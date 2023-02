А все потому, что у американцев будет день.

Слухи подтвердились. Прямая трансляция презентации Nintendo Direct начнется завтра ночью, а если быть точнее то в 1:00 9 февраля. У американцев презентация пройдет днем в 14:00.

Компания наконец-то подтвердила прошлые слухи, которые гласили, что в феврале пройдет мероприятие от Nintendo. Инсайдеры не ошибались, когда говорили "очень скоро" и "на этой неделе". Февральская традиция продолжается. Правда, игр на презентации будет не так много, как раньше, поскольку тайтлов просто не хватает.

Сама трансляция будет довольно маленькой — около 40 минут вашего времени займет просмотр мероприятия. Само мероприятие не будет отличаться от прошлых Direct. Вся презентация будет посвящена играм, которые выходят в первой половине 2023 года. Надеемся, что представят не одну игру... А то инсайдеры несколько пугают своими заявлениями.

Вероятно, Tears of the Kingdom займет значительную часть презентации. Ведь даже инсайдеры сказали, что у компании на Tears of the Kingdom большие ставки. Аналитики ожидают, что проект будет отлично продаваться и побьет рекорды. Немудрено, что после таких прогнозов будет использована всевозможная реклама. Также на Direct могут представить новое оборудование от красных. Некое специальное издание OLED Switch. Релиз OLED Switch запланирован на май текущего года.

Также на презентации покажут Kirby's Return To Dream Land Deluxe, поскольку проект выходит через несколько недель и это заключительный этап подогрева сообщества к релизу. Вероятно, на мероприятии покажут новый трейлер. Само сообщество Nintendo ожидает, что будет показан ремастер Metroid Prime, который также находится в разработке. Вполне, вероятно, что компания расскажет подробности об этом проекте, поскольку на выставке E3 Nintendo участвовать не будет — слишком мало игр для показа. Похоже, что вторая половина года будет скучной для владельцев Nintendo. Возможно компания готовит новую консоль, и уже под нее готовят проекты.