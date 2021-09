Пример компании Noctua стал заразителен.

С новыми процессорами Intel 12-го поколения, имеющими разъём LGA-1700, на данный момент не совместим ни один кулер на рынке. Это является предметом беспокойства большинства пользователей, ведь высокоэффективные системы охлаждения стоят немалых денег. Компания Be quiet! решила пойти навстречу своим клиентам и объявила, что вышлет бесплатные комплекты креплений под LGA-1700 для ранее выпущенных систем охлаждения, список которых приведен ниже.Shadow Rock 3Shadow Rock Slim 2Shadow Rock LPPure Rock 2Pure RockDark Rock Pro 4Dark Rock 4Dark Rock SlimDark Rock TF 2Silent Loop 2 (not available in the USA)Pure Loop

В отличие от LGA-1200, новый разъём имеет более вытянутую форму, а крышка процессора большую площадь теплорассеивания. Тем не менее существующие кулеры Be quiet! способны покрыть ту часть крышки CPU, под которой находится сам кристалл и эффективно справится с отводом тепла. Помимо опорной пластины, в комплекты будут входить все остальные необходимые детали.

Для получения крепежа необходимо заполнить соответствующую форму на сайте производителя, которая будет доступна в начале ноября и подтвердить покупку кулера Be quiet! и процессора Intel Adler Lake-S (либо материнской платы к нему). Отправка комплектов начнётся во второй половине ноября 2021 года. А уже в следующем году новые крепления войдут в комплекты продаваемых систем охлаждения Be quiet!. В случае отсутствия возможности подтвердить покупку кулера и процессора (матплаты) крепежные комплекты можно будет приобрести по цене 5,46 евро. Изделия будут доступны в двух цветах: чёрном и серебристом.

Источник: Videocardz