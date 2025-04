Helldivers 2 привлекла неожиданно большое количество игроков из сообщества Call of Duty, что поставило разработчиков в сложное положение. Несмотря на первоначальные трудности, игра смогла восстановить репутацию после резкого падения рейтингов.

Разработчики из Arrowhead Game Studios не рассчитывали, что Helldivers 2 привлечет миллионы поклонников Call of Duty. Шамс Джорджани, глава студии, признал, что команда оказалась не готова к такому повороту. Игроки из CoD принесли с собой другие ожидания, отличающиеся от аудитории более хардкорных проектов вроде Escape from Tarkov.

«Мы не делали Helldivers для шести миллионов игроков Call of Duty. Но шесть миллионов игроков Call of Duty купили нашу игру. И их интересуют другие вещи по сравнению, скажем, с аудиторией Escape From Tarkov или Arma».

Это создало проблемы с балансом между творческим видением и коммерческими реалиями. Разработчики назвали этот период "летом боли" — им пришлось искать компромисс между сохранением духа игры и удовлетворением запросов новой аудитории.

Первоначальный негатив привел к падению рейтинга Helldivers 2 в Steam до 19%. Однако постоянные обновления и доработки помогли вернуть доверие игроков — сейчас игра держится на отметке 87%. Несмотря на сложности, проект стал одним из самых успешных в 2024 году.