Она будет поддерживать как консольные, так и компьютерные игры

Генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma), назначенная после ухода с должности Фила Спенсера (Phil Spencer), на своей странице в социальной сети X анонсировала название новой консоли Xbox следующего поколения – Project Helix (рабочее название). По её словам, уже с утра команда игрового подразделения Microsoft обсудила работу над этой консолью. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Шарма отметила, что Project Helix обеспечит высочайшую производительность. Помимо этого, новая консоль Xbox будет поддерживать как компьютерные, так и консольные игры. Больше подробностей может появится на ежегодной международной конференции Game Developers Conference (GDC), которая пройдёт в Сан-Франциско с 9 по 13 марта.

Пока непонятно, когда именно Project Helix будет представлена аудитории. Ситуация с игровыми консолями остаётся неопределённой на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ), который создал огромный спрос на чипы памяти. По этой причине, по данным Bloomberg, компания Sony откладывает выход своей новой консоли PlayStation 6 как минимум на 2029 год. Вероятнее всего, Microsoft Gaming также не будет спешить с разработкой новой Xbox, учитывая ситуацию на рынке и отсутствие активной конкуренции, как было с PlayStation 5 и Xbox Series X/S.