Производитель готовится улучшить наушники нового поколения по всем направлениям

Компания Samsung выпускает наушники Galaxy Buds раз в полтора года и через несколько месяцев настанет время релиза Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro, наряду со смартфонами серии Galaxy S26. В преддверии этого события в интернете появились сведения о дизайне и функциональности Galaxy Buds 4.

В своё время Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro значительно изменились, получив дизайн в стиле AirPods. В серии Galaxy Buds 4 производитель сделает корпус более плоским для улучшения управления жестами. Изображения показывают более компактные и изогнутые наушники. К тому же Samsung могла отказаться от светодиодной подсветки.

Вместо вертикального зарядного чехла теперь применяется конструкция с горизонтальным расположением, как в Galaxy Buds 2 Pro и более ранних моделях. Это должно облегчить установку и извлечение наушников.

Рядом с портом USB Type-C на зарядном чехле есть кнопка, двойное нажатие на которую позволяет позвонить на сопряжённый телефон, чтобы найти его в случае потери. На другой стороне чехла может быть динамик, который позволит найти уже его.

Samsung внедряет функцию управления жестами головой, позволяя отвечать «да» или «нет» на запросы ИИ-помощника и выполнять ряд других действий. Также анализ кода оболочки One UI 8.5 показывает, что серия Galaxy Buds 4 поддерживает технологии 360 Audio, адаптивное шумоподавление, функцию определения местоположения телефона и быстрое сопряжение с телефоном или планшетом.