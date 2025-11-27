Сайт Конференция
Nacvark
Boeing построит 96 вертолётов AH-64E Apache для Польши
Стоимость заказа составляет 4,7 миллиарда долларов

Компания Boeing приступила к исполнению заказа на производство и поставку Вооружённым силам Польши 96 ударных вертолётов AH-64E Apache. Общая стоимость заказа, одобренного правительством США для польской армии, оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Американская компания подчеркнула, что полученный заказ от Варшавы представляет собой крупнейшее количество вертолетов Apache, заказанных за пределами США.

В пресс-релизе компании подтвердили готовность поставить Польше первые вертолёты уже в 2028 году. Польские военные уже проходят обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию Apache, в том числе за счёт арендованных у США восьми вертолётов.

Вице-президент Boeing Кристина Упа акцентирует внимание на том, что этот заказ позволит компании создать один из крупнейших и мощных вертолётных парков Apache в истории. Компания планирует дисциплинированно подойти к производству, чтобы помочь укрепить обороноспособность Польши.

Польская промышленность также будет отыгрывать важную роль в техническом обслуживании и поддержке парка AH-64E Apache. Между США и Польшей действует офсетное соглашение, предоставляющее Варшаве частичную компенсацию за счёт участия местной промышленности в обслуживании заказанных вертолётов.

#сша #польша #boeing #ah-64 apache #ah-64e apache #ah-64
Источник: boeing.mediaroom.com
