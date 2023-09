Проект находится в разработке уже 8 лет, в преддверии его выхода 20 сентября один из авторов Painkiller Адриан Хмеларц поделился подробностями о создании Witchfire и сообщил системные требования

Разработчики из польской студии The Astronauts (в состав компании входят разработчики из People Can Fly), основанной в 2012 году, известны по детективному проекту в жанре симулятор ходьбы The Vanishing of Ethan Carter. Игра вышла в 2014 году и с тех пор студия не выпустила ни одной новой игры, но, как известно, она работает над мрачным фэнтези шутером Witchfire.

Проект был анонсирован еще в 2017 году на церемонии The Game Awards. Разработкой игры занимается небольшая команда, в 2022 году Witchfire должна была появиться в раннем доступе, но этого не произошло. Разработчики отправили игру на доработку, они приняли решение расширить локации, чтобы исследование игрового мира было увлекательнее.

Witchfire ожидается в раннем доступе уже 20 сентября этого года. В преддверии выхода проекта основатель и генеральный директор The Astronauts Адриан Хмеларц (один из ключевых разработчиков Painkiller 2004 года и креативный директор Bulletstorm) рассказал о длительной разработке и уточнил, что проект будет эксклюзивом Epic Games Store в течение года. Касательно технической стороны, он подтвердил наличие AMD FSR и Intel XeSS в игре с первого дня, а также поделился системными требованиями для ПК.

По словам Адриана Хмеларца, после релиза The Vanishing of Ethan Carter разработчикам нужно было определить дальнейшее направление студии. Сделать акцент на быстром создании Witchfire, при этом значительно увеличив численность сотрудников или работать небольшой командой, создавая проект в течение четырех лет. Из финансовых соображений был избран второй вариант. Но разработка игры заняла восемь лет, а не четыре года, как предполагалось. Хмеларц отмечает, что за это время авторы хорошо проработали механики игры и уделили внимание различным мелким недочетам.

Чтобы сохранить независимость, студия заключила сделку с Epic. К тому же Epic помогают продвигать проект. У небольшой студии нет денег на маркетинг, только огромные компании могут позволить себе тратить миллионы на продвижение блокбастеров ААА уровня. Epic бесплатно предоставили страницу для Witchfire в их магазине, которая стоит больше, чем все трейлеры и публикации в социальных сетях вместе взятые.

Игра разработана на Unreal Engine 4, но ее авторы рассматривают возможность перехода на Unreal Engine 5. Поскольку разработка игры началась в 2015 году и основой для нее послужил движок Unreal Engine 3, разработчикам пришлось переделывать проект практически с нуля при переходе на четвертую версию Unreal. Дело в том, что третья и четвертая версии движка почти несовместимы, но Unreal Engine 5 разрабатывался с расчетом на обновление проектов, созданных на предыдущей версии движка.

Трассировка лучей пока не поддерживается, но разработчики считают, что дизайн уровней и освещения не слишком подходят для этого модного эффекта. К тому же, если вспомнить картинку в The Vanishing of Ethan Carter, можно смело сказать, что в студии The Astronauts работают превосходные дизайнеры.

Компания Nvidia сотрудничает с The Astronauts, помогая как в технологическом плане, так и с продвижением проекта. Но разработчики хотят, чтобы их проект охватывал максимальную аудиторию, поэтому в Witchfire уже на старте будут реализованы технологии масштабирования FSR от AMD и XeSS от Intel.

Минимальные системные требования:

Для скорости 30–40 кадров в секунду на средних настройках рекомендуется NVIDIA GTX1050 Ti, 8 GB оперативной памяти и процессор Intel Core i5-6600K.

Рекомендуемые системные требования:

Для игры на средних настройках с частотой 60+ кадров в секунду: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, 12 GB оперативной памяти и процессор Intel Core i5-8400.