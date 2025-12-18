На YouTube-канале Linus Tech Tips опубликован видеорепортаж с завода KIOXIA в японском Йоккаичи. В ролике подробно показано, как из кремниевых пластин получают микросхемы флэш-памяти и серверные SSD большой емкости.

Характеристики накопителей обычно укладываются в пару строчек спецификаций. Видео Linus Tech Tips предлагает другой взгляд — посмотреть, где и как эти устройства вообще делают.

На YouTube-канале Linus Tech Tips вышло видео, снятое на одном из ключевых заводов KIOXIA в Йоккаичи, Япония. Ведущий канала Линус Себастьян (Linus Sebastian) побывал на производственной площадке, где выпускают флэш-память и твердотельные накопители для серверов и потребительских устройств.

Отправной точкой экскурсии стала линейка SSD KIOXIA LC9 и 2,5-дюймовый NVMe-накопитель емкостью 250 ТБ. Он построен на технологии BiCS FLASH восьмого поколения с архитектурой CBA (CMOS Directly Bonded to Array) и рассчитан на работу с интерфейсом PCIe Gen 5. Такая плотность хранения позволяет собрать петабайт данных из нескольких накопителей.

В ролике подробно показан производственный цикл — от обработки кремниевых пластин до полностью автоматизированных линий внутри фабрики Fab 7 (Y7). Отдельное внимание уделено энергопотреблению, экологическим решениям и системам защиты предприятия от землетрясений.





Видео наглядно показывает, какой объем инженерной работы стоит за накопителями, которые затем работают в дата-центрах, серверах и привычных всем персональных компьютерах.