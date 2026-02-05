ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета сообщает, что ученые вуза синтезировали химические соединения, которые останавливают рост раковой опухоли, блокируя деление ее клеток.

Химики Уральского федерального университета синтезировали группу веществ, принцип действия которых отличается от обычной «химии». По данным ТАСС, их задача — не разрушать клетки опухоли, а поставить барьер на пути их размножения.

Идея в том, чтобы воздействовать на специфический белок CDK2, который управляет процессом деления клеток. Заблокировав его, можно фактически «заморозить» опухоль, лишив ее возможности расти. Лабораторные проверки на культурах клеток нескольких видов рака, включая агрессивную глиобластому мозга, это подтвердили.

Правда, не все так просто. Многие из полученных соединений повреждали и здоровые клетки. Однако исследователям удалось выявить два вещества, которые проявили избирательность — они подавляли только клетки опухоли мочевого пузыря и головного мозга.

Это ключевой момент. Современные цитостатики, применяемые в химиотерапии, атакуют все быстро делящиеся ткани без разбора, что и приводит к тяжелым побочным эффектам. Новый подход мог бы стать основой для более точных и мягких препаратов.

До их появления в клиниках пройдет не меньше семи-десяти лет — потребуются все этапы доклинических и клинических испытаний. Пока что работа остается на стадии научного открытия, а не готового лекарства.