

Думаю, вам будет интересно посмотреть на то, какие игры чаще всего скачивают геймеры с торрент-трекеров в конце 2023 года, ведь это самый настоящий рейтинг их популярности, без накрученных оценок, завышенных рейтингов или заказанных хвалебных комментариев. И в нем оказываются только по-настоящему интересные игрокам игры и, например, Starfield, Redfall или Forspoken в него не попадут никогда.

Чтобы взглянуть на такой рейтинг, я выбрал один из популярнейших торрент-трекеров, показывающих статистику с количеством скачивающих и раздающих игру пользователей, и отсортировал игры по количеству скачивающих. Ведь если сделать сортировку по количеству раздающих пользователей, мы увидим совершенно отличающуюся картину, в которой будут преобладать самые популярные хиты прошлых лет, которые геймеры скачали себе на ПК и не удаляют из раздач торрент-клиента. Давайте посмотрим на десятку самых популярных игр, начав с 10-го места.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

На десятом месте расположилась игра The Witcher 3: Wild Hunt, которая занимает первые строчки рейтинговых сайтов по количеству положительных оценок от геймеров уже восемь лет. Эту великолепную RPG от студии CD Projekt RED многие геймеры прошли вдоль и поперек, и даже не один раз, но вышедшее в 2022 году переиздание с улучшенными текстурами, добавленной трассировкой лучей, множеством мелких изменений и исправлений багов вызвало новый всплеск интереса к этой игре и желание пройти ее вновь.

God of War

Девятое место занимает приключенческий экшен God of War, который вышел на консоли PlayStation 4 в 2018 году и только спустя четыре года добрался до ПК. В игре мы вновь встречаем знакомого по этой серии игр полубога, сына Зевса Кратоса, который путешествует со своим сыном Атреем. Мифология игрового мира God of War сменилась с древнегреческих историй на скандинавские, что явно пошло на пользу сюжету и играть в новую часть серии стало гораздо увлекательнее. Разработчики не стали усложнять игровой процесс и God of War представляет собой динамичный слешер, который не даст вам заскучать.

The Last of Us: Part I - Digital Deluxe Edition

Ремейк игры The Last of Us тоже с задержкой добрался до геймеров на ПК и, по сравнению с великолепно выполненной в техническом плане игрой God of War имел кучу багов и низкую производительность. Картинка в игре совершенно не соответствует системным требованиям, и игроки в Steam утопили обласканную игровыми журналистами The Last of Us: Part I в отрицательных отзывах. Но, с патчами ситуация улучшается, и если большинство обзоров давали игре рейтинг всего в 67%, то недавние уже гораздо выше — 93%. На это реагируют и пользователи торрент-трекеров и The Last of Us: Part I в издании Digital Deluxe Edition расположилась на восьмом месте. Тем более, что игры с постапокалептическим сеттингом у нас любят гораздо больше, чем на Западе, серия игр Fallout — хороший тому пример.

Baldur's Gate 3 - Digital Deluxe Edition

Было бы удивительно, если бы в топе скачиваемых игр не было бы RPG Baldur's Gate 3, ставшей по мнению многих игроков и журналистов лучшей игрой 2023 года. Удивительно только то, что Baldur's Gate 3 занимает всего лишь седьмое место, видимо умные и вдумчивые партийные RPG в духе Divinity: Original Sin и Dragon Age: Inquisition нравятся только определенному, не самому большому количеству геймеров, посещающих пиратские сайты.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Шестое место занимает знаменитая на консолях пара игр Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy, объединенные вместе и выпущенные на ПК под названием Uncharted: Legacy of Thieves Collection. ПК-геймерам, до этого не знакомым с серией Uncharted, игра понравилась и рейтинг в Steam составляет на сегодня почти 90%. Играется экшен про похождения Натана Дрейка, охотника за драгоценностями и вора, очень бодро и игра заслуженно занимает место в топе самых скачиваемых.

Forza Horizon 5: Premium Edition

Судя по количеству скачивающих пользователей, гоночные игры серии Forza Horizon просто уничтожили своих конкурентов, подняв планку качества исполнения, графики и интересности геймплея на недосягаемую высоту. И после нескольких лет нахождения в топе скачиваемых игр гонки Forza Horizon 4, вышедшей в 2018 году, теперь в списке доминирует Forza Horizon 5, появившаяся в 2021 году и все еще занимающая пятое место среди самых скачиваемых пиратских игр. Ради интереса я посмотрел, какие гонки есть хотя бы в топ-50 скачиваемых игр и обнаружил там только свежую Forza Motorsport.

FIFA 23

А вот спортивный футбольный симулятор FIFA 23, расположившийся на четвертом месте топа пиратских игр, меня удивил. То, что любителей симуляторов футбола гораздо больше, чем любителей масштабных RPG и захватывающих экшенов, стало для меня открытием.

Immortals of Aveum

Периодически в топ скачиваемых игр врываются те, которые только что взломали хакеры, и геймеры массово принимаются качать их после долгого ожидания. Хороший пример этого — магический шутер Immortals of Aveum, вышедший в августе 2023 года, но добравшийся до торрент-трекеров только в декабре. Игру разгромили игровые журналисты, а рейтинг в Steam пока не дотягивает до 80%, поэтому долго в списке самых популярных игр Immortals of Aveum может и не продержаться.

Grand Theft Auto V

А вот Grand Theft Auto V, похоже, будет в топе скачиваемых игр вечно, и даже выход шестой части не сможет выдавить ее из десятки самых популярных игр. Годы идут, а геймерам все так же не надоедает устраивать беспредел в огромном Лос-Сантосе. Секрет популярности Grand Theft Auto V прост — огромный бюджет и несколько лет разработки позволил студии Rockstar North сделать идеальную игру в открытом мире с безупречным вниманием к деталям. Даже спустя восемь лет и три полных прохождения я иногда устанавливаю Grand Theft Auto V только для того, чтобы просто покататься по огромному городу на разных машинах и поучаствовать в разборках банд.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Cyberpunk 2077, игра жанра Action/RPG от студии CD Projekt, не смогла повторить успех знаменитого третьего Ведьмака и не оправдала ожиданий игроков, но свежее дополнение Phantom Liberty оказалось настолько качественным, интересным и так много добавляет в механики игры, вышедшей целых три года назад, что Cyberpunk 2077 в издании Ultimate Edition совершенно заслуженно лидирует в топе самых скачиваемых игр.

Итоги

Вот такой интересный топ 10 самых популярных игр у любителей бесплатного контента оказался в декабре 2023 года. Конечно, на других сайтах он будет несколько отличаться, но общие тенденции и интересы игроков останутся без изменений. А если вы решите встать на путь игрового пирата, то сразу обнаружите, что для этого требуется гораздо больше места на накопителе, чем при использовании легальных игр.

Ведь теперь вам нужно скачать репак игры, который может весить больше 100 ГБ, и иметь на SSD свободное место для его распаковки. Поэтому SSD объемом 250-500 ГБ стали слишком маленькими для новых игр в 2023 году и необходимый минимум объема сегодня — это 1 ТБ. Например, в Регарде самыми популярными SSD такого объема стали Samsung 970 EVO Plus, Samsung 980 Pro и ADATA Legend 960 Max.

Пишите в комментарии, а как вы стали относится к пиратским играм в 2023 году?

