По мнению эксперта, данная технология попросту избыточна, и может негативно сказаться на качестве картинки

Компания Nvidia официально подтвердила выход масштабного обновления своих фирменных технологий в апреле 2026 года. Главными новшествами станут режим Multi-Frame Generation (MFG) 6x и динамическая MFG.

Источник изображения: Videocardz

Согласно имеющимся данным, динамическая генерация кадров — это умная система, которая сама определяет, сколько искусственных кадров нужно добавить. Она анализирует частоту обновления монитора и исходную производительность, чтобы вставить ровно столько «фейковых» кадров, сколько требуется для максимально плавной картинки. Теоретически это должно решить главную проблему современных технологий генерации — избыточность.

Однако, Moore's Law Is Dead относится к нововведениям с большим скепсисом. Его главная обеспокоенность касается визуального качества. Особые вопросы вызвал именно режим MFG 6x. Чтобы использовать его на мониторе с частотой 360 Гц, базовая производительность должна составлять всего 60 кадров в секунду.

«Пока Nvidia почти не выпускает новые видеокарты, они активно движутся в софтверном фронте. Забавный парадокс», — прокомментировал анонс MLID.

Наибольшие надежды связывают с динамическим режимом. В идеале он должен не просто переключаться между фиксированными множителями (2x, 4x, 6x), что будет вызывать заметные рывки, а плавно подстраиваться под нагрузку, «добивая» частоту до нужного значения. Если реализация окажется успешной, это может кардинально изменить восприятие технологии, превратив ее из инструмента для низких FPS в систему сглаживания производительности.