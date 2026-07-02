Для России да и некоторых стран СНГ ПО 1C является самым популярным решением для ведения бизнеса. В 1C ведутся все расчёты, хранятся данные о предприятии, все его реквизиты, и на её основе настроена автоматизация различных бизнес-задач. Фирма «1С» — компания-разработчик данного универсального решения — предусмотрела большое количество различных конфигураций под самые разные нужды — от малого бизнеса до корпораций. В статье рассмотрим разнообразие версий и редакций программ на платформе 1С и выясним их отличия друг от друга.

Источник изображения: ChatGPT

Что такое 1С

1С объединяет целый ряд программных решений, автоматизирующих различные рабочие процессы, ускоряющих и облегчающих их. Также ПО позволяет исключить ошибки в результате человеческого фактора, например реквизиты контрагента шифруются в длинный код, выступающий аналогом контрольной суммы для проверки целостности файлов. Если пользователь допускает ошибку, то система её автоматически найдёт и сообщит об этом. На сегодня 1С стала стандартом ведения учёта в большинстве сфер деятельности, за свою более чем 30-летнюю историю пройдя путь от относительно простой программы до лидера российского рынка.

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1С состоит из единой технологической платформы «1С: Предприятие» и одной прикладной конфигурации, устанавливаемой поверх неё. Это позволяет при единой платформе выпускать множество видов программ под разные нужды предприятий. Продукты 1С отличаются однотипным интерфейсом, облегчающим обучение пользователей и настройку ПО.

Конфигурации 1С бывают типовыми и отраслевыми. Первые имеют общий набор функций и унифицированы под различные направления бизнеса. Вторые уже заточены под конкретную профессиональную деятельность и специфику предприятия.

Программное обеспечение 1С мультиплатформенное: выпускается под Windows, Linux, OS X и мобильные гаджеты (смартфоны и планшеты).

Краткая история 1С

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История «1С» началась в 1991 году, когда братья Борис и Сергей Нуралиевы выпустили первую рабочую версию программы — «1С: Бухгалтерия 3.0» для MS-DOS. Само же название появилось благодаря разработанной ими поисковой системе, находившей нужные данные менее чем за одну секунду.

В истории 1С можно выделить несколько ключевых этапов:

1991 год: Выход первой рабочей версии программы — «1С: Бухгалтерия 3.0» для MS-DOS.

Выход первой рабочей версии программы — «1С: Бухгалтерия 3.0» для MS-DOS. 1994 год: Появление версии «1С: Бухгалтерия 6.0», адаптированной под новые реалии и упрощающей работу бухгалтеров.

Появление версии «1С: Бухгалтерия 6.0», адаптированной под новые реалии и упрощающей работу бухгалтеров. 1999 год: Выпуск легендарной платформы «1С: Предприятие 7.7», ставшей стандартом для ведения учёта в странах СНГ.

Выпуск легендарной платформы «1С: Предприятие 7.7», ставшей стандартом для ведения учёта в странах СНГ. 2002–2010-е годы: Запуск платформы «1С: Предприятие 8.0» и её последующее развитие до версий 8.2 и 8.3. Система трансформировалась из программы для бухгалтеров в мощную ERP-систему.

Сегодня «1С» стала масштабной экосистемой для автоматизации бизнеса, торговли и производства. Её развитие и продвижение строится на уникальной системе партнёрства и франчайзинга. Сама Фирма «1С» не работает в конечным потребителем своих продуктов. Решения 1С постоянно развиваются, в зависимости от изменений в российском законодательстве.

Виды программ на базе 1 С

ПО на базе 1С делится на платформу «1С: Предприятие» и конфигурации, которые устанавливаются поверх неё и подразделяются на типовые, нетиповые и отраслевые. Рассмотрим их более подробно.

Типовые конфигурации 1С

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Это базовые решения, не имеющие привязки к одной определённой отрасли и подходящие для любой компании. Необходимый вариант выбирается с учётом масштаба организации, её целей и потребностей. Рассмотрим типовые конфигурации подробнее.

Бухгалтерия предприятия (БП)

Конфигурация появилась одной из первых ещё в 1991 году. В наши дни она стала лидером рынка с ежемесячным тиражом до 6 000 копий. Конфигурация постоянно совершенствуется и по сей день.

Все версии «1С: Бухгалтерия» служат для автоматизации бухгалтерского учёта в компаниях разных отраслей. Также в ней проводятся финансовые операции, рассчитываются налоги и формируется отчётная документация.

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Зарплата и управление персоналом (ЗУП)

Конфигурация для ведения кадрового делопроизводства, включает автоматическую проверку заработной платы, рабочего времени, премий, отпускных и больничных. Позволяет соблюдать правила и нормы российского трудового законодательства и правильно исчислять налоги. Также она облегчает и ускоряет работу с документацией, исправление ошибок при вводе данных.

Управление торговлей (УТ)

Конфигурация для компаний в сфере продаж. Автоматизирует товарный учёт, работу со складскими остатками и перемещениями, клиентскими заказами, закупками у поставщиков. Позволяет проанализировать рентабельность торговли. Большая часть настроек меняется под потребности пользователя, подходит для любых торговых предприятий.

Розница

Конфигурация для фирм, реализующих товары напрямую конечным потребителям, которые не будут применять их в коммерческой деятельности, а приобретают для собственного пользования. Позволяет управлять сбытом, складским хранилищем, клиентской базой для магазинов любого масштаба (от небольшого ларька, до целой сети супермаркетов). Конфигурация отличается широким функционалом, простым интерфейсом и скромной стоимостью.

Управление нашей фирмой (УНФ)

Конфигурация для предприятий малого и среднего бизнеса. Позволяет автоматизировать ключевые управленческие процессы и оценить рентабельность всего бизнеса в режиме реального времени.

Решение заменяет множество таблиц, отчётов и документов, но при этом не имеет лишнего функционала, способного запутать пользователей. Невысокая стоимость делает конфигурацию доступной начинающим предпринимателям и небольшим компаниям.

Документооборот (ДО)

Конфигурация для максимальной автоматизации документооборота. Работа с документами ускоряется, важные файлы перестают теряться, а вся база получает надёжную защиту от несанкционированного доступа. Позволяет подключить 1С: ЭДО (сервис электронного документооборота) и экономить на бумаге, оргтехнике (принтерах, копирах картриджах), мебели для бумажных архивов и почтовых расходах.

ERP

1С: ERP — это флагманская комплексная система класса ERP (Enterprise Resource Planning) от фирмы «1С». Служит для автоматизации управления ресурсами, планирования, производства, финансов, складов и кадров на средних и крупных предприятиях. Основная задача программы — объединение всех отделов компании в единую цифровую экосистему для устранения разрозненности данных и повышения общей эффективности бизнеса.

Комплексная автоматизация (КА)

Данное решение включает сразу несколько конфигураций: бухгалтерия, зарплата, торговля. Позволяет компании получить максимальную функциональность системы и гибко настроить её под собственные нужды. Считается оптимальным выбором для интеграции в бизнес с несколькими сферами деятельности.

Корпорация (КОРП)

Комплекс для автоматизации крупного бизнеса, холдингов и корпораций со сложной организационной структурой. Предлагает максимальный функционал для управления финансами, кадрами и всеми бизнес-процессами. Обычно внедряются компаниями с несколькими подразделениями, а для малого и среднего бизнеса нецелесообразен с финансовой точки зрения.

Отраслевые конфигурации 1С

Данные конфигурации 1С уже «из коробки» адаптированы под нужды покупателя, принадлежащего к определённой сфере деятельности. Их функционал нацелен на почти полное соответствие всем потребностям компании без внесения доработок, что позволяет сэкономить время и средства на внедрении 1С. На текущий момент продаётся более полусотни отраслевых конфигураций 1С для различных направлений бизнеса: здравоохранение, пищевая промышленность, логистика и другие.

Рассмотрим основные преимущества отраслевых конфигураций:

Охватывают многие области деятельности, включая ТСЖ и ЖСК, общепит, индивидуальное предпринимательство (ИП) и многое другое. Они изначально имеют весь необходимый бизнесу функционал и максимально удовлетворяют его специфические потребности.

Экономия финансов на отсутствии дорогостоящих доработок, которые приходится заказывать у программистов по 1С с почасовой оплатой.

Доступная интеграция. Эти решения относительно просты в установке и настройке и широко распространены, поэтому в каждом городе есть специалисты, которые смогут оперативно их установить и настроить.

Также при установке отраслевой конфигурации можно автоматизировать не только бухгалтерский учёт, но и другие рабочие процессы, включая специфические.

Нетиповые конфигурации 1С

Изначально компании приобретают типовые конфигурации, но со временем их бизнес может масштабироваться и видоизменяться. Со временем типовые конфигурации дорабатываются в соответствии с потребностями клиента. Специалисты обычно добавляют дополнения через специализированный инструмент «Конфигуратор».

Важно помнить, что количество модификацией не безгранично, поскольку они меняют сложное ПО из тысяч строк программного кода. А фирма «1С» несёт ответственность только за неизменные версии ПО, без каких-либо доработок. Поэтому рекомендуется внедрять изменения только при острой необходимости.

При экстренной необходимости в доработке конфигурации 1С, важно понимать, какие именно будут вноситься правки. Они делятся на доработки и расширения.

Что такое доработка и расширение конфигурации и их различия

В 1С термины «доработка» и «расширение» часто используют как синонимы, но концептуально это разные подходы. Доработка меняет код самой базы, а расширение наслаивается поверх, позволяя обновлять программу в штатном режиме.

Ниже приведены ключевые различия этих подходов.

Доработка (изменение конфигурации):

Суть: Внесение прямых изменений в исходный код и объекты типовой конфигурации. База переводится в статус «измененной».

Главный минус: Затрудняет или делает невозможным автоматическое обновление программы. При каждом обновлении от поставщика приходится привлекать программиста для переноса правок, что увеличивает затраты на поддержку.

Плюсы: Практически неограниченные возможности для реализации сложных, нестандартных бизнес-процессов.

Расширение конфигурации:

Суть: Отдельный модуль (плагин), который подключается к базе и меняет логику или интерфейс, не затрагивая основной код.

Главный плюс: Конфигурация остается полностью типовой. Система обновляется автоматически, как стандартная программа, без лишних затрат.

Минусы: Есть технические ограничения платформы на внесение слишком глубоких изменений.

Специфика: Обязательный инструмент для облачных версий (например, 1С: Фреш), где прямое изменение кода запрещено.

Как подобрать подходящую конфигурацию

Существует три варианта решений, кратко рассмотрим каждый из них.

Базовая

Отличается ограниченным функционалом, может работать на одном компьютере (не поддерживает сетевую работу) и с одной базой. Также не поддерживаются клиент-серверная архитектура и распределенные хранилища данных. Ещё её сложно модифицировать. Саму конфигурацию (внутренний код, структуру документов и справочников) изменить нельзя. Но можно использовать легальные способы расширения функционала:

Внешние отчёты и обработки: можно создавать отдельные файлы, которые подключаются к программе и автоматизируют расчёты, загрузку или выгрузку данных, не меняя при этом саму систему.

Внешние печатные формы: можно добавлять свои шаблоны договоров, счетов или актов.

ПРОФ

Доступен апгрейд с базовой версии. А сама ПРОФ рассчитана на активно развивающийся и масштабируемый малый и средний бизнес. Имеет более обширный функционал, позволяющий управлять процессами сразу в нескольких компаниях. Есть поддержка многопользовательского доступа, взаимодействия через WEB-клиент. Полноценно поддаётся настройке и модификации.

КОРП

Отличается почти максимальным функционалом, подходит для корпораций, которым требуются нестандартные инструменты. Например, в «Зарплате и управлении персоналом», кроме зарплатного и кадрового учёта, есть решения для подбора кадров и охраны труда. В «1С: Бухгалтерия» добавлены возможности, отсутствующие в ПРОФ. Поддерживает работу с обособленными подразделениями.

Как происходит апгрейд с базовой конфигурации на ПРОФ или КОРП

Сначала проводится анализ, возможна ли работа компании в текущей конфигурации программы. Бывает проще и дешевле нанять программиста для расширения функционала. Если нужных расширений нет, то уже потребуется переход на более продвинутую версию программы. При переходы обычно предоставляется скидка в рамках апгрейда, поскольку компания уже является клиентом фирмы «1С».

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