Для сборщиков недорогих игровых ПК выбор процессора часто сводится к двум популярным вариантам: проверенному временем Intel Core i5-12400F и новому AMD Ryzen 5 7500F. Свежее тестирование Hardware Unboxed 12 игр дало однозначный ответ на вопрос, кто же из них достоин стать основой доступного игрового ПК.

Процессоры AMD и Intel

Результаты тестов демонстрируют убедительное преимущество процессора AMD. В среднем, по 12 играм, разрыв между Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F составляет около 20%. Эта тенденция сохраняется как на средних, так и на ультра-настройках графики.

Особенно впечатляет отрыв AMD в киберспортивных тайтлах, где важна максимальная частота кадров. В Counter-Strike 2 и Rainbow Six Siege Ryzen 5 7500F быстрее на 35–42%. Также значительное преимущество в 33% было зафиксировано в Mafia: The Old Country. В требовательных ААА-проектах, таких как Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей и гоночном симуляторе Assetto Corsa Competizione, разница составила 23–32%. Лишь в нескольких сильно нагружающих видеокарту играх, таких как Assassin's Creed Shadows и Baldur's Gate 3, разница в производительности была в районе 5–8%.

На первый взгляд, разница в цене между процессорами невелика: 135 долларов за Intel против 165 долларов за AMD. Кажется, что переплата в 22% за прирост в 20% — это справедливая сделка, однако эксперты считают, что ключевым фактором становится стоимость всей платформы. Сборка на базе AMD требует обязательного использования памяти DDR5, цены на которую в последнее время взлетели. На момент тестирования минимальная стоимость 32-гигабайтного комплекта DDR5 начиналась от 170 долларов, в то время как для платформы Intel можно использовать более доступную DDR4 с ценой от 108 долларов.

AMD Ryzen 5 7500F является однозначным лидером по производительности. Он не только обеспечивает современную платформу AM5 с долгосрочным апгрейд-путем на будущие поколения Ryzen, но и является идеальным выбором для тех, кто хочет выжать максимум FPS в киберспортивных дисциплинах и требовательных играх.

Intel Core i5-12400F же, несмотря на устаревшую архитектуру, остаётся жизнеспособным вариантом для бюджетных сборок. Его главное и, возможно, единственное преимущество — возможность использования дешёвой оперативной памяти DDR4, что позволяет значительно снизить общую стоимость платформы.

