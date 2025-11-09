Об этом в интервью The Guardian рассказали представители фонда, ответственного за поставку

Вдоль побережья Бретани (регион во Франции) рыбаки выбрасывают старые рыболовные сети из конского волоса, которые используются для ловли морского черта. Глубоководная сеть служит от 12 до 24 месяцев, после чего она списывается. Речь идёт об ежегодном количестве в 800 тонн рыболовных сетей, которые стали настоящей проблемой для региона.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités отправила Украине две партии рыболовных сетей общей протяжённостью 280 километров. Как рассказал представитель фонда, рыболовные сети для ловли морского чёрта получили новую жизнь и используются при возведении тоннелей на участках дороги, где проезжает военная техника. Сети позволяют усложнить работу FPV-дронов, которые используются для нарушения логистики путём поражения такой техники.

Однако, как подчеркнул представитель Kernic Solidarités, украинская армия отказалась принимать старые сети, поскольку им и так поставили большое количество бесполезных сетей, непригодных для защиты от дронов. В то же время рыболовные сети, отправляемые Kernic Solidarités, значительно прочнее, поскольку изначально предназначались для глубоководной рыбалки и ловли морского черта, который бьёт по сетям «с силой, сравнимой с силой дрона».

Украинский посол приехал в Бретань, где поблагодарил благотворительный фонд за оказанную помощь. Президент Kernic Solidarités Жерар Ле Дафф подчеркнул, что регион не испытывает нехватку в рыболовных сетях, поэтому он может продолжить поставлять их Украине для возведения тоннелей. Представитель фонда упомянул, что в регионе закрылись заводы, перерабатывающие рыболовные сети, поэтому решается сразу две проблемы.