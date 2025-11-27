Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
Генеральный директор MAINGEAR Уоллес Сантос предупредил о надвигающемся дефиците оперативной памяти. Рост цен на компоненты ПК может продолжиться в ближайшие месяцы.

Рынок компьютерных комплектующих ждут непростые времена. Глава американской компании MAINGEAR, занимающейся производством высокопроизводительных игровых комрьютеров, прогнозирует серьезный дефицит оперативной памяти и дальнейший рост цен.

Уоллес Сантос (Wallace Santos) объясняет проблему просто: отрасль искусственного интеллекта создала огромный спрос на чипы DRAM. Это уже вызвало агрессивный рост цен на потребительскую память.

Ситуация затронет все сегменты — от игровых видеокарт до ноутбуков. Сантос советует не откладывать апгрейд. По его мнению, нынешний сезон распродаж, включая Черную пятницу, может стать последней возможностью купить компоненты по относительно нормальным ценам.

Компания уже сталкивается с резким подорожанием DRAM. MAINGEAR пока сдерживает повышение цен для клиентов, но это временная мера. Производитель ожидает сокращения сроков поставки модулей памяти в ближайшем будущем.

Сантос предупреждает: текущих запасов на рынке хватит всего на несколько месяцев. Когда они закончатся, цены снова пойдут вверх. Дефицит оперативной памяти затронет практически все основные компоненты ПК.

Системные интеграторы стараются пополнять склады, но ситуация меняется быстро. Некоторые модули памяти уже преодолели психологический рубеж в 1000 долларов. Эксперты прогнозируют, что дефицит может сохраниться до 2027 года.

#цены #оперативная память #дефицит #dram #пк #maingear
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
В России собираются самостоятельно построить и запустить новую космическую станцию к 2033 году
+
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
1
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
26
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
Cyberpunk 2077 с улучшенной графикой показали в 8K на Ryzen 7 9800X3D и RTX 5090
+
УАЗ временно приостановил выпуск экспедиционных версий «Буханок»
+
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
Intel будет оснащать увеличенным объёмом кэш-памяти только разблокированные Nova Lake
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
16
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
2
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
2

Сейчас обсуждают

Jora
00:13
Фазовики через 2 года сильно деградируют. MX-6 в данном случае выглядит гораздо лучше.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
betrayer
00:10
Спасибо за обзор, но чем вызвано отсутствие таких популярных паст как Thermalright, Gelid, Thermal Gizzly?
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
козлина
23:41
ну что вы, сударь, ничего против линя не имею. Всего лишь представил сценарий поведения чимбалалайки, над этим чёртом постебаться очень даже можно ))) А ешшо можно по типу звёздных войн сценарий - ...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
RandomXP
22:53
Я запомнил HD5000 серию по 5850 - отлично подходили для майнинга тогда, стоили не дорого, были крайне выносливыми.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
valderm
22:50
очередное ковыряние бомжа из помойки
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
swr5
22:24
Странные фантазии. Наоборот считается, что именно современная Винда ассоциируется у пользователей с темным и страшным проприетарным монстром который запустил свои щупальца в десктопные компы и от кото...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
Андрей
21:46
"Ключевой вопрос пока, впрочем, остаётся: зачем было строить столь масштабное предприятие на столь большом удалении от основных российских промышленных в целом и автомобилестроительных центров в частн...
Калининградская гигафабрика литий-ионных аккумуляторов выйдет на проектную мощность в следующем году
Сергей Анатолич
21:45
Я надеюсь поляки с палубы именно этой самой лодки собрались диктовать свою неприклонную "победоносную" волю России. Клоуны.🤣
Единственная подлодка Польши сломалась в море во время выхода в море в надводном положении
NuclearMissionJam
21:26
Пингвин Тукс и филосовский камень AMD, Пингвин Тукс и кубок драйверов, Пингвин Тукс и узник Windows, Пингвин Тукс и Орден FreeBDS, Пингвин Тукс и юзер-полулинуксер, Пингвин Тукс и Дары Чимбала. В двух...
Видеокарты AMD показали своё игровое превосходство над моделями Nvidia в Linux
inchaos75
21:22
"Номера для массовых обзвонов стали быстро попадать в черные списки" - если номер в черном списке, от него и смс не должно проходить. Не реклама ни разу, но Kaspersky Who Calls так и работает, если те...
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter