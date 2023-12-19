На днях ко мне обратился школьный товарищ с просьбой подобрать оптимальную конфигурацию игрового компьютера, надежного и без экономии "на спичках". Собранного из качественных компонентов и способного тянуть все новые игры на высоких настройках сейчас и быть актуальным еще лет пять. На что он собирался потратить 50000 рублей. Как вы понимаете, мой товарищ давно не интересовался ценами на компьютерные комплектующие, а последний компьютер на базе процессора Core i5-6500 и видеокарты Radeon RX 460 покупал еще в 2016 году, и с тех пор у него и остались наивные представления о том, сколько должен стоит добротный игровой ПК.

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Из игр, которые будут проходится на новом ПК в разрешении Full HD стоит выделить Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ремейк Dead Space, Atomic Heart, Dying Light 2: Stay Human, Horizon Zero Dawn, A Plague Tale: Requiem и Red Dead Redemption 2. То есть, почти все хиты, вышедшие за последние пару лет и с которыми не справлялась его слабенькая видеокарта Radeon RX 460 из старого ПК, которая уступает в производительности даже древней GeForce GTX 960.

После проведенного ценового ликбеза, посвященного суровым реалиям 2023 года, бюджет, выделенный на новый ПК, был расширен до 95000 рублей. А ревизия старого компьютера показала, что никаких возможностей для экономии он не даст, и кроме клавиатуры и мыши в новый ПК из него взять ничего невозможно. SATA SSD-накопитель всего на 120 ГБ с практически исчерпанным ресурсом, жесткий диск с поврежденными секторами, расшатанный корпус с верхним расположением блока питания и легендарный блок питания AeroCool KCAS — на все это "добро" даже на Авито будет очень трудно найти покупателя.

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И даже если бы это был блок питания от более именитого производителя, ставить в новый ПК даже топовую модель, которая уже отработала семь лет, я крайне не рекомендую, так как конденсаторы в блоках питания не вечные, да и остальная элементная база уже может быть на грани выхода из строя. Отдельное пожелание было насчет видеокарты — никаких моделей от AMD, только NVIDIA! Покупку видеокарты Radeon RX 460 в 2016 году товарищ считал большой ошибкой, так как намучился с ней с частыми "черными экранами" и нестабильным выводом изображения на второй монитор, в качестве которого использовался большой телевизор. Эти проблемы нередко встречаются на форумах, где обсуждают видеокарты от AMD, и если вы введете в поиск "черный экран" и любую модель видеокарты — Radeon RX 580, Radeon RX 5700, Radeon RX 6600 или даже новенькую Radeon RX 7700 XT, вы увидите немало сообщений от пользователей с этой проблемой.

Итак, бюджет был выделен, с производителем видеокарты мы определились, и я решил выбирать комплектующие в этот ПК так, как будто собирался покупать его сам. Комплектующие и их цены будут подобраны в магазине Регард, в котором некоторые позиции заметно дешевле, чем в других крупных магазинов в РФ.

Процессор

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Процессора лучше, чем Ryzen 5 5600 для игровых ПК среднего уровня сегодня не найти, и причины этого я подробно разобрал в блоге 9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году. Быстрый, экономичный и недорогой шестиядерник, который практически не отстает от более дорогого Ryzen 5 5600X, сегодня справляется со всеми новыми играми, легко выдавая 60 и более FPS. Собирая на нем компьютер, вы скорее всего упретесь в производительность видеокарты, чем в производительность Ryzen 5 5600. Конечно, речь идет о практичном гейминге в Full HD с кадровой частотой 60-75 FPS, а если вам нужны 120 и более FPS в новых играх, то и стоимость игрового ПК можно смело удваивать по сравнению с этой сборкой.

Кулер процессора

Заметно выросли цены и на процессорные кулеры, и бюджетный DeepCool GAMMAXX 300, с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, который стоил пару лет назад менее 1000 рублей, сегодня можно найти только за 1380 рублей и даже дороже. Но деваться некуда, и так как Ryzen 5 5600 мы немного разгоним в этой сборке, доведя его производительность до уровня Ryzen 5 5600X, DeepCool GAMMAXX 300 станет оптимальным выбором для этого.

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Материнская плата

Пользователи видеокарт GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600, которые оснащены 8 ГБ видеопамяти и всего восемью линиями PCI Express 4.0 для подключения, сталкиваются с весьма неприятными просадками производительности на старых системах с шиной PCI Express 3.0, когда видеопамять полностью заполняется. А такое очень часто происходит сегодня даже в разрешении Full HD, поэтому в этот ПК было решено взять материнскую плату на чипсете AMD B550 с шиной PCI Express 4.0 — Maxsun Terminator B550M. Быстрая шина пригодится и для новых SSD, которых под нее выпускается все больше. А в остальном Maxsun Terminator B550M — неплохая бюджетная модель с большим радиатором на системе питания и армированным слотом под видеокарту.

Оперативная память

Было решено брать сразу 32 ГБ ОЗУ, чтобы не искать через год-два, когда 16 ГБ точно станет не хватать в играх, аналогичный комплект модулей с такими же таймингами для стабильной работы. Да и в материнской плате есть только два слота под ОЗУ, поэтому было решено переплатить 3000 рублей, получив комфорт работы ПК и перспективу просидеть на таком объеме памяти еще лет пять. Мы выбрали модули Patriot Viper 4 (PVB432G320C6K), с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-36. Конечно, частота ОЗУ в 3600 МГц для Ryzen 5 5600 была бы идеальной, но стоят такие модули заметно дороже, поэтому нас выручит их разгон.

Видеокарта

Думаю, то, на какой модели видеокарты мы будем собирать этот ПК, многие пользователи сразу поняли, как только увидели размер бюджета. Да, GeForce RTX 4060 становится безальтернативным выбором для подобных сборок, а то, почему не стоит покупать GeForce RTX 3060, даже несмотря на больший объем видеопамяти, я разобрал в блоге 10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года. И уже предвижу вопрос — почему GeForce RTX 4060 на этот раз не от Palit, а чуть более дорогая модель INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 8G?

Дело в том, что самая бюджетная модель Palit GeForce RTX 4060 StormX 8GB, даже несмотря на тепловыделение в 115 ватт, имеет очень скромное охлаждение, а от популярной и весьма неплохой модели Palit GeForce RTX 4060 Dual мой товарищ сразу отказался, увидев обрезанный разъем PCI-E, который даже не фиксируется в слоте материнской платы защелкой. Поэтому было решено доплатить несколько сотен рублей и взять добротную модель от INNO3D с двухвентиляторным охлаждением. В нем есть только одна длинная "S"-образная теплотрубка, но сам радиатор довольно массивен и этого для GeForce RTX 4060 вполне достаточно.

SSD-накопитель

Игры и Windows будут установлены на SSD ADATA Legend 850 (ALEG-850-1TCS) объемом 1 ТБ, который для своей весьма скромной цены развивает отличные скорости. Скорость чтения достигает 5000 МБ/сек, а записи - 4500 МБ/сек. Ресурс перезаписи TBW тоже внушает уважение — 1000 ТБ, этого хватит очень и очень надолго. Более подробно с тем, как ведет себя этот SSD в тестах и реальной эксплуатации, можно посмотреть на видео с канала proSSD.



Жесткий диск

Мой приятель пока не готов отказаться от жесткого диска в игровом компьютере, и я его прекрасно понимаю — хранение семейного фото и видео альбома, торренты, нетребовательные игры, бэкапы Windows, для этого пока лучше всего подходит классический HDD форм-фактора 3.5". Но при выборе HDD в конце 2023 года есть важный нюанс — производители все чаще переходят на тип записи SMR, который при активном использовании вызывает "тормоза" и значительные падения скорости.

Поэтому стоит тщательно читать обзоры и выбирать диски с технологией записи CMR, например, такие как WD Purple (WD22PURZ), объемом 2 ТБ. Это очень надежная модель, предназначенная для видеонаблюдения. Цены на качественные HDD объемом 2 ТБ очень выросли и почти достигли стоимости бюджетных SSD такого же объема, но стоит вам попробовать быстро скопировать на накопитель несколько сотен гигабайт контента и сразу становится понятно, что HDD еще рано списывать со счетов.

Блок питания

Давненько я не использовал в сборках блок питания Chieftec Proton (BDF-500S) мощностью 500 ватт, а ведь раньше он появлялся в каждой второй сборке. Причина проста, эта модель подорожала и в недорогую, и даже среднюю игровую сборку многие сегодня берут модели от DeepCool серии PF. Но, собирая компьютер, который не будет апгрейдиться пять, а может быть и более лет, я бы взял Chieftec Proton (BDF-500S). Это надежная модель с сертификатом 80 PLUS Bronze, современной схемотехникой на базе DC/DC-преобразователей и качественными тайваньскими конденсаторами, с широким спектром всевозможных защит — OVP, UVP, SCP, OPP, OCP, OTP, и вентилятором, который бесшумен при небольшой нагрузке.

Корпус

Наши предпочтения совпали и в выборе корпуса, видимо с возрастом подсветка и модные дизайнерские решения перестают впечатлять и хочется строгую коробку черного цвета, которая будет незаметно занимать угол стола. Но и черную коробку тоже можно сделать очень стильной, например, такой, как корпус Zalman S2 TG Black со строгим дизайном, который и в плане вентиляции отлично продуман. Передняя панель легко пропускает воздух, а установленные на ней пара вентиляторов диаметром 120 мм создают отличный продув компонентов. Есть вентилятор и на задней стенке, а еще — все фишки, которые есть у большинства новых моделей: боковая стенка из закаленного стекла, возможность установки водяного охлаждения, кожух блока питания и пылевые фильтры.

Итоги

При подборе комплектующих в эту сборку удалось не только вписаться в бюджет, но и немного сэкономить — она обойдется в 91940 рублей, а сэкономленные 3500 рублей будут потрачены на новые колонки к ПК. Мне кажется, эта сборка получилась практически идеальной и такой компьютер я смело купил бы и для себя. Новые игры он потянет с комфортом, а игры, которые выйдут в ближайшие несколько лет на прожорливом игровом движке Unreal Engine 5, тоже будут ему по силам, если не увлекаться выкручиванием графических настроек. Конечно, 8 ГБ видеопамяти у выбранной видеокарты хватает впритык уже сейчас, но производители, что NVIDIA, что AMD, попросту не оставили нам выбора в среднем ценовом сегменте.

Пишите в комментарии, что вы поменяли бы в этой сборке, не превышая ее бюджет?

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