Об этом в рамках подкаста Xbox Two сообщил Джез Корден из Windows Central

Одна из самых ожидаемых игр следующего года — это Fable. Фэнтезийная ролевая франшиза, некогда созданная Lionhead, возвращается после пятнадцати лет разрыва с предыдущей основной частью.

После того как Microsoft, владелец прав на бренд, отменил Fable Legends и закрыл Lionhead в 2016 году, компании пришлось выбрать новую студию для перезапуска серии с нуля. Как известно, этой студией стала Playground Games. Британская команда успела зарекомендовать себя, создав несколько ярких игр в рамках франшизы Forza Horizon.

На данный момент, безусловно, главный вопрос состоит в том, смогут ли они создать качественную RPG-игру. Тем не менее, Джез Корден из Windows Central утверждает, что переживать не стоит. В последнем выпуске подкаста Xbox Two он рассказал, что видел некоторые фрагменты Fable, которые впечатляли своим видением, где были представлены сражения, схожие с теми, что в серии The Witcher. Вероятно, это связано с тем, что Playground наняла несколько бывших работников CD Projekt Red. Важно отметить, что боевая система в The Witcher 3 подвергалась критике, и это один из немногих аспектов игрового процесса, к которому были вопросы. В то же время, разработчики Fable могли взять за основу те элементы, которые имели успех, и улучшить их, добавив свои уникальные идеи и механики. С приближением The Game Awards существует возможность, что Microsoft представит новый трейлер проекта.

Корден также упомянул, что на Summer Game Fest он слышал информацию о том, что в Fable будет доступен выбор персонажа, скорее всего, между мужским и женским образом, что станет приятной новостью для тех, кому не понравился герой, продемонстрированный в трейлерах.

На данный момент релиз Fable ожидается в следующем году, предположительно, ближе к концу.