Генеральный директор MAINGEAR Уоллес Сантос предупредил о надвигающемся дефиците оперативной памяти. Рост цен на компоненты ПК может продолжиться в ближайшие месяцы.

Рынок компьютерных комплектующих ждут непростые времена. Глава американской компании MAINGEAR, занимающейся производством высокопроизводительных игровых комрьютеров, прогнозирует серьезный дефицит оперативной памяти и дальнейший рост цен.

Уоллес Сантос (Wallace Santos) объясняет проблему просто: отрасль искусственного интеллекта создала огромный спрос на чипы DRAM. Это уже вызвало агрессивный рост цен на потребительскую память.

Ситуация затронет все сегменты — от игровых видеокарт до ноутбуков. Сантос советует не откладывать апгрейд. По его мнению, нынешний сезон распродаж, включая Черную пятницу, может стать последней возможностью купить компоненты по относительно нормальным ценам.

Компания уже сталкивается с резким подорожанием DRAM. MAINGEAR пока сдерживает повышение цен для клиентов, но это временная мера. Производитель ожидает сокращения сроков поставки модулей памяти в ближайшем будущем.

Сантос предупреждает: текущих запасов на рынке хватит всего на несколько месяцев. Когда они закончатся, цены снова пойдут вверх. Дефицит оперативной памяти затронет практически все основные компоненты ПК.

Системные интеграторы стараются пополнять склады, но ситуация меняется быстро. Некоторые модули памяти уже преодолели психологический рубеж в 1000 долларов. Эксперты прогнозируют, что дефицит может сохраниться до 2027 года.