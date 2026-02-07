Сайт Конференция
Global_Chronicles
Tom's Hardware: Продажи полупроводников достигнут $1 трлн в 2026 году по прогнозу SIA
Ассоциация SIA ожидает, что глобальные продажи чипов достигнут отметки в 1 триллион долларов уже в 2026 году.

По данным издания Tom's Hardware, ссылающегося на отчет Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), отрасль микрочипов готовится к новому историческому максимуму. Если в 2025 году продажи выросли на 25,6%, то в 2026-м они могут впервые преодолеть психологически важный рубеж в один триллион долларов.

 

Фото: SweetBunFactory / iStock

Прогноз строится на впечатляющих результатах прошлого года. Тогда выручка отрасли составила 791,7 миллиарда долларов. Главным драйвером роста выступил спрос на технологии искусственного интеллекта. Иначе говоря, рынок жадно поглощал графические процессоры для обучения моделей, современную память HBM, сетевое оборудование и системы хранения данных.

«Полупроводники — это основа современных технологий, а новые разработки, такие как ИИ, будут и дальше стимулировать высокий спрос», — заявил президент SIA Джон Нойффер.

(Источник изображения: SIA)

Если смотреть на сегменты, то в 2025 году лидировали логические микросхемы с доходом в 301,9 миллиарда долларов. Второе место заняли чипы памяти, продажи которых достигли 223,1 миллиарда. При этом темпы роста ускорились к концу года. Продажи в четвертом квартале подскочили на 37,1% в годовом исчислении. Эксперты отмечают, что такой резкий скачок может объясняться не только спросом, но и общим повышением цен на микроэлектронику.

Географическая картина роста тоже неоднородна. Самый значительный прирост — 45% — показал рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Это логично: здесь сосредоточено передовое производство чипов для ИИ на Тайване и сборка памяти в Южной Корее. Рынки Северной и Южной Америки выросли на 30,5%, Китая — на 17,3%. В Европе рост был скромным (+6,3%), а Япония и вовсе стала единственным крупным регионом с падением продаж на 4,7%.

В итоге отрасль подошла к триллиону с двух сторон: за счет взрывного спроса на специализированное оборудование и за счет общего удорожания всей цепочки. Обратного хода, судя по всему, уже не будет.

Источник: tomshardware.com
