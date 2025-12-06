МВД выпустило рекомендации по защите банковских приложений. Ведомство советует отказаться от биометрии, использовать сложные пароли и не хранить данные карт в телефоне.

Мы привыкли считать биометрию верхом технологичной безопасности: приложил палец к экрану — и ты в банковском приложении. Но у МВД на этот счет иное мнение. Ведомство рекомендует вернуться к проверенным методам защиты — и объясняет почему.

В начале декабря МВД РФ опубликовало важные советы по защите личных финансов в цифровом пространстве. Главное предупреждение: не стоит полагаться на биометрические данные (распознавание лица или отпечатка пальца) для входа в банковские приложения.

Что же предлагает ведомство вместо этого? Во‑первых, установить надежный пароль на блокировку экрана — чем сложнее комбинация, тем лучше. Во‑вторых, обзавестись качественным антивирусом: он станет дополнительной линией обороны от цифровых угроз.

Есть и другие важные правила:

не храните в смартфоне данные карты (номер, срок действия, CVV‑код и ПИН);

игнорируйте ссылки в сообщениях, даже если они выглядят как уведомления от банка.

Опасения не беспочвенны. IT‑специалисты отмечают рост мошенничества, особенно во время крупных распродаж. Так, еще в конце ноября эксперт Даниил Бориславский предупреждал: схемы обмана становятся изощреннее, а фальшивые уведомления о доставке — убедительнее старых СМС‑фишингов.