Как сообщает Tom's Hardware, Илон Маск объявил о новом амбициозном плане для Tesla. NVIDIA и AMD обновляют чипы раз в год, а Маск хочет делать это за девять месяцев

В гонке процессоров для искусственного интеллекта появился новый заявленный темп. Илон Маск заявил, что его компания Tesla может обновлять чипы быстрее, чем NVIDIA и AMD, которые сейчас задают стандарты на этом рынке. На своей странице в X (бывший Twitter) Маск написал, что разработка чипа AI5 для Tesla почти завершена, а работа над AI6 уже началась.

Он также упомянул будущие поколения AI7, AI8 и AI9. Ключевое заявление — компания стремится к 9-месячному циклу проектирования. Маск призвал инженеров присоединиться к работе над тем, что, по его прогнозам, станет «самым массовым чипом для искусственного интеллекта в мире». Для сравнения: NVIDIA и AMD, основные игроки на рынке ИИ-ускорителей, обычно обновляют свои линейки раз в год.

Как отмечает Tom's Hardware, ускоренный график Tesla может быть реалистичен только при одном условии. Поколения чипов AI6, AI7 и далее должны представлять собой не полностью новые разработки, а итерации на основе единой платформы. Это означает повторное использование базовой архитектуры, блоков памяти и системы безопасности с минимальными изменениями. Любая серьезная новизна — например, внедрение нового типа памяти — сразу же сдвинет сроки.

Кроме того, процессоры Tesla предназначены в первую очередь для автомобилей, а это накладывает дополнительные ограничения. Они должны соответствовать жестким стандартам функциональной безопасности, таким как ISO 26262, и проходить длительные процедуры сертификации. Это упрощает задачу в одном аспекте — архитектура должна быть консервативной и надежной, но усложняет в другом — требует тщательной проверки.

По мнению издания, главным узким местом для 9-месячного цикла может стать не проектирование самого чипа, а его верификация, обоснование безопасности и стабилизация программного обеспечения. При этом фраза о «самом массовом чипе» указывает на то, что речь идет о миллионах автомобильных процессоров, а не о серверных ускорителях, где доминирует NVIDIA.