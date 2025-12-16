Устройство стоимостью $299 поступит в продажу 8 января

Компания Motorola в преддверии новогодних праздников решила анонсировать смартфон Moto G Power 2026. 8 января начнутся его продажи по цене $299. Это аппарат с плоским 6,8-дюймовым экраном с разрешением, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит.

Motorola постаралась сделать этот смартфон прочным, на что указывает наличие рейтинга MIL-STD-810H. Он означает способность выдерживать «падения, экстремальные температуры и влажность». Поддерживаются стандарты IP68 и IP69, а на экране производитель установил защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Новый G Power работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, не отличаясь в этом от выпущенного в начале 2025 года прошлого G Power. На обратной стороне находятся камеры в квадратном обрамлении. Основная камера имеет разрешение 50 Мп с технологией Quad Pixel и оптической стабилизацией изображения. Рядом разместили сверхширокоугольную камеру 8 Мп и макрообъектив.

Под экраном находится передняя камера 32 Мп. ИИ помогает в работе камер, отвечая за автоматическое ночное видение, автоматическую фиксацию улыбки и оптимизацию снимков. Также ИИ применяется в составе Gemini и Circle to Search. Устройство выходит на Android 16 с функцией Smart Connect для передачи файлов и синхронизации данных.

Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч, что должно позволить работать не менее двух дней. Функция Battery Care следит за состоянием батареи и оптимизирует производительность. Мощность зарядки равна 30 Вт, объём оперативной памяти — 8 ГБ. Технология RAM Boost на основе ИИ увеличивает виртуальную оперативную память до 16 ГБ.

Устройство доступно в цветовых вариантах PANTONE Pure Cashmere и PANTONE Evening Blue.