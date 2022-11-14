Быстро конечно хакеры справились с защитой.

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Читеры в наше время — обычное явление в любой онлайн-игре, особенно если это соревновательный шутер, с рейтинговым режимом. Даже самые революционные античиты не могут справиться с хакерами, ибо последние часто обновляют свои программы для взлома проекта. По всей видимости, злые "геймеры" добрались до Modern Warfare 2, спустя две недели после официального релиза. Стоит отметить, что первые читеры появились еще на открытом бета-тестировании, тогда многие игроки жаловались на нечестных игроков на форумах. Похоже революционный Ricochet, не такой уж и революционный как может показаться на первый взгляд. Если все написанное фанатом на Reddit подтвердится, то для вас у меня печальная новость - с релизом первого сезона и бесплатной королевской битвы Warzone 2 ситуация может ухудшиться в несколько раз, а то и больше, и начнется вечное противостояние честных геймеров против хакеров, как это было например в первой части Warzone, где не помогло даже частое обновление античита и массовые блокировки каждый месяц, благодаря тому, что проект условно-бесплатный, каждый читер просто ждал маленького обновления в программе и начинал мешать честным игрокам снова и снова.

Ранний доступ к сюжетной кампании и открытое тестирование в сентябре дало разработчикам читов дополнительное время для разработки софта, и им понадобилось всего две недели после релиза, чтобы начать первые продажи программ в интернете, пока другие могли наслаждаться шутером. Пришло время страдать, впрочем, как и всегда.

Пользователь Reddit под ником TJGM поделился небольшим роликом, в котором показано, как его убивает игрок, по всей видимости использующий читы в онлайн-матчах. В ролике показаны две смерти, TJGM также приложил полные повторы убийств. В первом ролике противник выскакивает из-за угла и убивает автора почти сразу, реакции врага могут позавидовать даже самые профессиональные игроки в Call of Duty, выступающие на международных турнирах. Во втором ролике автора убивает противник с тем же ником, выстрелы были сделаны через стену, и после изучения повтора неясно, каким образом противник мог получить данные о местоположении автора так точно — перки позволяют лишь услышать шаги, и то не столь сильно, чтобы определять точное расположение противника за толстой стеной.

И это не единичные случаи, другие игроки присоединились к обсуждению, и заявили, что тоже встречались с пользователем-хакером в одном матче. По всей видимости хакеры уже разработали софт, позволяющий видеть через стены, или просто ВХ. Фанаты также упомянули, от смерти не спасает использование контр-бпла и перк "Мертвая тишина", который убирает звуки шагов на ограниченное время.

TJGM был очень удивлен тем, что хакеры появились так быстро в шутере, спустя пару недель после официального релиза. Другие игроки отметили, что встречали подозрительных пользователей уже в первые дни после релиза, а остальные сталкивались с волной хакеров во время тестирования в сентябре (известная проблема, которую вроде бы решили разработчики массовыми блокировками, даже невинных пользователей).

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Игроки на консолях уже выражают недовольство такой ситуацией в шутере, и просят Activision добавить кросс-плей лишь для консолей, чтобы ПК-игроки с софтом не могли помешать игре.