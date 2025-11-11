Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
Эксперты решили выяснить, какой из этих процессоров лучше подходит для игрового ПК в 2025 году.

Для сборщиков недорогих игровых ПК выбор процессора часто сводится к двум популярным вариантам: проверенному временем Intel Core i5-12400F и новому AMD Ryzen 5 7500F. Свежее тестирование Hardware Unboxed 12 игр дало однозначный ответ на вопрос, кто же из них достоин стать основой доступного игрового ПК.

Процессоры AMD и Intel

Результаты тестов демонстрируют убедительное преимущество процессора AMD. В среднем, по 12 играм, разрыв между Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F составляет около 20%. Эта тенденция сохраняется как на средних, так и на ультра-настройках графики.

Особенно впечатляет отрыв AMD в киберспортивных тайтлах, где важна максимальная частота кадров. В Counter-Strike 2 и Rainbow Six Siege Ryzen 5 7500F быстрее на 35–42%. Также значительное преимущество в 33% было зафиксировано в Mafia: The Old Country. В требовательных ААА-проектах, таких как Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей и гоночном симуляторе Assetto Corsa Competizione, разница составила 23–32%. Лишь в нескольких сильно нагружающих видеокарту играх, таких как Assassin's Creed Shadows и Baldur's Gate 3, разница в производительности была в районе 5–8%.

На первый взгляд, разница в цене между процессорами невелика: 135 долларов за Intel против 165 долларов за AMD. Кажется, что переплата в 22% за прирост в 20% — это справедливая сделка, однако эксперты считают, что ключевым фактором становится стоимость всей платформы. Сборка на базе AMD требует обязательного использования памяти DDR5, цены на которую в последнее время взлетели. На момент тестирования минимальная стоимость 32-гигабайтного комплекта DDR5 начиналась от 170 долларов, в то время как для платформы Intel можно использовать более доступную DDR4 с ценой от 108 долларов.

AMD Ryzen 5 7500F является однозначным лидером по производительности. Он не только обеспечивает современную платформу AM5 с долгосрочным апгрейд-путем на будущие поколения Ryzen, но и является идеальным выбором для тех, кто хочет выжать максимум FPS в киберспортивных дисциплинах и требовательных играх.

Intel Core i5-12400F же, несмотря на устаревшую архитектуру, остаётся жизнеспособным вариантом для бюджетных сборок. Его главное и, возможно, единственное преимущество — возможность использования дешёвой оперативной памяти DDR4, что позволяет значительно снизить общую стоимость платформы.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #intel #процессоры #видеоигры #железо #hardware unboxed
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
1
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
Армия США испытала систему для защиты военных баз от БПЛА
2
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
Маркетплейсы во время распродаж создают иллюзию выгодных скидок
2
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
YouTube не работает с блокировщиками рекламы преимущественно в браузерах на базе Chromium
1
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
21
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
1
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
4
На заводе «БелДжи» начали собирать первые электрокары Geely EX5
+
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Ноутбуки Apple MacBook Pro M6 Pro и M6 Max получат экраны OLED и обновлённый дизайн
2
Китай начал серийное производство нового танка Type 100 с необитаемой башней
1
В России стартовал набор добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов
3
der8auer проверил эффективность системы охлаждения нового корпуса Corsair Air 5400 XL
+
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
1

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
75
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
3
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
25
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
4
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
14
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
2
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
35

Сейчас обсуждают

TargetNarcosis
21:29
Помню был AMD Athlon XP 3000+ под сокет A 333Mhz, поднимаешь ему шину до 400 Mhz множителем вроде, смутно помню и он определялся, как 3200+. Так я его и продал, как 3200+ разогнанным, про маркировку т...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Дмитрий Патрушев
21:24
А как ты будешь фильтровать по содержимому, если у тебя канал шифрованный!? Если только сам openvpn резать
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:21
Кто, wireguard? Он же udp, попробуй отфильтруй )))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:20
В Латвии продают.у многих у нас там сервера
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:19
Это другое, у меня у самого в европе личный впн сервер. Нафиг мне кому-то платить, если я сам всё могу сделать. Кстати, прибалты за рубли эти сервера продают )))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:18
Он еще хуже к дпи.Влет палится
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:16
Купи нормальный роутер и не епи людям моск, длб. Податливый ты наш, на передок. А ты случайно не родственник Зюстяка или это ты и есть Дристакс?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
21:15
Потому что ему так же давно нужно наблюдаться у нас
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Дмитрий Патрушев
21:14
wireguard, xray
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Алескандр Индустриевич
21:12
А зачем мне трястись, я же не дерево как ты. Тогда зачем ты свой пост оставил под статьёй Чумбана и для Чумбана, если вопрос был не к Чумбану?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter