PoZiTiv4iK
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
МВД выпустило рекомендации по защите банковских приложений. Ведомство советует отказаться от биометрии, использовать сложные пароли и не хранить данные карт в телефоне.

Мы привыкли считать биометрию верхом технологичной безопасности: приложил палец к экрану — и ты в банковском приложении. Но у МВД на этот счет иное мнение. Ведомство рекомендует вернуться к проверенным методам защиты — и объясняет почему.

В начале декабря МВД РФ опубликовало важные советы по защите личных финансов в цифровом пространстве. Главное предупреждение: не стоит полагаться на биометрические данные (распознавание лица или отпечатка пальца) для входа в банковские приложения.

Что же предлагает ведомство вместо этого? Во‑первых, установить надежный пароль на блокировку экрана — чем сложнее комбинация, тем лучше. Во‑вторых, обзавестись качественным антивирусом: он станет дополнительной линией обороны от цифровых угроз.

Есть и другие важные правила:

  • не храните в смартфоне данные карты (номер, срок действия, CVV‑код и ПИН);
  • игнорируйте ссылки в сообщениях, даже если они выглядят как уведомления от банка.

Опасения не беспочвенны. IT‑специалисты отмечают рост мошенничества, особенно во время крупных распродаж. Так, еще в конце ноября эксперт Даниил Бориславский предупреждал: схемы обмана становятся изощреннее, а фальшивые уведомления о доставке — убедительнее старых СМС‑фишингов.

#безопасность #кибербезопасность #мошенники #банки #мвд #биометрия #банковские приложения
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

valderm
00:49
на такую мать надо ставить стандартный 95 Вт кулер, чтобы VRM обдувал, от башни толку мало
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
TM1
00:49
сговор - это когда незаконно. А когда согласно закону о развитии полупроводников - то это называется не сговор, а бизнес-план. Но суть та же.
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
Марат Марков
00:40
Щас бы мнение продажной голубоголовой гниды слушать. Ничего - рано или поздно они все ответят
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
От LoL до KeK один шаг
00:25
Ииигор, это действительно другое, у тебя 59501 в мультикоре))) И да ты сравниваешь 8 ядер и 20 в мультикор синтетике
AMD Ryzen 7 9850X3D обогнал Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 7800X3D в тесте PassMark
valderm
00:16
2600 быстрее 3500Х - ты бредишь?
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
valderm
00:08
мать без М2 слота сразу на помойку, рязань 2600 на авито 3.5 руб., 2700 - 4 руб., память 16 Гб - до 5 руб. найти можно, ПЕЧ 1660 super - 10 руб., 2060 - 12 руб. .... вот как то так
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Виктор Бовченюк
23:42
Надо надо строить ж.д, мы с китайцами один народ братья, надо им все ресурсы вывезти
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Алексей Селезнев
23:26
2200G 65ватт на A320 полет нормальный
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Мистер правдоруб
23:18
Если на этой лабуде не запустят стим ОС её можно будет смело хоронить!
Core Ultra 5 338H и 32 ГБ RAM 9600 МТ/с — портативный OneXPlayer X1 протестирован в Geekbench
Михаил Сидоров
23:16
Ну да, а ты наверное поклонник фильмов, где люди отвергают технологии и возвращаются к истокам, живут в лесу и питаются подножным кормом.
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
