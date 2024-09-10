Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые разработали роботизированную ногу, работающую на искусственных мышцах
Ученые из ETH Zurich и Института Макса Планка разработали инновационную роботизированную ногу, работающую на искусственных мышцах. Эта технология обещает улучшить подвижность и адаптивность роботов, открывая новые горизонты для робототехники.

На протяжении почти семи десятилетий инженеры и ученые трудятся над созданием роботов, которые могли бы конкурировать с живыми существами. Несмотря на все достижения, большинство из них по-прежнему полагаются на традиционные двигатели, которые ограничивает их подвижность и гибкость. Новая разработка, представленная командой из ETH Zurich и Института Макса Планка, обещает изменить эту ситуацию.

Эта уникальная нога, вдохновленная анатомией животных, функционирует благодаря электрогидравлическим приводам, известным как HASEL. В отличие от традиционных систем, которые требуют сложных двигателей и датчиков, новая нога использует принципы, схожие с работой человеческих мышц. Она может прыгать и быстро двигаться, а также обнаруживать препятствия и реагировать на них, что делает ее более адаптивной к окружающей среде.

Приводы HASEL представляют собой пластиковые пакеты, заполненные маслом, которые действуют по принципу статического электричества. Когда ученые подают напряжение на электроды, находящиеся внутри пакетов, они притягиваются друг к другу, заставляя масло перемещаться и изменяя форму пакета. Это создает эффект, аналогичный сокращению и расслаблению мышц у живых существ. Как объясняет один из специалистов, Томас Бухнер, это похоже на то, как волосы прилипают к воздушному шару, когда вы трете его о голову.

Сравнение энергоэффективности новой ноги с традиционными электродвигателями показывает значительные преимущества. В то время как электрические системы теряют много энергии в виде тепла, новая нога остается холодной даже при длительных нагрузках. Это позволяет избежать необходимости в дополнительных радиаторах и вентиляторах для охлаждения, что упрощает конструкцию и повышает надежность. Бухнер подчеркивает, что такая эффективность открывает новые возможности для применения робототехники в различных сферах.

Благодаря способности прыгать и адаптироваться к неровной местности, роботизированная нога демонстрирует выдающиеся результаты в условиях, где традиционные роботы сталкиваются с трудностями. Кристоф Кеплингер, один из руководителей проекта, отмечает, что адаптивность является ключевым аспектом для успешного функционирования роботов в реальном мире. Эта нога может легко подстраиваться под различные поверхности, что делает ее идеальной для использования в сложных условиях.

Несмотря на все достижения, команда признает, что их система все еще имеет ограничения. В настоящее время нога прикреплена к стержню и не может свободно двигаться. Это означает, что дальнейшие исследования и разработки необходимы для создания полноценного шагающего робота, который сможет использовать преимущества искусственных мышц в полной мере.

#робототехника #eth zurich #max planck institute #искусственные мышцы
+
Написать комментарий (0)
Директор компании Cohere с капитализацией в $5,5 млрд про ИИ, робототехнику и конкуренцию с OpenAI
Санкает Патхак, основатель Synapse, создал робототехнический стартап Foundation и привлёк $11 млн
Разработана крошечная, но мощная батарея для автономных микророботов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
4
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
3
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
1
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
1
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
1
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
13
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Стали известны сроки, когда Google столкнется с наказанием за злоупотребление своей монополией
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
77
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
20
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
14
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
2
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
8
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
3
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
3

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
14:08
И это в украинских тюрьмах игиловцы берут в заложники фсиновцев
Мошенники стали использовать дипфейк-голоса детей в разговорах с родителями
tunderklep
14:07
Потому что у геймера есть нормальный ПК. Если у геймера нет последнего, значит это не геймер, а обычный растяпа-казуал.
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
aleximus777
14:06
Во-первых, это стример. Они часто сознательно обходят стороной 4К по многим причинам - даже при хорошем инете артефактить начинает и т п... Во-вторых, 4К вообще-то, к нам пришел уже очень давно. И то,...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Колючка
14:06
Посоны, поздравляю с долгожданной петушиной сборкой!
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
FelsheR-BANz
14:01
Походу Чимбал в этих наушниках огребся по жесткому. Как разломать только специально обученный гопник может. Спасибо тебе, неизвестный брат! Но в следующий раз бей по рукам, а не наушникам!
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
Артём Николаев
14:00
Так говорили же, что у хохлов уже ничего нет, Европа почти загнулась и Америке кирдык, победа близка, нужно только чуть-чуть потерпеть. Или всерьёз пока не начинали?
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Eppius
13:58
Уже давно ждем всем форумом. Цена не имеет значения - яблочные шедевры бесценны. Странно что их так дешего отдают.
Сколько в России будут просить за новенький iPhone 16 Pro Max, и когда ждать смартфон в рознице
Eppius
13:55
Враг усыпляет бдительность.
В Германии считают, что смогут сократить отставание от РФ в плане вооружений всего через 100 лет
Eppius
13:54
И как теперь быть?
По неофициальной информации, NVIDIA приостановила до конца сентября поставки чипов RTX 4070 SUPER
Eppius
13:53
Надо улучшать противодроновое ПВО
Чип A18 Pro в iPhone 16 стал на 15% быстрее и на 20% энергоэффективнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем