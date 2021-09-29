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С новыми процессорами Intel 12-го поколения, имеющими разъём LGA-1700, на данный момент не совместим ни один кулер на рынке. Это является предметом беспокойства большинства пользователей, ведь высокоэффективные системы охлаждения стоят немалых денег. Компания Be quiet! решила пойти навстречу своим клиентам и объявила, что вышлет бесплатные комплекты креплений под LGA-1700 для ранее выпущенных систем охлаждения, список которых приведен ниже.
Shadow Rock 3
Shadow Rock Slim 2
Shadow Rock LP
Pure Rock 2
Pure Rock
Dark Rock Pro 4
Dark Rock 4
Dark Rock Slim
Dark Rock TF 2
Silent Loop 2 (not available in the USA)
Pure Loop
В отличие от LGA-1200, новый разъём имеет более вытянутую форму, а крышка процессора большую площадь теплорассеивания. Тем не менее существующие кулеры Be quiet! способны покрыть ту часть крышки CPU, под которой находится сам кристалл и эффективно справится с отводом тепла. Помимо опорной пластины, в комплекты будут входить все остальные необходимые детали.
Для получения крепежа необходимо заполнить соответствующую форму на сайте производителя, которая будет доступна в начале ноября и подтвердить покупку кулера Be quiet! и процессора Intel Adler Lake-S (либо материнской платы к нему). Отправка комплектов начнётся во второй половине ноября 2021 года. А уже в следующем году новые крепления войдут в комплекты продаваемых систем охлаждения Be quiet!. В случае отсутствия возможности подтвердить покупку кулера и процессора (матплаты) крепежные комплекты можно будет приобрести по цене 5,46 евро. Изделия будут доступны в двух цветах: чёрном и серебристом.
Источник: Videocardz