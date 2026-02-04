Tech4Gamers сообщает, что компания Take-Two Interactive сделала важные заявления о дате релиза Grand Theft Auto VI.

Согласно данным Tech4Gamers, Take-Two Interactive использовала отчет о финансовых результатах, чтобы развеять главные сомнения об GTA 6. Компания не только подтвердила окончательную дату релиза, но и обозначила, когда фанаты увидят новую информацию.

На телеконференции для инвесторов руководство Take-Two заявило, что финансовый 2027 год станет для компании переломным. Ключевой причиной они назвали выпуск GTA 6 19 ноября. При этом они прямо указали, что маркетинговая кампания Rockstar по запуску игры стартует уже летом.

Лето в игровой индустрии традиционно насыщено крупными презентациями. Это значит, что новый этап раскрытия деталей игры, включая долгожданный геймплейный обзор, логично приурочат к одному из таких ивентов. Компания, по сути, готовит почву для финального и самого активного этапа перед релизом.

Ранее появлялись слухи о возможном новом переносе, но Take-Two их опровергла. Согласно более ранним сообщениям, на которые ссылается Tech4Gamers, игра находится на завершающей стадии разработки. Студия Rockstar сейчас занимается финальным тестированием и устранением ошибок перед релизом.

Ожидания от игры колоссальны: аналитики прогнозируют рекордные продажи в десятки миллионов копий за первые месяцы.